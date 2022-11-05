Получает $ 42 млн и боится играть. Ещё одна звезда НБА становится проблемой для команды

Возвращение Кавая Леонарда после травмы было одним из самых ожидаемых событий сезона-2022/2023. Он полностью пропустил предыдущий розыгрыш, но к старту нынешнего регулярного чемпионата должен был подойти готовым на все 100 процентов. Так, во всяком случае, предполагали в «Клипперс». Однако эти предположения оказались ошибочными.

Вспомним, с чего всё началось. Кавай заработал частичный разрыв крестообразной связки правого колена летом 2021 года, в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф с «Ютой Джаз». В ходе вполне заурядного столкновения с Джо Инглсом колено Кавая слегка выгнулось. И хотя серьёзной контактной борьбы между игроками не было, этого хватило, чтобы оставить Леонарда без НБА (или НБА без Леонарда) больше чем на год.

Кавай Леонард Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Он вышел на паркет впервые за 476 дней в предсезонном матче с «Портлендом». Игрок провёл на площадке всего 16 минут, но уже тогда в «Клипперс» ожидали, что к старту регулярного чемпионата он подойдёт в оптимальной форме. Однако этого не случилось, и в начале сезона Кавая решили перевести на скамейку запасных. C тех пор он принял участие всего в двух встречах, а потом вновь выбыл из строя. Надолго ли, пока неизвестно.

26 октября Кавай пропустил матч с «Оклахомой». Утром перед игрой форвард почувствовал дискомфорт в правом колене и вернулся в Лос-Анджелес, чтобы пройти реабилитацию. Затем он пропустил и второй матч с «Тандер», и встречу с «Пеликанс», и ещё две с «Хьюстоном». Не поедет Леонард и на игру с «Сан-Антонио», которая состоится в ночь на 5 ноября. Таким образом, он пропустит не менее шести матчей подряд.

Однако в команде ожидают скорейшего возвращения Леонарда на площадку. По словам главного тренера Тайрона Лю, баскетболист уже чувствует себя лучше, но пребывает не в лучшем расположении духа.

Кавай Леонард Фото: Harry How/Getty Images

«Он расстроен. Он хочет выходить на площадку, но не может, а теперь ещё и не может путешествовать с командой. Врач сказал, что сейчас от этого стоит воздержаться», – сказал Лю.

Некоторые предполагают, что именно в ментальном состоянии игрока кроется вся проблема. Вот что по этому поводу сказал эксперт Крис Бруссард:

«На данный момент я не могу рассчитывать на Кавая Леонарда. Позвольте мне сказать, потому что я говорил об этом с некоторыми людьми в лиге. Неделю назад «Клипперс» боялись, что у Кавая тендинит. Теперь есть опасения, что всё ещё хуже. Я не знаю, что это значит. Для большинства игроков эта травма длится 8–12 месяцев. С момента его травмы прошло уже 15. Возможно, у Кавая проблемы не с физическим состоянием, а с ментальным. Он не хочет играть, пока не будет чувствовать себя готовым на 110 процентов».

Кавай Леонард Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

После возвращения на площадку сам Кавай пытался убедить публику в обратном. Говорил, что долгое отсутствие сделало его только сильнее и всё такое. Однако игрок не стал отрицать, что в моральном плане восстановление далось ему непросто. Когда в интервью Кавая спросили, была ли психологическая боль хуже, чем физическая, он без колебаний ответил:

«Да. Но я нашёл способ дистанцироваться и просто проживать день за днём, чтобы убедиться, что моё колено будет в порядке в этом году. Я просто старался принимать всё как есть».

При этом перед своим первым официальным матчем за 16 месяцев баскетболист отмечал, что всё ещё опасается играть большое количество минут. Якобы нагрузку нужно возвращать постепенно, иначе колено может не выдержать. К тому же Леонард заявил, что пока не готов играть в бэк-ту-бэках. Что, конечно, неудивительно, так как с момента обмена из «Рэпторс» он сыграл в обоих спаренных матчах лишь семь раз из 26 возможных. Но неужели Кавай просто боится рецидива?

Это не первое серьёзное повреждение в его карьере. У Леонарда имеются хронические проблемы с правым квадрицепсом, из-за которых он когда-то покинул «Сан-Антонио Спёрс». Да и вообще Кавай – тот ещё травматик. То колено, то бедро, то плечо, то голеностоп… Чего только не было. В «Клипперс» он провёл всего 135 матчей за три года. Так что переживания игрока по поводу собственных кондиций вполне оправданы. Ещё один пропущенный сезон, и на карьере звёздного форварда можно будет поставить крест. А ему ведь всего 31 год.

Но последние новости из стана «Клипперс» обнадёживают. По данным инсайдера Ома Янгмисука, у Леонарда нет серьёзной травмы, а его команда просто проявляет максимальную осторожность. Сам игрок хочет выходить на площадку, но понимает, что его главным приоритетом должно оставаться выступление в плей-офф. И ради потенциального участия в пост-сезоне Кавай может и пропустить несколько матчей на старте регулярки.

Ещё в это межсезонье «Клипс» называли контендером. Разумеется, с поправкой на то, что все будут здоровы. И такая вероятность по-прежнему существует. Но пока они идут с балансом 4-4. В последних двух встречах с «Хьюстоном» подопечные Тайрона Лю смогли победить и без Кавая – спасибо Полу Джорджу и Маркусу Моррису. Смогут ли они протянуть до возращения Кавая? Конечно, смогут. Но проблема в том, что, даже когда игрок вернётся в строй, он будет продолжать выступать с ограничением по минутам. И продолжаться это может несколько недель, а то и месяцев.

Тем не менее, пока Пол Джордж продолжает играть агрессивно, у «Лос-Анджелеса» всё не так плохо. В этом сезоне его команда выиграла три встречи без Леонарда, и в каждой из них Пи Джи сделал минимум 20 бросков с игры со средним показателем реализации в 53,2%. В матчах, где у него менее 20 попыток, «Клипперс» идут 1-3 (0-3 в матчах без Кавая). Недавно защитник признал, что является вторым человеком в команде после Леонарда и у него нет с этим проблем. Но сейчас именно Джордж – игрок номер один, и с этой ролью он прекрасно справляется.

После игры с «Сан-Антонио» клубу из Лос-Анджелеса предстоит провести четыре домашних встречи подряд: с «Ютой», «Кливлендом», «Лейкерс» и «Бруклином». Не исключено, что в одном из этих матчей Леонард всё же примет участие. Но он, судя по всему, ещё далёк от своей идеальной формы. Так что полноценного возвращения Кавая мы не увидим ещё некоторое время. Если, конечно, увидим вообще.