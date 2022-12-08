«Думал, мне не место в НБА». Лучший снайпер лиги – ноунейм с негарантированным контрактом

28-летний японский форвард Юта Ватанабэ в межсезонье получил негарантированный контракт от «Бруклин Нетс», а уже в ноябре вдруг стал первым по проценту реализации трёхочковых в НБА. Звёздный напарник Кайри Ирвинг назвал его лучшим снайпером на планете, но сам Ватанабэ продолжает скромно ждать своего первого достойного контракта. Рассказываем, как он вообще оказался в НБА и почему вдруг «выстрелил».

Юта Ватанабе Фото: Steph Chambers/Getty Images

Ватанабэ вырос в маленьком городке в японской префектуре Кагава, в семье, тесно связанной с баскетболом. Отец и сестра Юты выступали на профессиональном уровне в Японии, а мать в своё время даже была членом женской национальной команды. Так что дорога в баскетбол была ему предначертана.

Школа, в которой учился Ватанабэ, известна своей бейсбольной историей (в Японии этот вид спорта безоговорочно является самым популярным). Но именно благодаря Юте местной баскетбольной команде дважды удалось взять второе место на национальном турнире среди школьников. Однако у молодого игрока были куда бóльшие амбиции.

Так, в 2013 году 19-летний Ватанабэ принял непростое решение покинуть родную страну и перебраться в США. Отец порекомендовал его в частную школу Святого Томаса Мора, которую в своё время посещали многие профессиональные баскетболисты. Например, Андре Драммонд из «Чикаго» и чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» Дэмион Ли.

«Это было действительно трудное решение. Я не говорил по-английски, никого там не знал, так что это было очень тяжело. Но я всегда хотел играть в баскетбол в США, я хотел играть на более высоком уровне, и стать игроком НБА всегда было моей мечтой», – сказал Ватанабэ.

Юта Ватанабе Фото: Elsa/Getty Images

И хотя в свой единственный год на школьном уровне Ватанабэ выступил впечатляюще, по его окончании он не получал предложений от топовых университетов, а в рейтинге своего класса занимал 77-е место и был награждён рейтингом всего в три звезды из пяти возможных. Однако он привлёк внимание Джеймса Косгрова, тренера баскетбольной команды колледжа Тринити, который позднее порекомендовал игрока в университет Джорджа Вашингтона. Так Юта попал в NCAA.

В свой заключительный год в университете Ватанабэ стал лучшим скорером своей команды, в среднем набирая по 16,3 очка за игру. Он также делал 6,1 подбора и был лидером коллектива по блок-шотам (1,6). А по итогам чемпионата японец был признан лучшим защищающимся игроком конференции Atlantic 10, а также попал в её третью символическую сборную.

В том же году Ватанабэ, увы, остался невыбранным на драфте НБА. Зато тем летом он получил возможность сыграть за «Бруклин» в Летней лиге, где его заметили представители «Мемфиса». В результате игрок подписал с «Гриззлис» двусторонний контракт, а через несколько месяцев дебютировал в НБА.

Правда, за «Мемфис» Юта в сумме провёл всего 33 матча, в среднем находясь на площадке по восемь с половиной минут. Бóльшую часть сезона он проводил в G-лиге, выступая за «Мемфис Хасл».

«Не буду врать – было время, когда я думал, что мне не место в этой лиге. Но мои семья, друзья, товарищи по команде и тренерский штаб всегда поддерживали меня. Без людей, которых я встретил на своём пути, меня бы здесь не было. Я очень ценю всё, что они сделали для меня», – признался Ватанабэ.

Юта Ватанабэ Фото: Sarah Stier/Getty Images

Свой первый полноценный сезон в НБА Юта провёл за «Торонто». В ноябре 2020-го он подписал с командой контракт Exhibit 10, который спустя некоторое время превратился в двусторонний, а в апреле 2021-го – в стандартный. За всё время, которое Юта пробыл на двустороннем соглашении, он не сыграл ни одного матча за «Рэпторс 905» в G-лиге.

За два года в Канаде Ватанабэ принял участие в 88 матчах НБА, в среднем проводя на площадке по 13,3 минуты. В сезоне-2020/2021 он выдал 40% из-за дуги, а в чемпионате-2021/2022 оформил свой первый дабл-дабл, хотя в среднем и набирал за «Рэпторс» всего по 4,3 очка и 2,9 подбора.

Летом 2022 года в «Торонто» решили не продлевать соглашение с Ватанабэ. Игрок приобрёл статус свободного агента, после чего подписал негарантированный контракт с «Бруклином». Таковым договор останется до 10 января. А если к тому моменту «Нетс» решат оставить японского форварда в составе, соглашение станет полностью гарантированным до конца сезона.

У «Бруклина» есть чуть больше месяца на принятие решения, но уже сейчас понятно, что отчисление – исход маловероятный. В нынешнем сезоне японский форвард заметно прибавил в плане бросков из-за дуги, а в конце ноября даже стал самым точным снайпером в лиге с реализацией в 57,1%.

«Я всегда считал, что в «Торонто» у меня было всё в порядке в плане защиты. Было время, когда я получал минуты из-за своей игры в защите, но с нападением были проблемы. Я был очень непоследователен в своих трёхочковых бросках. Я знал, что если смогу уверенно и стабильно бросать мяч, то смогу получать больше минут. Это то, что я делаю сейчас.

Я всегда знал, что могу бросать, но 57 процентов из-за дуги? Это невозможно. Я не ожидал от себя такого показателя, но собираюсь продолжать бросать с уверенностью. Я играю с великими игроками ­­­– Кей Ди, Беном и Кайри. На них постоянно сдваиваются, поэтому я всегда открыт, и моя задача – совершать броски с дальней дистанции», – сказал Ватанабэ.

Ватанабэ чётко понимает свою задачу – реализовывать открытые броски с дальней. Неудивительно, что больше всего передач он получил от Кевина Дюранта, который постоянно стягивает на себя защиту.

Вот только за сезон Юта пока забросил лишь 24 трёхочковых – на 20 меньше, чем Ирвинг, и на 34 меньше, чем Ройс О’Нил. При этом перед всеми своими попытками он не сделал буквально ни одной обводки. У Ватанабэ – гордый «ноль» в графе «дриблинг». И все его 24 дальних броска были открытыми. Шесть из них японец реализовал, когда ближайший защитник располагался в четырёх-шести футах от него, а все остальные – когда соперник был в шести и более футах. С каким-никаким сопротивлением поблизости Ватанабэ совершил всего одну дальнюю попытку.

При этом он всё равно приносит пользу своей команде. А требовать большего от игрока с негарантированным соглашением вряд ли стоит. Сам Ватанабэ счастлив в «Бруклине» и надеется, что его команда сможет побороться за чемпионство. При этом контрактная ситуация его мало беспокоит. Японец признался, что даже если заключит с клубом полностью гарантированную сделку на несколько лет, то продолжит выходить на площадку и играть как в последний раз.

Следующий матч «Бруклина» Ватанабэ пропустит из-за травмы подколенного сухожилия. Посмотрим, как он проявит себя после возвращения на паркет. Однако уже сейчас можно сказать, что Юта наверняка останется в команде до конца сезона. А потом того и гляди получит свой первый приличный контракт.