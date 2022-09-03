Литва опять проиграла! Франция выдала мощный камбэк и чудом спаслась от провала

В Германии состоялся очередной матч группового этапа Евробаскета-2022. Во 2-м туре сборная Франции встречалась с национальной командой Литвы. Команда Казиса Максвитиса вела на протяжении всей встречи и только в самой концовке упустила победу! Французы выдали неожиданный камбэк и резко сократили шансы литовцев на выход из группы.

И французы, и литовцы до этого провели по одному матчу на турнире. Подопечные Венсана Колле неожиданно уступили сборной Германии со счётом 63:76, а литовская команда в упорнейшем матче проиграла Словении – 85:92. До начала встречи Франция занимала последнее, шестое место в группе, а литовцы – четвёртое. При этом Францию до начала турнира называли одним из главных претендентов на звание чемпиона Европы.

Сборная Франции в атаке Фото: Getty Images

Но, несмотря на статус фаворита, накануне встречи в команде не стали недооценивать соперника.

«Литва – очень сильная команда. С ними никогда не бывает легко играть. Литовцы всегда сплочены и борются изо всех сил. Нас ждёт огромный вызов. Домантас и Йонас сильны физически и отличаются своими способностями. Мы должны бороться против них всей командой и усложнять им жизнь. Они очень хорошо играют вместе, и это будет непросто», – сказал Руди Гобер.

Встреча прошла в Кёльне, на «Ланксесс-Арене». Игру посетили множество литовских болельщиков – их было отлично слышно, на трибунах преобладали жёлто-зелёные цвета, а вскоре после начала в поддержку сборной Литвы был растянут красочный баннер. Понаблюдать за игрой Домантаса Сабониса также приехали владелец «Сакраменто Кингз» Вивек Ранадиве и главный тренер команды Майк Браун.

В стартовой пятёрке сборной Литвы на паркет вышли Рокас Йокубайтис, Игнас Браздейкис, Рокас Гедрайтис, Домантас Сабонис и Йонас Валанчюнас. С первых минут им противостояли Руди Гобер, Эван Фурнье, Томас Эртель, Терри Тарпей и Гершон Ябуселе.

Рокас Якубайтис в атаке Фото: Getty Images

Счёт в матче открыл Домантас Сабонис, оформивший двухочковое попадание. После этого литовцам удалось быстро вырваться вперёд, и к середине отрезка преимущество команды Казиса Максвитиса достигло отметки в «+13». Литовцы реализовали аж девять из 14 очков с игры, оставив соперника всего с пятью подборами. Но Эван Фурнье и Мустафа Фалль, недавно вернувшийся в строй после травмы, мгновенно выдали ответную серию попаданий. Отобороняться у литовцев не получилось, и к концу первой десятиминутки разница в счёте составляла всего два очка – 25:23.

В начале второй четверти французам удалось сравнять счёт. Фурнье, набравший 17 очков за 13 минут, продолжал атаковать кольцо соперника. Однако в середине отрезка темп игры значительно замедлился. Обе команды испытывали проблемы в нападении – главная звезда литовской сборной, Домантас Сабонис, за первую половину набрал всего два очка. Столько же было на счету у французского центрового Руди Гобера. При этом литовцы с их командным баскетболом всё равно оставались чуть-чуть впереди. Вторая четверть, получившаяся куда менее результативной, чем первая, осталась за французами – 17:16. Однако минимальное преимущество в матче всё равно удерживала сборная Литвы – 41:40.

Евробаскет-2022. Франция — Литва (77:73) Фото: Getty Images

После большого перерыва французская команда выглядела достаточно бодро и спустя четыре минуты впервые повела в счёте. Однако литовцам быстро удалось сравнять, после чего в матче опять наступила очковая засуха. У Франции перестал попадать даже Фурнье, а вот подопечные Максвитиса под конец отрезка разбегались. Они продолжили набирать очки второго шанса, чего заметно не хватало французам, и выдали рывок 8:0. При этом в третьей четверти обе команды суммарно набрали ещё меньше, чем во второй – всего 25 очков. Так, к заключительному отрезку коллективы подходили со счётом 56:50.

Однако закрепить преимущество в финальные 10 минут литовцам не дали. Усилиями Фурнье, Тарпея и Ябуселе французам удалось сравнять, а впоследствии и успешно отразить атаки литовцев. Затем сборная Литвы допустила две неожиданных потери, на которые подопечные Колле ответили быстрыми проходами на чужую половину. За три минуты до финальной сирены «трёшка» Фурнье вывела команду вперёд. За ней последовали два двухочковых от Эртеля, и сборная Франции вдруг повела «+7». Однако борьба продолжалась до последнего. Литовцам всё же удалось сократить отставание, и за 13 секунд до окончания матча разница в счёте составляла всего два очка. Судьбу матча решали штрафные броски.

Сначала два штрафных получила сборная Франции – Фурнье убивать интригу в матче не стал и забил только один, 73:75. Потом свои две попытки со штрафной линии получили литовцы – Браздейкис смазал второй бросок намеренно. За этим последовал фол Сабониса, и на линию отправился Руди Гобер. Центровой успешно реализовал свои две попытки и поставил точку в матче. Итог – неожиданная победа сборной Франции, 77:73.

Самым результативным игроком матча стал Эван Фурнье – у него 27 очков, пять подборов и три передачи. Лучшим в составе сборной Литвы стал Йонас Валанчюнас с 15 очками и восемью подборами. Ещё 14 очков добавил Рокас Йокубайтис, 13 – Марюс Григонис, 12 – Браздейкис. На счету Домантаса Сабониса шесть очков и девять подборов.

В следующем туре сборная Франции сыграет со сборной Венгрии, а Литва встретится с командой Германии. Обе встречи состоятся завтра, 4 сентября.