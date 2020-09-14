Именно Зураб сделал возможной победу в Мюнхене, хотя это упускается из виду. Ушёл недооценённый триумфатор слишком рано.

Без него не было бы трёх секунд. Трагическая история героя «Движения вверх» Саканделидзе

Баскетбольный турнир Олимпиады 1972 года до сих пор вызывает бурю эмоций. Особенно в нашей стране, где не так давно сняли фильм, ставший одним из самых кассовых в истории отечественного кинематографа. Речь о «Движении вверх». О его достоверности можно спорить до потери сознания, но факт останется неизменным: интерес к истории спорта, в частности истории баскетбола, этот фильм однозначно вызвал.

Хочется верить, что теперь большее количество людей знает героев того финала. Понимают, при каких обстоятельствах завоёвывались эти медали. В чём истинное величие лидеров и тренера. А также почему соперник по финалу — сборная США — до сих пор не забрала серебряные медали, которые продолжают лежать в Международном олимпийском комитете.

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Есть персонажи, которые вошли в фильм, но на них попросту не заострили внимание и не сделали акцент в сюжетной линии. Одним из таких участников той сборной стал Зураб Саканделиде. Грузинский защитник с ростом всего 186 сантиметров и очень высоким прыжком. Партнёры по команде даже шутили, что большую часть времени матча он проводит в полёте. Вот что про него говорит партнёр по «золотой» мюнхенской сборной Алжан Жармухамедов:

«До сих пор перед глазами эпизод на чемпионате мира 1970 года в Любляне. В одном из матчей соперник решил подставиться в защите под набравшего скорость Зураба. А тот мгновенно сориентировался: взял да и перепрыгнул через него. Как через гимнастического «козла». Я такое увидел впервые».

Удивительно, насколько сильно был привязан к дому баскетболист Саканделидзе. Он родился в Кутаиси, но всю свою сознательную жизнь провёл в Тбилиси, где сначала играл за местное «Динамо», а после работал в структуре клуба. В общей сложности он отдал бело-голубым 20 лет своей жизни.

Отсидел в СССР, мыл туалеты в США. Трагическая история героя «Движения вверх» Дворного Две пары джинсов сломали человеку всю жизнь. В фильме вы этого не увидите.

Жизни, которая получилась слишком короткой… Он ушёл в 58 лет.

Саканделидзе был настоящим героем Грузии. Его баскетбольные таланты были известны с ранних лет. Молодого спортсмена всегда вызывали в юниорские сборные, откуда он всегда возвращался с медалями. Было понятно — у мальчика большое будущее. На площадке его сложно было удержать. Быстрый, манёвренный, по-спортивному злой и хитрый, сильный.

Легендарный Иван Едешко вспоминал о Саканделидзе:

«Сако (именно так называли Зураба близкие люди. — Прим. «Чемпионата»), насколько я знаю, был потомком грузинских князей. Его благородный, искрометный баскетбол с открытым забралом, наверное, оттуда. Это был один из самых быстрых наших защитников. Если уходил в отрыв, пас ему можно было отдать на четыре метра вперед и не сомневаться: Зураб мяч догонит».

«Им занялись «компетентные органы» Грустная история главного героя «Движения вверх» Белова У факелоносца московской Олимпиады был непростой период в жизни. Награды и достижения не спасли Сергея Александровича от давления системы.

Есть легенда, по которой главный тренер сборной СССР на Олимпиаде-72 Владимир Петрович Кондрашин специально берёг Саканделидзе на финал. По крайней мере близкий друг Зураба Михаил Коркия подтверждает её.

«Честно говоря, я был в шоке, когда перед финалом Кондрашин сказал, что мы с Саканделидзе будем играть в стартовой пятёрке. С трудом скрыл волнение. А вот Зураб, напротив, отнёсся к этому как к должному. На тот момент он уже был чемпионом мира, 4-кратным чемпионом Европы, считался почти ветераном сборной и в Мюнхене постоянно обижался на то, что в каждой игре его выпускали всего на 15–18 минут. Накануне матча с американцами тогдашний председатель Спорткомитета СССР Сергей Павлов спросил у Кондрашина, почему он так мало использует Саканделидзе. «Это наше секретное оружие в финале», — ответил Петрович», — вспоминал Коркия.

Многие помнят последние три секунды, когда Иван Едешко отдал чудо-пас на Александра Белова через всю площадку. Но до этого паса случилось ещё одно значимое событие. Сборная СССР владела мячом, но Александр Белов после своего промаха выполнил неточную передачу, и Даг Коллинз помчался к нашему кольцу при счёте 49:48 в пользу сборной СССР. Саканделидзе был ближе и быстрее всех. Он со свойственной себе импульсивностью буквально опрокинул соперника на пол, не дав тому и шанса забить два лёгких очка.

Американец чуть позже придёт в себя и всё-таки реализует обе попытки и впервые выведет «звёздно-полосатых» вперёд. Но у нас ещё будут те самые три секунды! Саканделидзе, без преувеличения, является самым незаметным и недооценённым героем Олимпиады в Мюнхене. Без этого фола времени на решающую атаку просто не оставалось бы. Нарушение правил Саканделидзе стало грамотным, уместным и фактически «золотым».

3 секунды, за которые Белов отнял золото Олимпиады у непобедимой сборной США История яркой и трагической жизни баскетболиста, исполнившего один из самых важных бросков в истории отечественного баскетбола.

После многочисленных побед со сборной и тбилисским «Динамо» баскетболист Саканделидзе долго искал себя. Он пробовал себя в тренерской деятельности и даже в бизнесе. Руководил несколькими заводами, благо химики-технологическое образование Грузинского технического университета ему в этом сильно помогало.

В семье всё было ладно, а самой большой проблемой стала больная печень Саканделидзе. Именно из-за неё он вынужден был регулярно проходить лечение в больнице, но доктора были оптимистичны в оценке состояния своего пациента.

Всё изменилось в мгновение. В семье Саканделидзе случилось горе — от болезни почек умер 31-лений сын Зураба. Звёздный отец потерял желание жить и постоянно говорил, что хочет к сыну. И это несмотря на то, что рядом были жена Мацаца, дочка Кэто, внуки…

Звезда зажглась, но так и не засияла. Трагическая история олимпийского чемпиона Гоборова Валерий ушёл всего в 23 года. Огромному потенциалу молодого парня так и не было суждено реализоваться.

25 января 2004 года Зураб Саканделидзе умер в Тбилиси. Прощаться с ним пришли десятки тысяч людей, для которых он был кумиром. Рядом с ним всегда был его друг Михаил Коркия, который ушёл из жизни после всего через 13 дней после смерти Саканделидзе.