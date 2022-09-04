Литва «летит» 0-3 на Евробаскете! Немцы выгрызли победу в сумасшедшем овертайме

Сегодня, 4 сентября, центральным матчем игрового дня на Евробаскете-2022 стала игра Германии и Литвы в группе B. Исход встречи решался в невероятно напряжённой концовке – команды подарили зрителям два сумасшедших овертайма. И хотя у литовцев были все шансы добыть первую победу на турнире, сборная Германии всё равно оказалась чуть-чуть сильнее. Теперь Литва «летит» 0-3!

Сборная Литвы на Евробаскете стартовала с двух поражений подряд. Сначала подопечные Максвитиса уступили Словении (85:92), главному фавориту турнира, а затем упустили победу на последних минутах матча с Францией (73:77). По итогам двух встреч команда занимала пятое, предпоследнее место в группе, опережая Венгрию только по разнице набранных очков.

Немцы начали турнир куда более уверенно. В первой встрече команда обыграла французов (76:63), а во второй – сборную Боснии и Герцеговины (92:82). До начала матча с Литвой коллектив Гордона Херберта возглавлял группу B, обойдя Словению по разнице очков.

Сборная Германии вырвала победу у Литвы в матче Евробаскета Фото: Federico Gambarini/GettyImages

Для сборной Германии встреча с Литвой стала домашней. Матч прошёл в Кёльне, на «Ланксесс-Арене». При этом на трибунах присутствовало огромное количество литовских болельщиков, продолживших активно поддерживать свою команду, несмотря на неудачный старт на чемпионате.



В стартовой пятёрке Литвы на паркет вышли экс-игрок ЦСКА Марюс Григонис («Панатинаикос»), Рокас Йокубайтис («Барселона»), Домантас Сабонис («Сакраменто»), Рокас Гедрайтис («Баскония») и Йонас Валанчюнас («Новый Орлеан»). С первых минут им противостояли Деннис Шрёдер (свободный агент), Даниэль Тайс («Индиана»), Франц Вагнер («Орландо»), Ник Уэйлер-Бэбб («Бавария») и ещё один бывший армеец – Йоханнес Фойгтман («Милан»).



Первая четверть получилась достаточно равной. Игроки обеих командах выглядели заметно уставшими, но на площадке всё равно было много борьбы, в том числе фолов и потерь. Немцы больше набирали из «краски», Маодо Ло в одиночку настрелял восемь очков за 4,5 минуты. Но чтобы выйти вперёд, этого оказалось недостаточно, и под конец отрезка литовцы сравняли счёт – 19:19.

В начале второй четверти немцы начали вынуждать соперника фолить. Литовцы нарушили правила аж пять раз за две минуты! При этом подопечные Максвитиса, конечно, были открыто недовольны судейством. Чтобы набрать свои первые очки во втором отрезке, им потребовалось три с половиной минуты. И пока литовская команда испытывала проблемы на обоих концах площадки, преимущество соперника быстро достигло отметки в «+9». Разыгрался Франц Вагнер, который за первую половину набрал 18 очков и четыре подбора. Но благодаря попаданиям Йонаса Валанчюнаса и Миндаугаса Кузминскаса литовцам удалось подсократить отставание до «+5», и на большой перерыв команды уходили со счётом 41:46.

Рокас Якубайтис в атаке Фото: Federico Gambarini/GettyImages

И если в первой половине литовцы выглядели на удивление несобранными, то после большого перерыва свою игру не смогли нащупать именно немцы. Франц Вагнер и Маодо Ло, конечно, продолжили набирать очки, но нападение команды фактически зашло в тупик. Хозяева перестали двигать мяч, а в обороне продолжили допускать одни и те же ошибки. Этим воспользовались Йонас Валанчюнас и Домантас Сабонис, в середине отрезка забросивший две открытых «трёшки». Под конец четверти литовцы вернулись в игру и сократили отставание до минимального – 65:66.

В начале заключительного отрезка литовцы наконец повели в счёте, но надолго игроков Максвитиса не хватило. В двух предыдущих встречах именно концовка была слабым местом сборной Литвы, вот и в сегодняшней игре немцы завладели инициативой в четвёртой четверти. Вагнер, Ло и Шрёдер буквально задавили литовцев. И, несмотря на усилия оформившего дабл-дабл Валанчюнаса, Григониса и компании, немцы всё равно оставались впереди. За минуту до финальной сирены они вели в счёте с разницей в «+5». Однако на последних секундах невероятный Йонас Валанчюнас сотворил чудо – он настрелял аж семь безответных очков и сравнял счёт в матче, переведя встречу в овертайм.

В начале первого овертайма литовцы набрали быстрые четыре очка, опять же благодаря Валанчюнасу. И если бы не Деннис Шрёдер, победа бы однозначно осталась за сборной Литвы. В первом овертайме он набрал пять очков, а за 30 секунд до конца добавочного отрезка сравнял счёт (96:96) и перевёл встречу во второй овертайм! При этом игрок был вынужден осторожничать – на его счету было четыре персональных нарушения. А в сборной Литвы за перебор фолов с площадки был вынужден удалиться Домантас Сабонис.

Второй овертайм начался с двухочкового попадания Фойгтмана, а затем Шрёдер оформил эффектное дальнее попадание. При этом Йоханнес, как и звёздный соотечественник, был в шаге от удаления с площадки за перебор фолов. Литва ответила двухочковым попаданием Браздейкиса, после чего Шрёдер добавил ещё четыре очка для сборной Германии. Затем Валанчюнас дважды забросил со штрафной линии и при счёте 102:103 отправился скамейку. И тут в игру вернулся Маодо Ло – он зарядил два подряд трёхочковых и фактически оставил соперника вне игры. Литве удалось набрать ещё три очка, но для победы этого, увы, оказалось недостаточно. На последней секунде Буткявичюс попытался забросить из-за дуги, но не попал. Итог – тяжелейшая победа немцев со счётом 109:107!

Лучшим игроком матча стал Йонас Валанчюнас. У него 34 очка, 14 подборов и пять передач. 17 очков и семь подборов на свой счёт записал Марюс Григонис. Самым результативным в составе сборной Германии стал Франц Вагнер – у него 32 очка, восемь подборов и два ассиста. 25 очков, пять ребаундов и восемь передач набрал Деннис Шрёдер, ещё 21 очко добавил Маодо Ло.

В следующем туре сборная Литвы сыграет с Венгрией, а немецкий коллектив встретится со своим главным соперником по групповому этапу – Словенией. Командам будет предоставлен один выходной, и обе встречи состоятся 6 сентября.