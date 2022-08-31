Горбачёв повлиял на весь российский баскетбол. Легендарный Сабонис лично просил об этом

Михаил Горбачёв оставил большой след в истории нашей страны. Но за большими политическими событиями как будто совсем незаметными оказались его контакты с баскетбольным миром. Именно Горбачёв сильно повлиял на карьеру легендарного Арвидаса Сабониса и других звёзд того поколения.

В 80-е баскетбол в СССР был на невероятном подъёме. Даже «железный занавес» не мог повлиять на распространение информации о непобедимых героях. Кажется, даже без интернета весь мир знал фамилии Сабониса, Тихоненко, Куртинайтиса, Волкова, Марчюлёниса, Тараканова.

Арвидас Сабонис Фото: Robert Skeoch/Getty Images

Уехать из Союза в США звёзды баскетбольной команды, естественно, не могли. Нужны были специальные разрешения, согласования, да и как на это посмотрит народ? Как объяснить людям факт отъезда всенародных любимцев к главному конкуренту во всех сферах деятельности?

А в США очень хотели посмотреть на гиганта, который обращается с мячом как разыгрывающий. Умения Сабониса быстро привлекли внимание Дейла Брауна — одного из сильнейших тренеров тех времён в студенческом баскетболе. В это сложно поверить, но наставник Луизианы набрался смелости и написал главному человеку в СССР письмо.

«Уважаемый генсек Горбачёв, мир движется всё стремительнее с каждым днём, и порою у людей из-за этой скорости нет даже шансов просто встретиться и обсудить что-то. С этой мыслью я еду в Москву с надеждой, что смогу встретиться с вами лично по поводу кое-чего, что, уверен, будет прекрасной возможностью улучшить взаимоотношения двух великих держав».

Конечно, тренер хотел достучаться до руководителей США и СССР, преследуя свои корыстные интересы. Он хотел усилить команду, в то время как Рейган и Горбачёв действительно хотели сблизить две нации, говоря про студенческие обмены и ядерное разоружение.

Михаил Горбачёв Фото: Peter Kramer/Getty Images

Но дальше других пошла «Атланта Хоукс». Удивительное дело: клуб НБА выбрал игрока из СССР на драфте 1985 года. Хотя на момент выбора Сабонису не было 21 года и этот выбор аннулировали. А через год уже «Портленд» забрал права на литовского центрового, выбрав того в конце первого раунда драфта.

Интерес «Атланты» не был случайным. Владелец клуба Тед Тёрнер и Михаил Горбачёв были хорошо знакомы. Близко они подружились уже во время приезда американского клуба в СССР в 1988 году. Помимо Сабониса, на драфте в 80-е «Хоукс» также выбрали Валерия Тихоненко и Александра Волкова.

Поездка в Союз воспринималась по-разному. Владелец Тёрнер был доволен близким знакомством с руководством страны и развитием бизнес-связей, в то время как игроки «ястребов» вспоминали невероятное количество перелётов (команда за неделю курсировала по маршруту Москва — Сухуми — Тбилиси — Вильнюс — Москва — Вильнюс — Москва) и странную, на их взгляд, еду.

Для Сабониса 1988 год стал одним из самых тяжёлых в карьере. Несколько серьёзнейших травм и порванный ахилл ставили крест на выступлении за сборную на Олимпиаде в Сеуле. Без Сабониса одна из сильнейших сборных в мире сильно теряла в мощи под кольцом, а потому главный тренер национальной сборной Александр Гомельский пошёл на хитрость. Сначала Сабонису разрешили лечиться в США, что по тем временам уже было огромным удивлением. Именно «Хоукс» взяли на себя часть реабилитации.

После возвращения в Союз Гомельский неожиданно для многих взял Сабониса на Игры, хотя кондиции литовца были далеки от оптимальных. Эпизод с включением Арвидаса в итоговую заявку сильно разозлил часть населения Литвы. Прибалтийские страны уже находились в своём политическом мире, а в подобном решении Александра Гомельского кто-то увидел желание погубить звезду, которая обыгрывала ЦСКА в чемпионате.

Победа в финале Олимпиады значила многое для каждого игрока той сборной. Но для лидеров это была возможность лично обратиться к Горбачёву. И это случилось. Михаил Сергеевич принимал олимпийцев после возвращения домой, и именно на этом собрании Сабонис лично обратился к нему с просьбой отпустить выступать за иностранные клубы. Кстати, Сабонис не сразу доехал до «Портленда», выступая больше пяти лет в Европе.

Решение Горбачёва помогло сразу нескольким звёздам того поколения протоптать дорогу в европейские чемпионаты и НБА. Александр Волков первым из наших баскетболистов добрался до сильнейшей лиги мира, исполнив мечту жизни и показав другим, что это реально.