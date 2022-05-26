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Бывшая баскетболистка УГМК Кэндис Паркер попала в топ списка самых влиятельных людей 2022 года по версии журнала Time

Жена русской красотки зарабатывает миллионы. Кэндис Паркер — в топе влиятельных людей мира
Арина Ершова
Супруга Анны Петраковой – успешная спортсменка
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Супруга Анны Петраковой — успешная спортсменка и влиятельный инфлюенсер.

На днях американский журнал Time представил список 100 самых влиятельных людей 2022 года. В него вошли восемь спортсменов: теннисисты Рафаэль Надаль и Пэн Шуай, фигурист Нэйтан Чен, футболистки сборной США Меган Рапино, Алекс Морган и Бекки Сауэрбранн, фристайлистка Эйлин Гу, а также звёздная баскетболистка Кэндис Паркер. Легенде женской НБА отдали первую строчку в категории «Пионеры». Разбираемся, за какие заслуги.

Кэндис Паркер на красной ковровой дорожке

Кэндис Паркер на красной ковровой дорожке

Фото: Getty Images

36-летняя Паркер – двукратная олимпийская чемпионка (2008, 2012), двукратная чемпионка NCAA (2007, 2008), двукратная чемпионка ЖНБА в составе «Лос-Анджелес Спаркс» (2016) и «Чикаго Скай» (2021), а также чемпионка Евролиги (2013) в составе екатеринбургского УГМК. В США Кэндис дважды становилась MVP (2008, 2013), шесть раз принимала участие в Матче всех звёзд, неоднократно попадала в первую и вторую символические сборные, а также получала награды новичку года (2008) и лучшему защищающемуся игроку (2020).

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Сейчас Паркер не только продолжает выступление в ЖНБА, но и регулярно появляется на американском телевидении. В 2018 году она начала работать в качестве аналитика и комментатора НБА на канале TNT, а спустя год подписала с организацией многолетний контракт, согласно которому она будет освещать матчи НБА на TNT и NBA TV, а также трансляции NCAA на CBS Sports.

Паркер — легенда женской НБА

Паркер — легенда женской НБА

Фото: Getty Images

По итогам 2021 года Кэндис попала в список самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes – баскетболистка заняла 10-е место с доходом в $ 5,7 млн. Причём её зарплата в ЖНБА ($ 200 тыс.) составляет всего 3,5% от этой суммы. Остальные 96% приходятся на спонсорские соглашения, на которых Паркер за 12 месяцев заработала в два раза больше, чем за 14 лет в НБА. Среди её партнёров – adidas, Johnson & Johnson, Gatorade, JBL и 2K Sports, поместившие спортсменку на обложку NBA 2K22. Она стала первой женщиной, попавшей на обложку этого спортивного симулятора.

Включение в список главных инфлюенсеров 2022 года от Time – ещё одно достижение в копилку Кэндис. Вот как для журнала её описал трёхкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд:

«Кэндис Паркер – сила, с которой нужно считаться. В прошлом сезоне её история совершила полный оборот, когда она выиграла свой второй титул ЖНБА – первый с командой из своего родного города «Чикаго Скай». Она чемпионка (и шестикратная звезда Матча всех звёзд), которая создала наследие, совершив революцию в своей игре.

Как спортсмен и отец я восхищаюсь тем, чего она добилась. Её преданность делу беспрецедентна, как и её проницательность. Благодаря своей работе в качестве комментатора НБА она всегда помогает мне по-другому взглянуть на игру.

Она вдохновляет не только новое поколение игроков, но и всю молодёжь. Она использует свою популярность с невероятными намерениями. Совсем недавно Кэндис приняла участие в съёмках полнометражного документального фильма о том, как Раздел IX продвинул идею гендерного равенства в США. Так много молодых девушек наблюдают за ней и видят, как она живёт на полную катушку и достигает больших высот. Её величие только растёт».

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Кому, как не Кэндис, продвигать идеи гендерного равенства. Девушка состоит в браке с россиянкой Анной Петраковой, с которой когда-то играла за УГМК. В 2019 году спортсменки тайно поженились, а спустя два года Паркер объявила, что пара ждёт ребёнка. В феврале 2022 года у них родился сын – Эйрр Лэрри Петраков Паркер.

От прошлого брака с бывшим игроком НБА Шелдоном Уильямсом у Кэндис есть дочь – 13-летняя Лэйла. До Паркер Петракова, кстати, тоже состояла в отношениях с баскетболистом – капитаном московского ЦСКА Никитой Курбановым.

Свою баскетбольную карьеру Анна завершила в 2017 году, после чего провела два года в должности ассистента главного тренера женской сборной России. Однако сейчас спортсменка, судя по её социальным сетям, полностью сосредоточилась на материнстве.

Паркер долгое время играла в России и заработала миллионы долларов

Паркер долгое время играла в России и заработала миллионы долларов

Фото: РИА Новости

«Воспитание детей – это самая изнурительная и плодотворная работа. В большинстве дней мне кажется, что я была абсолютно непродуктивной, но при этом устала больше, чем после целого баскетбольного матча. Мы с Лэйлой держимся, пока мама Кэндис проводит свой сезон с «Чикаго Скай», но без неё тяжело. Большое уважение всем родителям-одиночкам. Вы все заслуживаете медаль. Много-много медалей. При этом я бы не стала ничего менять, моё сердце переполнено», – написала Петракова.

Но совсем скоро и Паркер сможет целиком и полностью сосредоточиться на семье. Её контракт с «Чикаго Скай» истекает по окончании сезона-2022. И спортсменка пока не определилась, хочет ли она продолжать свою профессиональную карьеру:

«Я не знаю, что меня ждёт в будущем. Я знаю, что мой контракт закончится после этого сезона. И нужно будет принимать решение.

Если бы я могла с лёгкостью набрать форму, я бы отыграла ещё пять-шесть сезонов в ЖНБА. Я провожу много времени в студии. Мне это нравится, но приходится просыпаться рано утром и тренироваться перед выходом в эфир. Путешествия, межсезонья… После первой тренировки в конце октября я подумала: «Да, я действительно могу завершить карьеру». Вот так близко я была к этому. Я буквально смотрела на свой велотренажёр и думала: «Да, это было бы самое подходящее время, чтобы уйти».

Но на данном этапе моей карьеры, в течение последних трёх или четырёх лет, я думаю только о настоящем и осознаю ценность каждого дня. Потому что за моей спиной больше баскетбола, чем меня ждёт впереди, и я это понимаю».

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Теги Баскетбол Прочие турниры ЖБК УГМК •••

Заглавное фото: из личного архива Паркер

Источник: «Чемпионат»

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