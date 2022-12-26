«Бруклин» уже лучшая команда в НБА. Претендент на MVP и новый супертренер спасают сезон

Старт нынешнего регулярного чемпионата выдался для «Нетс» непростым. В первых восьми матчах они потерпели шесть поражений, после чего остались без главного тренера, а затем – и без второй звезды. Но вот прошло два месяца и сейчас «Бруклин» – на четвёртом месте в турнирной таблице в Восточной конференции, всего в двух победах от первой строчки. Что за рождественское чудо?

Три имени: Жак Вон, Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг. Именно благодаря им «Бруклину» удалось выдать просто потрясающий отрезок. Два дня назад они взяли реванш у «Милуоки» за поражение на старте сезона (118:100), а до этого – уничтожили «Голден Стэйт», набрав аж 91 очко за первую половину и установив таким образом рекорд клуба и сезона (143:113).

Кевин Дюрант Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Начнём с Жака Вона. 47-летний специалист возглавил «Бруклин» 1 ноября, и под его руководством клуб имеет баланс 19-7. На момент увольнения Стива Нэша «Нетс» шли 2-6, занимая 19-е место по атакующему рейтингу и 28-е – по защитному. С момента назначения Вона команда поднялась на четвёртую и восьмую строчки соответственно, а также вошла в тройку лучших по нет-рейтингу. Его подопечные выиграли 12 из 13 последних матчей, а победа над «Бакс» стала для них восьмой подряд. Сейчас это самая продолжительная беспроигрышная серия в лиге, а также в истории франшизы после переезда в Бруклин.

Главная перемена, произошедшая в коллективе после прихода Вона – смена менталитета. Многие игроки «Нетс» отмечали, что его позитивный настрой помог команде преобразиться изнутри. Теперь они выходят на площадку с огнём в глазах, не поддаваясь влиянию всего, что происходит за её пределами. Так что ни отстранение Ирвинга, ни скандальные заявления Дюранта никак не повлияли на атмосферу в раздевалке.

С игровой точки зрения Вону удалось решить две главных проблемы «Нетс», первая из которых – защита. Причём к исправлению ситуации он нашёл своеобразный подход. Тренер берёт тайм-ауты чуть ли не после каждой ошибки в обороне. И неважно, уступает ли его команда в счёте или ведёт c двузначной разницей. Каждый проигранный эпизод будет тут же разобран, что оказывает моментальное влияние на ход игры. Такая дисциплина ну очень нравится Кевину Дюранту, который, по слухам, имел решающее слово в выборе преемника Стива Нэша.

«Мы понимаем, что допустили ошибку. Но когда все возвращаются на скамейку и тренерский штаб разбирает то, что произошло, пока мы пересматриваем момент на планшете, это всегда полезно.

Мне нравится, когда он это делает. Это просто держит нас в тонусе, держит тренерский штаб в тонусе. Все знают, что мы пытаемся выиграть эту игру. Мне нравится чувство неотложности, и Жак делает это с тех пор, как стал тренером», – сказал Кей Ди.

«Честно говоря, нужно отдать должное Джей Ви. Он проделал феноменальную работу по изменению нашего менталитета. В начале матча, в начале второй половины вы можете увидеть много быстрых тайм-аутов. Это привлекает игроков к ответственности. Когда у тебя есть тренер, который действительно так работает, ты чувствуешь эту энергию. Ты не хочешь его подвести», – добавил Николас Клэкстон.

Бен Симмонс Фото: ​​​​​​​Sarah Stier/Getty Images

Ещё один аспект, в котором «Бруклин» заметно прибавил после назначения Вона – подборы. Команда по-прежнему занимает предпоследнее место в лиге по их среднему количеству за игру, но со сменой тренера этот показатель вырос с 38,9 до 40,7. Примерно месяц назад наставник прямо указал на имеющуюся проблему: собрал и предоставил своим подопечным статистику, которая многим из них показалось неудовлетворительной. В итоге в прошедшем матче «Нетс» сделали столько же ребаундов (45), сколько «Бакс» – вторая самая «подбирающая» команда чемпионата. Чаще остальных мячом овладевал Кайри Ирвинг (9), который по окончании встречи признался, что в той самой статистической сводке от Вона занимал предпоследнее место.

Кстати, об Ирвинге. Он, конечно, регулярно попадает в неприятности вне площадки, но однозначно вносит свой вклад в игру «Нетс» в нападении. Это подтверждает и тот факт, что с момента его возвращения на площадку после восьмиматчевой дисквалификации команда выиграла 13 встреч из 16. В последних играх Ирвинг в среднем набирал 29 очков, семь подборов и 4,4 передачи при 49,5% с игры и 42,2% из-за дуги, проводя на площадке по 36 минут. Он эффективен, надёжен в клатче, стягивает на себя сдваивания соперника и не боится исполнять решающие броски. И это при том, что ещё месяц назад игрока были готовы выгнать из команды из-за противоречивого поста в соцсетях.

Но как бы Кайри ни прибавлял, первой звездой «Нетс» был и будет Кевин Дюрант. В нынешнем сезоне он в среднем набирает по 29,9 очка, 6,6 подбора, 5,3 передачи и 1,6 блока за игру. Добавьте к этому 56,3% реализации с игры – и получите игрока, который на днях поднялся на четвёртое место в официальной гонке за MVP. Он тащил на себе команду в отсутствие Ирвинга, а после его возвращения, кажется, вышел на новый уровень. В последних 13 встречах Кей Ди попадает невероятные 65,5% со средней дистанции и 42,1% – с дальней. И больше всего бросков он реализовал именно после передачи Кайри.

Юта Ватанабэ Фото: Mark Blinch/Getty Images

Однако успех «Бруклина» – это не только про Дюранта с Ирвингом. Джо Харрис, например, заметно поправил процент реализации и в декабре попадает 54,8% бросков с дальней дистанции. Ройс О'Нил реализовал больше всех трёхочковых за сезон и выдаёт лучшие в карьере 42,4% из-за дуги. Ник Клэкстон всё лучше справляется с пик-н-роллами, а также является лидером НБА по проценту реализации с игры. Всё это при том, что четвёрка Дюрант–О’Нил–Клэкстон–Харрис имеет защитный рейтинг 104. Это лучший результат в НБА среди 43 квартетов, сыгравших вместе 100 и более минут.

Приходить в себя в нынешнем «Бруклине» начал даже бедняга Бен Симмонс. Он, конечно, недостаточно стабилен, чтобы говорить о каком-то потрясающем камбэке. К тому же уже сейчас очевидно, что 26-летний защитник вряд ли станет третьей атакующей опцией «Нетс». Но с набором очков Дюрант и Ирвинг справляются и без него, так что Симмонсу остаётся только делать подборы, играть в защите и создавать моменты для напарников, на что он вполне способен. Матч с «Бакс», пожалуй, стал для него одним из лучших в нынешнем сезоне. То, как Бен опекал Янниса, заслуживает отдельного внимания – грек остался с семью потерями и не сделал ни одного броска с игры в четвёртой.

Так, на данном отрезке регулярного чемпионата «Нетс» можно смело назвать лучшей командой лиги. Смена тренера однозначно пошла им на пользу. И теперь, когда Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант показывают свою лучшую игру, имея вокруг себя надёжную подстраховку, команда имеет все шансы выйти в фавориты на Востоке. Если, конечно, не случится какой-нибудь непредвиденной серьёзной травмы. В недавнем матче с «Индианой» Вону из соображений осторожности пришлось оставить вне заявки восьмерых игроков, за что «Бруклин» даже был оштрафован лигой. Но даже в таком урезанном составе его подопечным удалось вырвать победу. Посмотрим, в каком виде команда подойдёт к плей-офф – в который, конечно же, ещё надо пробиться.