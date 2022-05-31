«Подарили миру ещё один баскетбольный спектакль». Рекорд Шведа не остановил «Зенит»

Пятый матч в финальной серии вполне мог стать последним. «Зенит» невероятным образом упустил победу во втором овертайме матча №4, позволив Касперу Уэйру забить решающий мяч одновременно с сиреной об окончании игрового времени. После этого счёт в серии стал 1-3, а командам предстояло переехать в Москву.

Очереди ко входу начали выстраиваться за два часа до начала матча. В итоге на трибунах оказались 8441 человек, что стало рекордом посещаемости Единой лиги ВТБ в нынешнем сезоне.

«Мегаспорт» заранее готовился к празднованию чемпионства. Пушки с конфетти, чемпионский баннер, ну и самый главный атрибут матча, в котором одна из команд может стать победителем, — кубок, который стоял перед командами на судейском столике.

Гости всё ещё не могли рассчитывать на Дмитрия Кулагина. Защитник отыграл первые два матча серии, а после находился рядом с командой лишь в гражданском, не переодеваясь в спортивную форму. Удивительно, но потеря одного из игроков ротации привела к мобилизации других, и после двух поражений в Москве на старте «Зенит» вернулся в серию и теперь порой действовал с позиции силы, играя первым номером.

Но первую четверть пятого матча армейцы провели мощно. Милутинов уже в первой атаке получил передачу от Алексея Шведа и открыл счёт, а после хорошей защиты довёл преимущество до четырёх очков. Красно-синие атаковали с высоким процентом, и, несмотря на 19 пропущенных очков, разница в счёте после сирены об окончании первой десятиминутки была двузначной — 29:19.

Никола Милутинов забивает сверху после передачи Каспера Уэйра Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Во второй четверти Хави Паскуаль активировал опытнейшего Сергею Моню, который почти сразу отметился дальним попаданием в фирменном стиле, сократив отставание до восьми очков. Димитрис Итудис мгновенно отреагировал тайм-аутом. Гости начали лучше действовать в защите, а процент попаданий ЦСКА заметно снизился. В результате за 26 секунд до конца первой половины Никита Курбанов забил в проходе, увеличив разницу до четырёх очков. Но гости имели шанс на последнее слово. Мяч был отдан Билли Бэрону, который нашёл свой бросок после невразумительных 1/8 в первых двух матчах серии. Американский защитник остался один на один с Семёном Антоновым и запустил через того «трёху» — точно!

Билли Бэрон набирает очки в проходе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В первой же атаке после 15-минутного отдыха гости впервые в матче вышли вперёд. Отличился Сергей Карасёв. Рывок «Зенита» не был случайным. Сине-бело-голубые начали доминировать и набрали несколько очков подряд, увеличив отрыв до шести очков. Армейцам приходилось непросто. Они не только не могли забить, но и испытывали проблемы в обороне.

Уже в четвёртой четверти армейцам пришлось броситься в погоню. После попадания Картера со средней разница достигла 11 очков в пользу петербургской команды. Итудис был вынужден тратить тайм-ауты, чтобы попытаться докричаться до своих парней. Но если нападение заработало благодаря дальним попаданиям Шведа, то в защите ЦСКА позволял «Зениту» набирать очки, а разница никак не могла быстро сократиться.

Алексей Швед не сдавался. В режиме Супермена российский защитник положил в цель ещё несколько трёхочковых и всё-таки сравнял счёт в концовке — 86:86! Фантастические попадания Шведа заставили «Мегаспорт» взрываться в экстазе. Однако подобная атмосфера не сломала гостей. При равном счёте «Зенит» расчертил атаку и вывел на дальний бросок Джордана Мики. Форвард забил с нулевого угла, но на это Швед снова ответил симметрично. Что за матч?!

Алексей Швед забивает ещё один трёхочковый Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако на этом магия домашней площадки для ЦСКА закончилась. Армейцы пропустили пару атак со средней и уже не спаслись с «-4». На счету Алексея Шведа было 32 очка, которых чуть-чуть не хватило для победы. Личный рекорд результативности в ЦСКА вряд ли обрадовал защитника. Итоговый счёт — 97:95 в пользу гостей.

«Игра была похожа на предыдущую, когда обе команды играли в лучший баскетбол в защите и в нападении. Мы подарили миру ещё один баскетбольный спектакль на паркете. В первой половине нам было сложно чувствовать игру. Во второй — мы постепенно вернулись и начали уходить в отрыв. В последней четверти ЦСКА великолепно стал играть в нападении и отыграл отставание, но всё закончилось благоприятно для нас. Это был ещё один триллер, который завершился удачно для нас. Есть время на восстановление и подготовку к шестому матчу серии. Как я говорил, впервые в карьере я играю финальную серию из семи матчей. Уверен, что болельщикам это очень нравится», — сказал после матча главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль.

Серия продолжается. Команды встретятся в шестой игре, которая состоится 2 июня в Санкт-Петербурге.