Без него не было бы трёх секунд. Трагическая история героя «Движения вверх» Саканделидзе

Баскетбольный турнир Олимпиады 1972 года до сих пор вызывает бурю эмоций. Особенно в нашей стране, где не так давно сняли фильм, ставший одним из самых кассовых в истории отечественного кинематографа. Речь о «Движении вверх». О его достоверности можно спорить до потери сознания, но факт останется неизменным: интерес к истории спорта, в частности истории баскетбола, этот фильм однозначно вызвал.
Хочется верить, что теперь большее количество людей знает героев того финала. Понимают, при каких обстоятельствах завоёвывались эти медали. В чём истинное величие лидеров и тренера. А также почему соперник по финалу — сборная США — до сих пор не забрала серебряные медали, которые продолжают лежать в Международном олимпийском комитете.
Есть персонажи, которые вошли в фильм, но на них попросту не заострили внимание и не сделали акцент в сюжетной линии. Одним из таких участников той сборной стал Зураб Саканделиде. Грузинский защитник с ростом всего 186 сантиметров и очень высоким прыжком. Партнёры по команде даже шутили, что большую часть времени матча он проводит в полёте. Вот что про него говорит партнёр по «золотой» мюнхенской сборной Алжан Жармухамедов:
«До сих пор перед глазами эпизод на чемпионате мира 1970 года в Любляне. В одном из матчей соперник решил подставиться в защите под набравшего скорость Зураба. А тот мгновенно сориентировался: взял да и перепрыгнул через него. Как через гимнастического «козла». Я такое увидел впервые».
Удивительно, насколько сильно был привязан к дому баскетболист Саканделидзе. Он родился в Кутаиси, но всю свою сознательную жизнь провёл в Тбилиси, где сначала играл за местное «Динамо», а после работал в структуре клуба. В общей сложности он отдал бело-голубым 20 лет своей жизни.
Жизни, которая получилась слишком короткой… Он ушёл в 58 лет.
Саканделидзе был настоящим героем Грузии. Его баскетбольные таланты были известны с ранних лет. Молодого спортсмена всегда вызывали в юниорские сборные, откуда он всегда возвращался с медалями. Было понятно — у мальчика большое будущее. На площадке его сложно было удержать. Быстрый, манёвренный, по-спортивному злой и хитрый, сильный.
Легендарный Иван Едешко вспоминал о Саканделидзе:
«Сако (именно так называли Зураба близкие люди. — Прим. «Чемпионата»), насколько я знаю, был потомком грузинских князей. Его благородный, искрометный баскетбол с открытым забралом, наверное, оттуда. Это был один из самых быстрых наших защитников. Если уходил в отрыв, пас ему можно было отдать на четыре метра вперед и не сомневаться: Зураб мяч догонит».
Есть легенда, по которой главный тренер сборной СССР на Олимпиаде-72 Владимир Петрович Кондрашин специально берёг Саканделидзе на финал. По крайней мере близкий друг Зураба Михаил Коркия подтверждает её.
«Честно говоря, я был в шоке, когда перед финалом Кондрашин сказал, что мы с Саканделидзе будем играть в стартовой пятёрке. С трудом скрыл волнение. А вот Зураб, напротив, отнёсся к этому как к должному. На тот момент он уже был чемпионом мира, 4-кратным чемпионом Европы, считался почти ветераном сборной и в Мюнхене постоянно обижался на то, что в каждой игре его выпускали всего на 15–18 минут. Накануне матча с американцами тогдашний председатель Спорткомитета СССР Сергей Павлов спросил у Кондрашина, почему он так мало использует Саканделидзе. «Это наше секретное оружие в финале», — ответил Петрович», — вспоминал Коркия.
Многие помнят последние три секунды, когда Иван Едешко отдал чудо-пас на Александра Белова через всю площадку. Но до этого паса случилось ещё одно значимое событие. Сборная СССР владела мячом, но Александр Белов после своего промаха выполнил неточную передачу, и Даг Коллинз помчался к нашему кольцу при счёте 49:48 в пользу сборной СССР. Саканделидзе был ближе и быстрее всех. Он со свойственной себе импульсивностью буквально опрокинул соперника на пол, не дав тому и шанса забить два лёгких очка.
Американец чуть позже придёт в себя и всё-таки реализует обе попытки и впервые выведет «звёздно-полосатых» вперёд. Но у нас ещё будут те самые три секунды! Саканделидзе, без преувеличения, является самым незаметным и недооценённым героем Олимпиады в Мюнхене. Без этого фола времени на решающую атаку просто не оставалось бы. Нарушение правил Саканделидзе стало грамотным, уместным и фактически «золотым».
После многочисленных побед со сборной и тбилисским «Динамо» баскетболист Саканделидзе долго искал себя. Он пробовал себя в тренерской деятельности и даже в бизнесе. Руководил несколькими заводами, благо химики-технологическое образование Грузинского технического университета ему в этом сильно помогало.
В семье всё было ладно, а самой большой проблемой стала больная печень Саканделидзе. Именно из-за неё он вынужден был регулярно проходить лечение в больнице, но доктора были оптимистичны в оценке состояния своего пациента.
Всё изменилось в мгновение. В семье Саканделидзе случилось горе — от болезни почек умер 31-лений сын Зураба. Звёздный отец потерял желание жить и постоянно говорил, что хочет к сыну. И это несмотря на то, что рядом были жена Мацаца, дочка Кэто, внуки…
25 января 2004 года Зураб Саканделидзе умер в Тбилиси. Прощаться с ним пришли десятки тысяч людей, для которых он был кумиром. Рядом с ним всегда был его друг Михаил Коркия, который ушёл из жизни после всего через 13 дней после смерти Саканделидзе.
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