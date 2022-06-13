Бизнесмен, тренер или президент США? Чем Леброн может заняться после завершения карьеры

Леброн Джеймс – один из величайших баскетболистов в истории. И за его игрой, конечно, хотелось бы наблюдать как можно дольше. Но время не щадит никого, и уже через полгода Королю стукнет 38 лет. Хочется того или нет, он постепенно приближается к завершению карьеры. Пускай ничего конкретного пока и не планирует.

В апреле Джеймс заявил, что не уйдёт из спорта, пока не поиграет в одной команде со своим сыном Бронни.



«Свой последний сезон я проведу с сыном. Где бы ни был Бронни, там буду и я. Я сделаю всё, что потребуется, чтобы провести один год в одной команде с сыном. И в этом случае дело не в деньгах».

Уже в следующем году Джеймс-младший начнёт играть в NCAA. То есть уже в 2024-м он может оказаться в НБА. Но чем же Леброн займётся после того, как всё-таки отыграет сезон с сыном и завершит карьеру? Представляем список из пяти реалистичных и не очень вариантов.

Леброн Джеймс во время игры за «Лейкерс» Фото: Patrick Smith/Getty Images

Ведущий на телевидении

Пожалуй, самый очевидный вариант развития событий, по которому пошла не одна суперзвезда из мира НБА и не только. Например, семикратный чемпион Супербоула Том Брэди. 44-летний квотербек продолжает выступать за «Тампа-Бэй», но после завершения карьеры гарантированно будет работать на телевидении: недавно он подписал контракт с Fox на 10 лет и космические $ 375 млн.



Когда на подкасте Uninterrupted Леброна спросили, рассматривал ли он аналогичный вариант продолжения карьеры, он ответил:



«Когда я увидел, на какую сумму он подписал контракт – конечно, чёрт возьми. Во-первых, я много знаю о спорте. Это даст мне возможность иметь своё представление и всё ещё быть рядом с игрой. Я хочу остаться в баскетболе навсегда. Во-вторых, я дам людям понять, что я всё ещё вовлечён в игру. Я фанат баскетбола, я остаюсь его частью и забочусь о нём».

Леброн Джеймс отлично держится на публике и обожает выступать с речами Фото: Miller/Getty Images

Владелец клуба НБА

Ещё одна интересная мысль, которую Леброн собственнолично озвучил на том же подкасте. Он хочет стать владельцем клуба НБА. Причём не просто приобрести уже существующую франшизу, а внести свой вклад в основание новой. Где? В Лас-Вегасе! Хоккейная команда там уже есть, футбольная – тоже. Имеется даже женская баскетбольная, а вот мужской нет. И, по слухам, в случае потенциального расширения НБА Лас-Вегас станет одним из приоритетных направлений. В общем, Джеймс знает, что делает.

Может ли он это позволить? Однозначно. Не так давно Король стал миллиардером: за 2021 год он заработал $ 121,2 млн, и теперь его состояние суммарно оценивается в $ 1 млрд. К тому же у баскетболиста уже есть какой-никакой опыт в этой сфере: он является частичным владельцем футбольного «Ливерпуля» и бейсбольного «Бостон Ред Сокс».

Леброн Джеймс вне баскетбольной площадки Фото: Andy Lyons/Getty Images

Бизнесмен

Ещё один путь, который для себя выбрали многие популярные спортсмены – даже великий Майкл Джордан. Но он заработал свой первый миллиард только через 11 лет после завершения игровой карьеры. А вот Джеймсу удаётся успешно совмещать хорошее с полезным – его зарплата в «Лейкерс» составляет примерно треть от годового дохода. А оставшиеся 66% ему приносят спонсорские соглашения и инвестиции. Так что игрока уже сейчас можно по праву назвать бизнесменом.

Во-первых, у Леброна есть собственная продюсерская компания, основанная им и его другом детства Мавериком Картером – The SpringHill. В прошлом году она значительно прибавила в стоимости, и баскетболисту удалось продать миноритарный пакет акций компании группе инвесторов, включающей Fenway Sports Group, Nike и Epic Games, за $ 725 млн. Во-вторых, Джеймс вкладывает собственные средства в различные большие компании, включая вышеупомянутую Fenway Sports Group, владеющую «Ливерпулем» и «Бостон Ред Сокс», франшизу Blaze Pizza, Beats by Dre и другие.



После завершения карьеры Леброн может расширить своё присутствие на рынке инвесторов и приумножить своё состояние. Но полностью посвящать себя бизнесу в его случае, конечно, совсем не обязательно.

Тренер

Мог бы Леброн стать тренером в НБА? Конечно. А вот был бы он успешным тренером – это уже другой разговор. У Джеймса, конечно, есть огромный игровой опыт, статус, да и в «Лейкерс» он, как известно, играет роль куда большую, чем просто роль суперзвезды. На данный момент сложно представить, что в лиге найдётся специалист, который в иерархии «озёрников» будет стоять выше него. Но есть большая разница между тем, чтобы быть своеобразным играющим тренером и управлять командой, будучи вне площадки.



Но тренерский потенциал Леброна начал постепенно раскрываться после того, как его сын заиграл в баскетбол. Неважно, присутствует ли он на матче Бронни лично или смотрит игру по телевизору, Джеймс-старший всегда активно подсказывает наследнику, что делать на площадке. Кто знает, может, в один день он возглавит команду, в которой Бронни будет главной суперзвездой.

Политик

Политический активизм Леброна не знает границ. Он является ярым противником расизма и борцом за права темнокожего населения, о чём регулярно говорит и пишет в соцсетях. Он и жёстко критиковал Дональда Трампа, и поддерживал Black Lives Matter, и о социальной несправедливости высказывался. И кому как не ему, афроамериканцу, выходцу из бедной семьи, говорить о подобных вещах.

Но не всем по душе тот факт, что профессиональные спортсмены всё чаще и чаще обращают внимание на политическую повестку. Например, в прошлом году известный футболист Златан Ибрагимович призвал Леброна и других атлетов молча делать своё дело. На что Джеймс ответил:



«Я никогда не буду молчать о том, что неправильно. Я говорю о своих людях, о равенстве, о социальной несправедливости, расизме, систематическом подавлении голосов избирателей, о том, что происходит в нашем обществе. Я буду использовать свою платформу, чтобы проливать свет на всё, что происходит в этой стране и во всём мире. Я ни за что на свете не останусь только в спорте, потому что понимаю, насколько мощной является эта платформа и мой голос».



Перерастёт ли этот публичный активизм во что-то большее? Возможно. Подобное не раз случалось в истории НБА, а двукратный чемпион Билл Брэдли избирался в президенты США через 23 года после окончания карьеры. Для Леброна все дороги открыты, да и в демократической партии ему уж точно найдётся местечко.