«Мы оставили яркий след в истории. Не просто тупо денег заработали в клубах»

«Такие девушки как звезды» — книга с говорящим названием. На днях в Москве состоялась её торжественная презентация. Главными героинями произведения стали легендарные баскетболистки из сборной России 2000-х. Той самой команды, которая 10 лет, в том числе девять подряд, брала медали на всех крупных официальных турнирах!

«Чемпионат» с согласия автора Александра Федотова публикует фрагменты этой баскетбольной сказки о золушках, которые своим талантом, характером и харизмой во многом изменили отношение к этой игре с мячом в исполнении прекрасного пола.

В духе времени: на игру городским автобусом, зарплата талонами, ведро в самолете

Золотому периоду 2000-х предшествовали голодные 90-е. Поколение Степановой, Корстин, Артешиной знает о том времени не понаслышке — они начинали тогда свой путь в большом спорте, успев вкусить все «радости» переходного периода.

Женский баскетбол в России 90-х — это старенькие залы с «убитым» инвентарем, редкие зрители, которые сидели на длинных скамейках вдоль стен и при желании могли вытянуть ноги прямо на площадку, скудные финансовые возможности клубов и фактически никакая организация матчей. Контракты и условия для игроков соответствовали духу времени. Какие там личные автомобили?! Абсолютное большинство девушек добирались до домашней арены общественным транспортом. Даже в сытой и избалованной Москве.

Кстати, о поездках баскетболисток в городских автобусах. Забавная история приключилась с американкой Терезой Уизерспун, выступавшей в сезонах-1994/1995 и 1995/1996 за ЦСКА. Крутой игрок (чемпионка Олимпиады и мира в составе сборной США, одна из лучших в истории женской НБА), она тем не менее тоже пользовалась в Москве общественным транспортом. По такому случаю армейский клуб сделал ей для бесплатного проезда… удостоверение прапорщика российской армии. И вот представьте себе: однажды темнокожая Уизерспун наткнулась на контролёра. По словам партнёрш по команде, суровый мужчина, проверявший билеты и проездные документы у пассажиров, лишился дара речи!

Можно ещё долго рассказывать об особенностях женского российского баскетбола тех лет. Например, вспомнить о фирменном «чартере» ЦСКА — военном транспортном борте (на нём команда летала в те города, до которых слишком долго добираться поездом) с лавками вместо пассажирских кресел и жестяным ведром, заменявшим, извините, туалет.

Остановимся, однако, на таком немаловажном аспекте, как заработок игроков. По меткому выражению одного моего старшего товарища, в те времена баскетболистку команды Высшей лиги можно было ошеломить бутылкой шампанского. Средний уровень зарплат в женском баскетболе мало чем отличался от тех денежных сумм, которые заколачивали работяги на заводе. Пара цифр из достоверных источников: самый высокооплачиваемый российский игрок середины 90-х Елена Баранова получала в ЦСКА порядка $ 10 тысяч в месяц. Тогда как молодая и перспективная Юлия Скопа из московского «Динамо» была счастлива зарплате в $ 3 тысячи. Что уж тут говорить о наших тогда совсем юных героинях!

Илона Корстин, игрок сборной России в 2000–2013 годах:

— Первый сезон во взрослом баскетболе я провела в питерской команде «Форс-Мажор». Её создали на базе нашей спортшколы, Кира Александровна Тржескал была главным тренером. В плане баскетбольного опыта этот сезон, несомненно, пошел мне, 16-летней девчонке, на пользу. Но вот те условия, в которых приходилось играть — поездки на поездах без постельного белья, дешёвые гостиницы, раздевалки без горячей воды… Ужас! Спонсором команды был муж одной из баскетболисток. Заплатили нам только один раз — за первый месяц. Но это в любом случае было больше, чем зарплата моей мамы — школьного преподавателя. Я отдала ей эти деньги, и мы на них жили какое-то время.

Илона Корстин Фото: archive.fiba.com

Оксана Рахматулина, игрок сборной России в 2000–2008 годах:

— Свою первую зарплату — ещё в Казахстане, когда меня, игрока молодёжной команды, стали привлекать к основному составу, я получила… талонами в продуктовый магазин. Говорю маме: «А почему не деньги?» Отвечает: «Выдают талонами, иди в магазин отоваривайся». И я пошла, «отоварилась». Помню, взяла курицу, яйца, ещё что-то. Пришла домой вся такая деловая — мол, теперь я зарабатываю, кормлю семью. После переезда нашей команды в Самару получала уже более или менее нормальные деньги. Зарплата $ 1 тысяча в месяц казалась тогда вообще «вау!».

Мария Степанова, игрок сборной России в 1996–2011 годах:

— На самом деле, я не думала о каких-то больших деньгах. Даже не представляла, что можно заработать баскетболом. В юности была поглощена мыслями об игре, о том, как попасть в сборную, поехать на Олимпиаду. Как потом оказалось, профессиональный спорт — это отличная возможность обеспечить себя и семью.

Свои первые деньги я заработала в ЦСКА, в который перешла в 1996 году после Олимпиады. Сначала предложили один контракт, а через полгода его переподписали, увеличив сумму в 10 раз. Я поняла: вот здорово — занимаешься любимым делом и тебе за это ещё хорошо платят!

Мария Степанова с сыном Фото: РИА Новости

А потом, в конце 90-х, произошел тот самый рывок. Экономическая ситуация в стране стала выправляться, уровень жизни резко вырос, и большой спорт, его рынок, отреагировал на это.

Женский российский баскетбол, хоть и находился в тени мужского, не был исключением. Так, московское «Динамо» под руководством Татьяны Овечкиной, используя открывшиеся финансовые возможности, вернуло на родину из-за рубежа или переманило у конкурентов целую россыпь звёзд (в их числе — олимпийские чемпионки Барселоны-1992 Наталья Засульская, Елена Швайбович, Элен Шакирова, Светлана Антипова, Ирина Сумникова). В результате динамовки прервали шестилетнее чемпионское правление ЦСКА и задали ориентир для других команд.

В начале 2000-х в нашем женском клубном баскетболе на передний план вышли екатеринбургский УГМК и самарский ВБМ-СГАУ, владельцы которых Андрей Козицын и Андрей Ищук соответственно, что называется, «заболели» игрой.

Большой бизнес в лице таких успешных людей разглядел перспективу и поставил новые, уже на спортивной арене, задачи — благо было в кого вкладываться и кем восхищаться. В российском баскетболе подросла блестящая плеяда игроков!

Фартовый тренер и «холодные леди»

Три подряд поражения на групповом этапе чемпионата мира в Бразилии поставили сборную России в крайне затруднительное положение. Для выхода в плей-офф ей обязательно нужно было выигрывать в последнем туре у Кубы. Впрочем, эта победа гарантировала лишь четвёртое место в группе и, соответственно, выводила в 1/4 финала прямиком на Австралию, которая досрочно стала первой в другой шестёрке участников. Да, наша команда ещё могла избежать встречи с одним из фаворитов — в случае победы Китая над Францией, но, честно говоря, в этот сенсационный результат тогда никто не верил.

В общем, настроение в лагере российской сборной не предвещало карнавала самбы. А некоторые журналисты, прилетевшие в Бразилию, и вовсе поспешили похоронить команду. Помнится, скандальная публикация одного коллеги, которую он на свою беду отправил на печать в Москву, не дожидаясь завершения группового этапа, вызвала праведный гнев игроков и Игоря Грудина. Бедолагу журналиста едва не высадили из автобуса сборной на пути в Сан-Паулу — туда на матчи плей-офф она отправилась на следующий день после того, как… чудесным образом избежала четвертьфинала с Австралией!

Оказавшись на грани вылета, наша команда не дрогнула и выполнила свою задачу — победила кубинок (счёт этого «матча жизни» — 96:81). Создав двузначный отрыв во второй четверти, россиянки так и не позволили соперницам всерьез рассчитывать на успех.

Матч Китай — Франция, от результата которого во многом зависели турнирные перспективы и настроение наших девушек, состоялся после игры с кубинками. И все в очередной раз убедились в том, что женский баскетбол полон сюрпризов: китаянки одержали сенсационную победу — 66:64! Грудин и его команда снова в игре!

Илона Корстин:

— Так всегда было в сборной при Грудине. Мы медленно вкатывались в турнир, получали на групповом этапе одно незапланированное поражение, потом ещё одно… И здесь надо сказать об Игоре Александровиче. Этот тренер имел какое-то великое везение в спорте!

Есть такие люди, которым везёт в карьере. В баскетболе таким был Грудин. На каждом турнире, в какую бы сложную ситуацию мы себя ни загоняли, команде в итоге сопутствовала удача. Судите сами: за четыре года с ним наша сборная показала аналогичные результаты, что и во времена Капранова — тренера, при всем уважении к Игорю Александровичу, более авторитетного и мастеровитого. Понятно, что и мы повзрослели как игроки, обрели опыт и психологию победителей. И всё же фарт в спорте — далеко не последняя штука!

Борис Соколовский, второй тренер сборной России в 2006-2008 годах, главный тренер — в 2010–2012 годах:

— После последнего матча команды на групповом этапе я, просчитав все турнирные расклады, сказал Грудину, что у нас ещё есть шанс попасть в первом раунде плей-офф не на Австралию, а на Испанию. Игорь Александрович сначала отмахнулся. А потом в автобусе по пути в отель изучил мой листочек с возможными вариантами.

Убедившись, что победа Китая над Францией выводит нас на испанок, он произнес: «Так и будет!» Прошло немного времени, и мы узнали результат того матча… Всё-таки люди небезосновательно считали Грудина фартовым тренером. Ему реально фартило! Причём не один-два раза — это его тренерское везение носило системный характер. При том что он, считаю, являлся выдающимся специалистом в женском баскетболе.

Игорь Грудин, главный тренер сборной России в 2005–2008 годах:

— Фартовый? Ну, если бы я им был, то мы точно выиграли бы и финал чемпионата Европы в 2005-м, и поуспешнее сыграли бы на Олимпиаде в 2008-м. Да, в Бразилии нам помогли китаянки, чья неожиданная победа над Францией вывела нас в четвертьфинале на Испанию.

Но, с другой стороны, кто сказал, что мы с таким настроем, как в полуфинале с США, проиграли бы Австралии? Возможно, такой турнирный расклад сыграл бы нам на руку. Ведь не пришлось бы два дня подряд играть с двумя фаворитами чемпионата.

Игорь Грудин Фото: РИА Новости

На одном фарте в большом спорте, однако, далеко не уедешь. Очевидно, что с такой нестабильной игрой, которую сборная России показала в предварительном раунде, сложно было рассчитывать на место на пьедестале.

Разминувшись с Австралией, она попала в четвертьфинале на Испанию — соперника не столь мощного, но тоже очень серьезного, из элиты мирового женского баскетбола. Только удачливого тренера здесь маловато будет…

К счастью, этой команде было не впервой преображаться именно в решающих, главных матчах. Когда некуда отступать и требовалось мобилизовать весь свой потенциал, показать настоящий характер.

Оксана Рахматулина:

— У нас всегда шло такое раскачивание. Мы тяжело входили в турнир, обязательно кому-нибудь проигрывали в группе. А потом, выслушав столько негатива в свой адрес, команда злилась, собиралась и преображалась. Срабатывал фактор «сейчас мы всем покажем!». Девчонки из других сборных даже говорили нам, что специально так делали — не показывали свою реальную силу и не заигрывали определённые связки до решающих матчей.

Оксана Рахматулина Фото: archive.fiba.com

Татьяна Щёголева, игрок сборной России в 2002–2009 годах:

— Самое главное — мы успевали поймать этот пик, пока не стало поздно. Включали характер. В команде были собраны победители — никто не хотел проигрывать, все отдавались до последнего. Травма? Заморозил, перетерпел — и в бой. Не то что сейчас: смотришь на ребят или девчонок — пальчик заболел — и всё, человек пошёл лечиться на месяц, ему требуются физиотерапия и курс восстановления.

Наталья Водопьянова, игрок сборной России в 2000–2013 годах:

— Нас называли «холодные леди» — всё время с одним и тем же выражением лица, выигрываем или проигрываем. Чего, мол, переживать? Медали-то всё равно будут. Наша сборная приучила к этому, избаловала своих болельщиков. С одной стороны, конечно, ответственность и давление. А с другой — поражение и критика только подстегивали нас. Соперники понимали, что на Россию в плей-офф лучше не попадать.

Наталья Водопьянова Фото: archive.fiba.com

В игре!

Та знаменитая и уникальная сборная России уже в прошлом. Последнее (поправка: пока последнее) поколение победителей сошло с баскетбольной сцены в прошлом десятилетии. Но игроки и команда не канули в Лету. Слишком яркий след они оставили в истории отечественного спорта. Их помнят и узнают, да они и сами не дают забыть о себе болельщикам, специалистам и журналистам.

Как поётся в той самой песне: «Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра…»

Мария Степанова:

— Думаю, мы оставили яркий след в истории. Не просто тупо денег заработали в клубах, как многие сейчас в нашем баскетболе, а много лет достойно представляли свою страну в составе сборной. Испытали вкус победы на чемпионатах Европы, играли в финале мирового первенства, стояли на пьедестале почёта Олимпиады.

Наверное, о такой карьере и мечтают спортсмены. Далеко не каждый может похвастаться столь продолжительным успешным периодом в карьере. У кого-то поводом для гордости будет одна игра, один турнир. А у нас — целое десятилетие!

Андрей Кириленко, главная звезда мужского российского баскетбола 2000-х годов, ныне — президент РФБ:

— В истории российского баскетбола эта команда, конечно, номер один. Думаю, она на долгое время останется в памяти любителей игры. Быть на протяжении 10 лет в топе — это дорогого стоит!

Для меня вдвойне приятно, что я сам играл в это время. Видел ту знаменитую женскую сборную России на площадке, общался со многими девчонкам и продолжаю поддерживать дружбу, обмениваться мнениями уже после окончания игровой карьеры. Считаю, очень ценно, что многие из них сегодня в том или ином качестве находятся в баскетболе и передают свой опыт.

Игорь Грудин:

— В этой сборной были не только талантливые игроки — спортсменки, но и, как показала послебаскетбольная жизнь, девчонки с головой. Многие из них добились сегодня серьёзного успеха. Они не потерялись, руководят клубами и даже лигами, работают на благо российского баскетбола. У тех же, кто не на виду, тоже полный порядок в жизни — они отлично чувствуют себя в роли мам. Девчонки так воспитаны, прошли такую школу, в том числе школу национальной команды. Это поколение победителей, понимаете?

Ольга Артешина, игрок сборной России в 2000–2015 годах:

— Действительно, все девчонки из той сборной нашли себя после завершения спортивной карьеры, а многие работают в баскетболе и добились успеха уже в новом качестве. Это — показатель профессионализма. За счёт своих качеств мы смогли заработать на жизнь, обеспечить свои семьи и заниматься любимым делом или построить карьеру. Это здорово!

Только факты:

Илона Корстин — генеральный директор Единой лиги ВТБ, одного из сильнейших мужских клубных турниров в Европе. Кроме того, основала в Москве баскетбольную академию своего имени.

— генеральный директор Единой лиги ВТБ, одного из сильнейших мужских клубных турниров в Европе. Кроме того, основала в Москве баскетбольную академию своего имени. Татьяна Щёголева — президент баскетбольного клуба МБА (Москва), чья женская команда входит сегодня в число сильнейших в стране, а мужская успешно дебютировала в этом сезоне в Единой лиге ВТБ.

— президент баскетбольного клуба МБА (Москва), чья женская команда входит сегодня в число сильнейших в стране, а мужская успешно дебютировала в этом сезоне в Единой лиге ВТБ. Наталья Водопьянова — в сентябре 2022 года стала генеральным секретарем Российской федерации баскетбола, а до этого была президентом женского клуба «Спартак» из Санкт-Петербурга.

— в сентябре 2022 года стала генеральным секретарем Российской федерации баскетбола, а до этого была президентом женского клуба «Спартак» из Санкт-Петербурга. Светлана Абросимова — член исполкома и тренерского совета РФБ, ранее успела поработать генеральным директором МСБЛ (Международная студенческая баскетбольная лига), генеральным менеджером женской сборной России и даже претендовала на пост президента федерации баскетбола.

— член исполкома и тренерского совета РФБ, ранее успела поработать генеральным директором МСБЛ (Международная студенческая баскетбольная лига), генеральным менеджером женской сборной России и даже претендовала на пост президента федерации баскетбола. Оксана Рахматулина — готовится к тренерской карьере, с 2010 по 2016 год была генеральным менеджером женской сборной России. В городе Колпашево Томской области работает детско-юношеская спортшкола её имени, которой она помогает.

— готовится к тренерской карьере, с 2010 по 2016 год была генеральным менеджером женской сборной России. В городе Колпашево Томской области работает детско-юношеская спортшкола её имени, которой она помогает. Ольга Артешина — курирует и вкладывает личные финансовые средства в родную самарскую спортивную школу олимпийского резерва, которая носит ее имя.

— курирует и вкладывает личные финансовые средства в родную самарскую спортивную школу олимпийского резерва, которая носит ее имя. Мария Степанова — окончила специальные курсы спортивного менеджера, организованные Международной федерацией баскетбола (ФИБА), и не исключает, что вернётся в любимую игру в новом качестве.

Как видим, баскетбольная история этого поколения продолжается…