Крис Пол никогда не станет чемпионом НБА. «Переплаченный» ветеран уже провалил сезон?

В мае этого года звезде «Финикса» Крису Полу исполнилось 37 лет. И в нынешнем сезоне он, к сожалению всех поклонников «Санз», начал выглядеть на свой возраст. Си Пи, бесспорно, является одним из лучших игроков, которых видела современная НБА, но он уже далёк от своей идеальной формы. Неужели он так и не завоюет свой первый перстень?

Летом 2021-го Пол отказался от опции на $ 44 млн и подписал с «Санз» новое долгосрочное соглашение на четыре года и $ 120 млн. Уже тогда многие задавались вопросом, заслуживает ли ветеран такой зарплаты, но в прошлом сезоне он всё-таки оправдал ожидания. Пол стал лучшим пасующим лиги, в среднем набирая по 10,8 ассиста за игру, а также помог своей команде досрочно стать победителем регулярного чемпионата и добраться до полуфинала Запада в плей-офф.

Но сейчас ситуация выглядит менее обнадёживающе, чем год назад. Ни для кого не секрет, что игрокам, особенно в таком возрасте, может потребоваться некоторое время на то, чтобы войти в игровой ритм. И прошлый сезон для Пола тому подтверждение. Понятно, что теперь главная задача 37-летнего разыгрывающего – остаться здоровым и выйти на пик формы к плей-офф. Но прошла всего треть регулярного чемпионата, а разыгрывающий уже успел пропустить целый месяц из-за травмы.

Крис Пол Фото: Harry How/Getty Images

Пол повредил пятку в ноябрьском матче с «Филадельфией». Ожидалось, что на восстановление не уйдёт много времени, но в итоге он пропустил аж 14 матчей. При этом без него «Санз» одержали девять побед (64%), шесть из которых – подряд. А вот в 17 матчах с участием Си Пи команда имеет баланс похуже – 10-7 (59%). К тому же «Финикс» не выиграл ни одного из четырёх матчей после его возвращения.



Но это ещё не означает, что Пол окончательно сдулся и ни на что не годится. На 100 командных владений он делает 14 передач, 2,4 перехвата и меньше трёх потерь. Его персональный защитный рейтинг – 111,1, что выше среднего показателя по лиге (113). Он является лучшим в «Финиксе» по среднему количеству передач (8,9) и перехватов (1,5) за игру, хотя появился на площадке всего в 17 встречах. В общем, Крис по-прежнему остаётся качественным плеймейкером и не растерял защитных навыков. Вот только в нападении выглядит гораздо хуже, чем мы привыкли.

На сегодняшний день его главная проблема – бросок. Си Пи в среднем набирает всего 12,1 очка при 40% с игры – это его худший карьерный показатель. За все 17 сезонов в НБА его среднее количество попыток с игры не опускалось ниже 11,3 за игру. В этом году у Пола – 9,7. Это при том, что он поправил статистику после того, как оправился от повреждения. На момент возвращения разыгрывающего в строй цифры были совсем печальные: 9,5 очка при 37% с игры и 27% из-за дуги.



Очевидно, что нынешний Пол ну никак не может исполнять обязанности второй опции «Санз» в нападении, которой был ещё два года назад. Больше него в среднем набирают не только Девин Букер, но и Деандре Эйтон, Микал Бриджес, Кэмерон Пэйн и даже Кэмерон Джонсон.

Крис Пол Фото: Christian Petersen/Getty Images

Но, как уже было упомянуто, в последних матчах Полу удалось поправить ситуацию. В игре с «Лейкерс» он обновил свой рекорд по результативности в сезоне, набрав 28 очков, а также восемь передач, три подбора и два перехвата. До этого были 18 очков и восемь передач в матче с «Пеликанс» и дабл-дабл из 15 очков и 13 ассистов во встрече с «Клипперс». Все три этих матча его «Финикс» выиграл. Неплохо, но говорить о какой-то стабильности в игре Си Пи пока рано.

Возникает вопрос – что Монти Уильямсу делать с Полом? Об обмене никакой речи не идёт. Да и кто сейчас примет 37-летнего игрока с 120-миллионным контрактом? Единственный вариант – давать ему больше времени на отдых, о чём многие говорят на протяжении двух последних сезонов. Хочется, чтобы звёздный ветеран не просто «дожил» до плей-офф, но и продемонстрировал максимальную полезность, а не выпадал из игры под конец второго раунда из-за усталости. Однако чем меньше времени Пол проводит на площадке, тем больше нагрузки приходится на первую звезду – Девина Букера. А выбор между Букером и Полом очевиден.



Но, несмотря на далёкие от оптимальных кондиции Пола, «Финикс» занимает третье место в турнирной таблице конференции. Более того, команду называют одним из трёх главных претендентов на титул. Но чтобы у «Санз» были реальные шансы побороться за чемпионство, Букер должен остаться здоров, а Пол – наконец найти свою игру. Для него это ситуация из разряда «сейчас или никогда». Ведь если он не выиграет свой первый трофей в возрасте 37 лет, какова вероятность, что это случится годом позже?