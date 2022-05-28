«Самый важный бросок в моей карьере». ЦСКА забил на последней секунде и обыграл «Зенит»

Финальная серия Единой лиги ВТБ была реанимирована «Зенитом» в третьем матче. Команда Хави Паскуаля после возвращения из Москвы как будто получила дополнительную энергию и буквально во всём превзошла армейцев. Естественно, это только подогрело и без того высокий зрительский интерес к следующей игре. В результате уже за день до матча петербургский клуб вывесил объявление о продаже всех билетов.

Количество гостей с приставкой VIP также подчёркивало статус встречи. Два места в заполненном первом ряду были оставлены специально под Алексея Миллера. Глава «Газпрома» ни разу не был на баскетболе, и его приезд в день города должен был добавить эмоций команде. Забегая вперёд, стоит сказать, что Миллер на матче так и не появился. Но на свободных местах появился Роман Ротенберг, с интересом наблюдая за перипетиями баскетбольного финала.

У Николы Милутинова опять дабл-дабл: 20 очков 17 подборов Фото: БК «Зенит»

Матч лучше начали гости. Именно ЦСКА набрал первые очки, положив начало собственному рывку 7:0. «Зенит» никак не мог открыть счёт, потратив на это почти три с половиной минуты. После дело у хозяев «СИБУР Арены» пошло бодрее. Особенную радость болельщикам доставляли дальние попадания, на которые снова был сделан особенный упор обеими командами.

Димитрис Итудис неожиданно долго не менял стартовую пятёрку. Почти 9 минут Уэйр, Швед, Курбанов, Антонов и Милутинов находились в игре, после чего в дело вступили Йеребко и Клайберн. К этому времени ЦСКА вёл 19:16.



Самым эмоциональным человеком на паркете, как это часто случается, был главный тренер гостей. Итудис высекал искры, перемещался вдоль боковой со скоростью игроков и заряжал свою скамейку, не забывая ещё и с арбитрами разговаривать. Волноваться коучу было о чём. Его парни после отличного старта начали пропускать атаку за атакой, а после «трёшки» Сергея Карасёва разница в счёте достигла 6 очков — 38:32. «Пожар» москвичами был быстро потушен дальними попаданиями Семёна Антонова и Уилла Клайберна, а на большой перерыв команды отправились при счёте 46:44.

После перерыва команды увеличили обороты. Эмоций становилось больше, игроки действовали жёстче и вопрос был лишь в том, когда и у кого всё это лопнет первым. Уже через две с половиной минуты Карасёв нарушил правила на Антонове и между игроками сборной России возникла перепалка. Не прошло и минуты после этого инцидента, как Итудис получил технический фол за споры с арбитрами. Ещё через 10 секунд Джордан Лойд получил неспортивный фол за удар локтем в лицо Каспера Уэйра.



Первыми после такого количества событий оправились армейцы. После попадания Клайберна они впервые в матче повели «+9», но сине-бело-голубые не позволили развить успех. Карасёв снова был в огне и вёл за собой не только «Зенит», а всю арену. Уже после сирены об окончании третьей десятиминутки Бэрон и Антонов что-то не поделили и возникла ещё одна потасовка, разнимать которую пришлось оперативно появившимся стюардам.

Билли Бэрон и Джордан Мики Фото: БК «Зенит»

В четвёртой четверти ход матча не изменился. ЦСКА отрывался, «Зенит» догонял. Уэйр в середине десятиминутки забил тяжелейший мяч с фолом в проходе, добавив к двум очкам ещё один точный штрафной. Разница снова достигла 9 очков. И здесь кто-то мог подумать, что игра уже сделана. Но не тут-то было! Этот момент стал отправной точкой большого баскетбольного шоу.

Оставалось играть 32 секунды. ЦСКА вёл «+6». Казалось, что спасти матч может только чудо. И у этого чуда были конкретные имена и фамилии. Джордан Мики и Билли Бэрон устроили погоню «Зенита», забросив три трёхочковых. Последнее попадание Бэрона сравняло счёт в матче и подарило зрителям первый овертайм.

В овертайме ЦСКА снова был близок к победе. За четыре секунды до конца после точных штрафных Клайберна разница стала «+3». Тайм-аута у Паскуаля уже не было, а потому хозяевам необходимо было в кратчайшие сроки придумать атаку. Но армейцы решили быть прагматичными. Их план был прост — нужно было сфолить и поставить соперника бить два штрафных. Швед пытался сфолить на набравшем скорость Лойде, но арбитры решили, что фол был во время дальнего броска. В результате американец сравнял счёт, забив три из трёх с линии.



А во втором овертайме на скамейке ЦСКА из-за перебора фолов уже сидели Клайберн, Антонов и Швед. «Зенит» усилиями Пойтресса, крушившего кольца, отрывался в счёте. Победа во втором овертайме и равный счёт в серии — это такой крутой подарок на день города! Но Каспер Уэйр не знал про праздник и сделал это…

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть видео можно на странице Единой лиги ВТБ во «ВКонтакте».

Полноценной атаки у ЦСКА не получилось. Сначала Уэйр откинул Курбанову, который собирался отправиться в проход, но передумал и вернул мяч. У Каспера оставалось меньше двух секунд, в которые уместилось обманное движение и точное попадание!



«Только знаю, что в момент получения мяча у меня было около двух секунд. Успевал сделать только один показ и бросить. Постарался как смог.

Я очень устал! Рад, очень рад, это была важная победа для нас. Мы упустили концовку и основного времени, и первого овертайма, но не собирались сдаваться. Не бросили играть, следовали плану, и я посвящаю победу своим партнёрам, каждому из них.



Наверное, это самый важный бросок в моей карьере. Да, это потрясающе: забить такой мяч за команду уровня ЦСКА, ещё и в чемпионской серии, да в такой игре — и сделать счёт 3-1. Это очень сильно.



В игре были подъёмы и спады, много всего происходило. В матчах такого уровня надо держать себя в руках, так что над этим стоит поработать. «Зенит» здорово боролся, а в пятом матче будет бороться ещё сильнее: там или победа, или едешь домой. Правда, «Зенит» поедет домой и в случае победы тоже. Готовимся к тому, что в следующем матче игроки снова будут разговаривать. Это же финал — здесь не место для взаимных симпатий», — скажет 178-сантиметровый Уэйр после матча.

Итог — 111:110 в пользу ЦСКА, который теперь ведёт 3-1 в серии и очень захочет в следующем матче закрыть вопросы о победителе Единой лиги ВТБ.