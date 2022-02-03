Российская медалистка ОИ сломала американскую систему. Свершение Бекки — революционное

Хэммон будет получать рекордную семизначную зарплату в истории женской НБА. Не всем это понравилось.

Зарплата Бекки Хэммон в качестве главного тренера и генерального менеджера клуба женской НБА «Лас-Вегас Эйсес» превысит $ 1 млн в год. Абсолютный рекорд. Революционная новость из-за океана и свершение, вошедшее в историю. До Бекки лишь избранные тренеры достигали шестизначной зарплаты. Например, её предшественник в «Лас-Вегасе» Билл Лэймбир получал от силы пару сотен тысяч в долларах.

Ассистент главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» и бронзовая медалистка Олимпиады 2008 года в Пекине в составе сборной России Хэммон вернётся в женскую НБА после окончания сезона-2021/2022. Бекки договорилась о подписании рекордного 5-летнего контракта с «Лас-Вегасом». Хэммон, по сути, сломала американскую систему, пробила неприступную стену.

Бекки будет получать беспрецедентно высокую зарплату по меркам женского баскетбола. Об этом стало известно ещё месяц назад, но не было никакой конкретики. Предполагалось, что Хэммон выдадут оклад на уровне трёх-четырёх сотен тысяч долларов, не более. Не всем понравилось то, что Бекки будет зарабатывать более миллиона в год — немыслимая сумма по меркам женского баскетбола. Центровая «Лас-Вегаса» Лиз Кэмбидж высказала недовольство, узнав зарплату своего нового тренера.

«Ах да, это женская НБА, где главный тренер может получать в четыре раза больше, чем самый высокооплачиваемый игрок с супермаксимальным контрактом. Умираю со смеху, и вы думаете, что в следующем сезоне я снова буду повышать класс своего места в самолёте из собственного кармана?» – написала австралийская баскетболистка на своей странице в «Твиттере».

Супермаксимальный контракт в женской НБА составляет чуть больше $ 220 тыс. в год. Потолок зарплат для всей команды – $ 1,379 млн. У большинства баскетболисток годовой оклад составляет несколько десятков тысяч долларов. Смешные суммы по сравнению с мужской НБА, где самый высокооплачиваемый игрок нынешнего сезона Стефен Карри получит $ 45,8 млн за год, а потолок зарплат и порог налога на роскошь равны $ 112,4 и $ 136,6 млн соответственно. Средняя зарплата игроков в НБА составляет $ 8,3 млн, в женской НБА – $ 75 тыс. То есть разница даже не в десятки, а в сотни раз.

Недавно легендарный центровой Шакил О’Нил возмутился неравенством доходов в мужском и женском баскетболе.

«В НБА некоторые парни, которые того не стоят, по непонятным причинам получают $ 40 млн. В женской НБА зарплата девчонок составляет $ 700 тысяч. Это неправильно. Необходимо что-то сделать с этим», – заявил О’Нил.

Слова Шака выглядят как типичный популизм. Ему ли, заработавшему состояние $ 400 млн с ежегодным доходом в $ 50-60 млн, не знать, как работает бизнес. В американском спорте принцип простой. Организация не генерирует доход — о больших зарплатах можно даже не мечтать.

Никто не будет искусственно вливать средства в женскую НБА, которая на порядок менее популярна, чем мужская. К сожалению, такова реальность. Лучшие баскетболистки мира уезжают играть в Европу, где получают хорошие деньги. А в США они выступают, скорее, ради престижа. Всё-таки женская НБА всё ещё считается лучшей лигой мира, пусть даже в Евролиге зарплаты существенно выше.

Зарплата в мужском и женском баскетболе не будет равной. Разве что WNBA каким-то чудом выйдет на уровень популярности НБА. Но это из области фантастики. Однако стоит признать, что Бекки Хэммон сдвинула ситуацию с мёртвой точки, буквально проломила бетонную стену. Она получила беспрецедентно высокую зарплату в женской НБА. Это должно повлиять и на оклад труда остальных в сторону минимального, но всё-таки повышения в ближайшем будущем.

Бекки приступит к работе в «Лас-Вегасе» весной. Одна из её первоочередных задач — поладить с главной звездой команды Кэмбидж, которая уже заведомо недовольна зарплатой тренера. Сделать это будет непросто. У Лиз очень сложный характер. Она пропустила Олимпиаду в Токио из-за психологического расстройства. В случае чего от Кэмбидж придётся избавиться. В мужской НБА звёздный игрок важнее тренера. Бекки Хэммон — обратный пример из женской баскетбольной лиги.