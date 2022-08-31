Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Президент СССР Михаил Горбачёв после просьбы Арвидаса Сабониса поднял «железный занавес» в отечественном баскетболе

Горбачёв повлиял на весь российский баскетбол. Легендарный Сабонис лично просил об этом
Марат Арасланов
Горбачёв повлиял на весь российский баскетбол
Комментарии
Поднял «железный занавес» для тех, кто победил на Олимпиаде.

Михаил Горбачёв оставил большой след в истории нашей страны. Но за большими политическими событиями как будто совсем незаметными оказались его контакты с баскетбольным миром. Именно Горбачёв сильно повлиял на карьеру легендарного Арвидаса Сабониса и других звёзд того поколения.

Женат на «Мисс Литва» и успешен во всех отношениях. Как живёт легендарный Арвидас Сабонис Женат на «Мисс Литва» и успешен во всех отношениях. Как живёт легендарный Арвидас Сабонис
«Похожи как две капли воды». Сабонис воспитал наследника, за которого точно не стыдно «Похожи как две капли воды». Сабонис воспитал наследника, за которого точно не стыдно

В 80-е баскетбол в СССР был на невероятном подъёме. Даже «железный занавес» не мог повлиять на распространение информации о непобедимых героях. Кажется, даже без интернета весь мир знал фамилии Сабониса, Тихоненко, Куртинайтиса, Волкова, Марчюлёниса, Тараканова.

Арвидас Сабонис

Арвидас Сабонис

Фото: Robert Skeoch/Getty Images

Уехать из Союза в США звёзды баскетбольной команды, естественно, не могли. Нужны были специальные разрешения, согласования, да и как на это посмотрит народ? Как объяснить людям факт отъезда всенародных любимцев к главному конкуренту во всех сферах деятельности?

А в США очень хотели посмотреть на гиганта, который обращается с мячом как разыгрывающий. Умения Сабониса быстро привлекли внимание Дейла Брауна — одного из сильнейших тренеров тех времён в студенческом баскетболе. В это сложно поверить, но наставник Луизианы набрался смелости и написал главному человеку в СССР письмо.

«Уважаемый генсек Горбачёв, мир движется всё стремительнее с каждым днём, и порою у людей из-за этой скорости нет даже шансов просто встретиться и обсудить что-то. С этой мыслью я еду в Москву с надеждой, что смогу встретиться с вами лично по поводу кое-чего, что, уверен, будет прекрасной возможностью улучшить взаимоотношения двух великих держав».

Конечно, тренер хотел достучаться до руководителей США и СССР, преследуя свои корыстные интересы. Он хотел усилить команду, в то время как Рейган и Горбачёв действительно хотели сблизить две нации, говоря про студенческие обмены и ядерное разоружение.

Михаил Горбачёв

Михаил Горбачёв

Фото: Peter Kramer/Getty Images

Но дальше других пошла «Атланта Хоукс». Удивительное дело: клуб НБА выбрал игрока из СССР на драфте 1985 года. Хотя на момент выбора Сабонису не было 21 года и этот выбор аннулировали. А через год уже «Портленд» забрал права на литовского центрового, выбрав того в конце первого раунда драфта.

Интерес «Атланты» не был случайным. Владелец клуба Тед Тёрнер и Михаил Горбачёв были хорошо знакомы. Близко они подружились уже во время приезда американского клуба в СССР в 1988 году. Помимо Сабониса, на драфте в 80-е «Хоукс» также выбрали Валерия Тихоненко и Александра Волкова.

Поездка в Союз воспринималась по-разному. Владелец Тёрнер был доволен близким знакомством с руководством страны и развитием бизнес-связей, в то время как игроки «ястребов» вспоминали невероятное количество перелётов (команда за неделю курсировала по маршруту Москва — Сухуми — Тбилиси — Вильнюс — Москва — Вильнюс — Москва) и странную, на их взгляд, еду.

Для Сабониса 1988 год стал одним из самых тяжёлых в карьере. Несколько серьёзнейших травм и порванный ахилл ставили крест на выступлении за сборную на Олимпиаде в Сеуле. Без Сабониса одна из сильнейших сборных в мире сильно теряла в мощи под кольцом, а потому главный тренер национальной сборной Александр Гомельский пошёл на хитрость. Сначала Сабонису разрешили лечиться в США, что по тем временам уже было огромным удивлением. Именно «Хоукс» взяли на себя часть реабилитации.

После возвращения в Союз Гомельский неожиданно для многих взял Сабониса на Игры, хотя кондиции литовца были далеки от оптимальных. Эпизод с включением Арвидаса в итоговую заявку сильно разозлил часть населения Литвы. Прибалтийские страны уже находились в своём политическом мире, а в подобном решении Александра Гомельского кто-то увидел желание погубить звезду, которая обыгрывала ЦСКА в чемпионате.

Победа в финале Олимпиады значила многое для каждого игрока той сборной. Но для лидеров это была возможность лично обратиться к Горбачёву. И это случилось. Михаил Сергеевич принимал олимпийцев после возвращения домой, и именно на этом собрании Сабонис лично обратился к нему с просьбой отпустить выступать за иностранные клубы. Кстати, Сабонис не сразу доехал до «Портленда», выступая больше пяти лет в Европе.

Решение Горбачёва помогло сразу нескольким звёздам того поколения протоптать дорогу в европейские чемпионаты и НБА. Александр Волков первым из наших баскетболистов добрался до сильнейшей лиги мира, исполнив мечту жизни и показав другим, что это реально.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022