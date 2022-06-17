Идеальная жена и самая большая в мире зарплата. Как живёт лучший игрок НБА Стефен Карри

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри – 4-кратный чемпион НБА, действующий MVP финальной серии, 7-кратный участник Матча звёзд и 2-кратный самый ценный игрок лиги. Карри – величайший шутер в истории, лидер по количеству точных трёхочковых в истории НБА. Игрок, который привнёс революционные веяния в современный баскетбол. А ещё просто успешный и счастливый человек. Как живёт за пределами площадки лучший игрок лучшей лиги мира?

В первую очередь Карри – образцовый семьянин. Делл и Соня Карри, родители разыгрывающего, в прошлом году развелись после 33 лет брака из-за обвинений в обоюдных изменах. Отношениям Стефена и его жены Айеши ничего подобного не грозит. Пара поженилась в 2011 году после девяти лет отношений. С тех пор не было даже намёка на какой-то раскол между возлюбленными.

Айеша Карри является известным шеф-поваром в США, открыла собственный ресторан. Она регулярно публикует видеоролики о еде на своём канале в YouTube, ведёт шоу Ayesha's Homemade, The Great American Baking Show и Family Food Fight. Муж и дети регулярно появляются в программах. Идеальная жена, которая постоянно поддерживает мужа на аренах и активно защищает его от недоброжелателей во время публичных выступлений.

Стефен и Айеша растят троих детей — дочерей Райли (2012 года рождения) и Райан (2015), а также сына Кэнона (2018). Семья проживает в роскошном особняке в Артертоне (штат Калифорния), за который лидер «Уорриорз» отдал $ 31 млн.

Карри с семьёй Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Карри может позволить себе большие траты. Его состояние оценивается в $ 160 млн. Стефен занял 11-е место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира 2021 года по версии Forbes. Зарплата Карри за сезон-2021/2022 составила $ 45,8 млн, что является крупнейшим показателем для баскетболистов НБА, а соответственно, и во всём мире.

Оклад Карри будет планомерно нарастать до конца кампании-2024/2025, когда на тот момент уже 37-летний разыгрывающий получит $ 55,8 млн. Большая нагрузка на платёжную ведомость «Голден Стэйт», но клуб ни о чём не жалеет. Стефен заслуживает «супемаксимальный» контракт даже в почтенном для спортсмена возрасте. Его вклад в формирование чемпионской династии «Уорриорз» запредельный.

Стефен Карри — один из самых узнаваемых спортсменов в мире. Он зарабатывает более $ 40 млн в год за счёт спонсорских сделок в придачу к чисто спортивному доходу. Разыгрывающий по примеру легендарного Майкла Джордана создал под патронатом Under Armour свой именной бренд кроссовок Curry. Постепенно эта обувь получает широкое признание в индустрии. У Карри также есть рекламные контракты с Rakuten, Nissan и другими компаниями.

Баскетболист не только зарабатывает деньги, но и отдаёт нуждающимся. В 2019 году Стефен вместе с женой создали благотворительный фонд, который помогает малоимущим семьям, детям из неблагополучных семей, жертвам природных стихий. Особенно активной деятельность фонда была в непростые времена пандемии коронавируса.

Семья Стефена Карри Фото: Kelly Sullivan/Getty Images

Вероятно, Стефен является вторым самым авторитетным голосом в НБА после Леброна Джеймса. Неудивительно, что разыгрывающий «Уорриорз» часто высказывает мнение по различным социально-политическим вопросам. Запредельный успех во всех начинаниях обязывает не стоять в стороне от важных процессов в обществе. Но всё-таки Стефен на этом не слишком зацикливается и ведёт достаточно размеренный светский образ жизни.

У суперзвёздного баскетболиста есть большое увлечение. Карри — заядлый игрок в гольф. Стефен начал заниматься этим видом спорта в 10 лет и всерьёз рассматривал его в качестве альтернативы баскетболу. Но всё-таки отдал предпочтение игре с оранжевым мячом, правда, любовь к гольфу сохранилась. Карри каждое межсезонье участвует в престижных турнирах. Его партнёрами регулярно становятся не только отец Делл и брат Сет (защитник «Бруклин Нетс», тоже один из лучших снайперов НБА), но и экс-президент США Барак Обама, Чарльз Баркли, Майкл Джордан, прочие знаменитости.

Стефен Карри и Чарльз Баркли (по центру) Фото: Kelly Sullivan/Getty Images

Прямо сейчас Карри празднует победу в серии финала НБА с «Бостон Селтикс» (4-2). Наконец-то он может расслабиться – изнурительный сезон завершён. В ближайшее время «Уорриорз» проведут чемпионский парад в Сан-Франциско, после чего Стефен будет проводить время с семьёй и заниматься любимыми делами. Хотя совсем расслабляться ещё рано.

Карри уже 34 года, но это не значит, что он уже сделал всё возможное на баскетбольной площадке. Почему бы не замахнуться на пятый или шестой титул в форме «Голден Стэйт»? Многие успели списать Стефена со счетов после череды травм в команде и ухода Кевина Дюранта. Карри доказал, что преждевременно разуверяться в нём – очень большая ошибка.