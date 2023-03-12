«Нижний» выиграл у «Локо» все четыре матча. Теперь украли место в топ-4

В Единой лиге ВТБ состоялся матч, который, по сути, решил судьбу четвёртого места в регулярном сезоне. «Нижний Новгород» на своей площадке принимал «Локомотив»-Кубань» и во второй раз подряд обыграл оппонента в напряжённой концовке, фактически гарантировав себе попадание в топ-4!

Сегодня командам предстояло побороться за преимущество домашней площадки на старте плей-офф, которое достанется обладателю четвёртой позиции по итогам регулярки. У «Локомотива» ситуация обстояла непросто – в случае проигрыша им пришлось бы брать верх над УНИКСом и ЦСКА в оставшихся встречах, чтобы вернуть себе четвёртую позицию. К тому же у «НН» остаётся одна игра в запасе, да и календарь чуть менее напряжённый – волжанам предстоит провести два матча с МБА. Так что победа красно-зелёным была необходима.

В ходе нынешнего сезона «Локомотив» и «Нижний» встречались трижды, и все три раза победа оставалась за подопечными Зорана Лукича. В начале февраля краснодарцам удалось приблизиться к реваншу в матче второго этапа, однако в тот раз сопернику удалось отыграть «-9» всего за 68 секунд до финальной сирены, а баззер Максима Салаша решил исход противостояния в пользу волжан – 82:80.

А уже спустя две недели главным звёздам «Локомотива» – Владиславу Емченко, Александру Щербенёву, Антону Квитковских и Андрею Мартюку – предстояло поработать под руководством Лукича в сборной России. Именно представители краснодарской команды стали самыми результативными в матчах с сербскими «Мегой» и ФМП. Поэтому наставнику волжан было лучше других известно, чего ожидать от нападения красно-зелёных.

В предыдущем туре «Нижний» уверенно обыграл казанский УНИКС – 78:68. А вот «Локо» провёл тяжелейший матч, в котором был в шаге от того, чтобы совершить исторический камбэк с «Зенитом». Железнодорожники проигрывали «-25» в третьей четверти, но сумели вернуться в игру и на последних минутах даже боролись за победу. Однако в этот раз удача оказалась на стороне действующего чемпиона – 77:74.

На настрой краснодарцев могло повлиять не только обидное поражение, но и долгая дорога на предстоящий матч. Сначала – пятичасовой автобус до Ставрополя, оттуда – самолёт в Москву, а уже из столицы – перелёт в Нижний Новгород, задержанный на три часа из-за погодных условий. Это, конечно, очень утомительно, зато на игру «Локомотив» приехал в полном составе. В стартовой пятёрке гостей на площадку вышли Александр Щербенёв, Девон Акун-Пёрселл, Крис Хортон, Дмитрий Узинский и Окаро Уайт. С первых минут им противостояли Максим Салаш, Драган Апич, Дмитрий Хвостов, Иван Стребков и Евгений Бабурин.

«Пари Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань» Фото: vtb-league.com

С первых секунд на площадке было много борьбы и физического контакта – «Локомотив» умудрился заработать аж три командных фола за минуту игрового времени. К тому же оба коллектива испытывали определённые сложности с реализацией, и в результате игра получилась не особо результативной. Однако к середине отрезка «Нижний» начал потихоньку выходить вперёд. Ситуацию для гостей осложняло то, что на седьмой минуте они заработали пятое командное замечание. Благодаря трёхочковым преимущество подопечных Лукича достигло двузначной отметки за минуту до окончания отрезка. Но затем Андрей Мартюк оформил эффектный данк в проходе, а Джейлен Бэрфорд реализовал своё дальнее попадание, подсократив отрыв соперника до «+6» – 17:23.

«Пари Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань» Фото: vtb-league.com

На старте второй десятиминутки Емченко, освободившись от опеки Бабурина, набрал быстрые пять очков, оставив оппонентов с минимальным преимуществом. Так, «Локомотив» начал постепенно сокращать – за четыре минуты до окончания половины гости сравняли счёт, а затем вышли вперёд благодаря попаданиям с линии. Однако с точностью со штрафной они, как и в матче с «Зенитом», испытывали некоторые трудности. Поэтому преимущество было не таким значительным, как могло бы быть. Но Зоран Лукич всё равно был вынужден взять тайм-аут, после которого Никола Ребич поймал кураж – набрал семь очков подряд и вернул свою команду в лидеры встречи. Однако «Локо» ответил точными попаданиями Бэрфорда. И хотя вторая четверть осталась за гостями (26:21), минимальное преимущество в счёте имел «Нижний» – 44:43.

После большого перерыва команды вновь сделали упор на защиту – за шесть минут они набрали всего девять очков на двоих. Первой пала оборона «Нижнего»: «Локомотив» в очередной раз сравнял счёт, хотя и продолжал «мазать» штрафные, заработанные благодаря перебору командных нарушений у соперника. Если бы гости выдали стопроцентную реализацию, то по окончании третьей четверти имели бы преимущество в восемь очков. Однако нерезультативный третий отрезок завершился с ничейным 10:10. Так, минимальная разница оставалась на стороне «НН» – 54:53.

«Пари Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань» Фото: vtb-league.com

В четвёртой четверти команды вдруг взвинтили темп. Волжане выдали рывок 7:1 и завладели чуть более комфортным преимуществом, но усилиями Бэрфорда и Акун-Пёрселла «Локо» удавалось оставаться в борьбе. Остановить Джейлена всеми силами пытался Евгений Бабурин, чья эффективность в защите была выше всяких похвал. И то ли цепкая оборона соперника выбила краснодарцев из ритма, то ли усталость наконец сказалась на игроках, но «Нижний» без всякого сопротивления переводил игру под кольцо соперника. Вот только Бэрфорда всё же было не остановить. Да и оборона краснодарцев отработала достойно – за минуту до окончания матча счёт был равный, 70:70. А затем, как и в предыдущей встрече команд, важнейшее попадание оформил Максим Салаш. Он набрал «2+1» в одной атаке, и «Локо» был крайне необходим трёхочковый. Такая возможность предоставилась Бэрфорду, но в кольцо из угла он так и не попал. После подбора Салаш набрал ещё два, поставив точку в матче – 75:70. Нижегородцы почти наверняка станут четвёртыми по итогам сезона!

Самым результативным игроком встречи стал Джейлен Бэрфорд – у него 22 очка, четыре подбора и четыре передачи. Ещё 11 баллов «Локомотиву» принёс Крис Хортон. В составе «Нижнего» лучшим стал Никола Ребич, который провёл на площадке всего 14 минут. На его счету ­– 14 очков и пять передач. По 12 баллов и шесть подборов победителям принесли Максим Салаш и Драган Апич.