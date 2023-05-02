Победимый ЦСКА. «Локо» затащил седьмой матч и оставил армейцев без финала

И всё-таки «Локо» смог сотворить сенсацию! Наверное, её уже можно назвать главной в нынешнем сезоне. Обыграть ЦСКА без преимущества своей площадки, да ещё и в серии до четырёх побед — сюжет научной фантастики. Много лет вся баскетбольная Россия жила с постулатом о том, что армейцы могут проиграть один матч, но никогда не отдадут серию. Об этом нередко говорил и бывший наставник москвичей Димитрис Итудис, сетуя на несправедливость определения победителя в Евролиге. Но факты упрямы — красно-синие уже второй год подряд уступают в классической серии плей-офф до четырёх побед. Но если в прошлом году они вели 3-1 и не смогли взять одну из трёх игр, то нынче им пришлось догонять кубанцев, добывать победу при 2-3 и переводить всё в матч номер 7.

Заключительная битва удалась. ЦСКА уверенно разгромил железнодорожников на их паркете в шестой игре, а потому казалось, что моральное преимущество будет на их стороне. Но удивительное дело — «Локо» играл в этой серии на выезде лучше, чем в Краснодаре. С первых атак стало понятно: кубанцы не сломились после крупного поражения. Напротив, оно их мотивировало на заключительную схватку.

ЦСКА был фаворитом сезона

ЦСКА — победитель регулярного чемпионата. Команда-доминатор всего регулярного сезона. Армейцы побеждали во всех матчах, обновив рекорд Единой лиги ВТБ — 24 матча со старта сезона без единой осечки. Да, после поражения от «Зенита» в прошлогоднем финале ЦСКА переформатировал состав. Но костяк команды остался: Швед, Милутинов, Уэйр, Курбанов, Ухов, Антонов. А вместо Димитриса Итудиса пришёл Эмил Райкович, хорошо знакомый с Лигой ВТБ по работе в «Астане» и «Автодоре».

Алексей Швед Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Суперкубок Единой лиги показал прогресс армейцев в контексте построения команды. В финальном матче с «Зенитом» они проиграли последним броском, но уже к началу регулярного чемпионата смогли сделать несколько качественных шагов вперёд. Передняя и задняя линии ЦСКА выглядели одинаково мощно и разнообразно. Связка Милутинов — Давидовац — Жан-Шарль добавляла вариативности Райковичу, который мог предлагать сопернику разный баскетбол с точки зрения скорости.

К плей-офф ЦСКА подходил с 30 победами в 32 играх. Казалось, что проблемы обходят армейцев стороной, а их путь к заветному трофею — вопрос времени. Пока УНИКС, «Зенит» и «Локо» меняли легионеров по ходу сезона и пытались выстроить правильную «химию» внутри раздевалки, красно-синие сделали точечное усиление и подписали Девонте Кейкока. Американец без броска и опыта европейского баскетбола, но с отличными физическими данными и перстнем чемпиона НБА должен был стать финальной точкой в построении чемпионского состава.

Травмы Шведа и Милутинова

Игра ЦСКА хоть и была разносторонней, но сильно зависела от главных звёзд. Никола Милутинов и Алексей Швед — два лидера не только ЦСКА, но и всей лиги. Их связку в регулярном чемпионате называли «убийственной». Лёгкость, с которой оба игрока набирали очки, приводила в гнев тренеров соперников. Те никак не могли найти стабильно работающего противоядия.

Но концовку регулярки ЦСКА проводил без Шведа. Защитник получил травму в игре с УНИКСом и с середины февраля наблюдал за матчами со стороны. Это, правда, никак не сказалось на выступлении клуба, продолжавшего штамповать победы.

Никола Милутинов в борьбе за подбор Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Милутинов тоже получил повреждение в гостевом матче с УНИКСом перед перерывом на Матч звёзд, но пропустил гораздо меньше игр, чем Швед. Более того, серб даже ездил в сборную для участия в официальных матчах национальной команды.

Но во втором матче серии с «Локо» Милутинов неудачно приземлился и подвернул голеностоп. Повреждение оказалось настолько серьёзным, что после этого он провёл менее 30 минут за три игры, на которые был заявлен.

Трансформация «Локо»

«Локомотив» начал сезон ужасно. Две победы в шести матчах и болезненные поражения от МБА и «Нижнего» опустили команду Александра Секулича в турнирной таблице. Российская молодёжь проводила удачные отрезки, которые сменялись провалами, а подобная нестабильность сильно била по результату.

В какой-то момент менеджмент кубанцев решился на отчаянный шаг. Так в команде появились Девон Акун-Пёрселл, Крис Хортон и Окаро Уайт. «Локо» потребовалось какое-то время, чтобы новички смогли вписаться, но уже в серии с «Нижним Новгородом» стало понятно — команда Секулича готова биться и не ломаться под давлением.

Российский характер

Главная заслуга главного тренера краснодарцев Александра Секулича заключается в том, что, несмотря на наличие звёздных легионеров, он не боится доверять российским игрокам, которые в нужный момент в серии с ЦСКА взяли всё в свои руки. Одни только пять очков подряд в овертайме седьмого матча от Александра Щербенёва чего стоят. А защита Дмитрия Узинского против Каспера Уэйра и Алексея Шведа? А характер Владислава Емченко, потерявшего роль капитана по ходу сезона, но раскрывшегося в концовке регулярки и пронёсшего этот заряд энергии через серии с «Нижним» и ЦСКА?

В настоящего лидера превратился и Андрей Мартюк. Да, пока ему не хватает стабильности, но, даже не набирая много очков, он всё равно влияет на происходящее на паркете.

Андрей Мартюк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что дальше?

ЦСКА отправляется в серию за третье место, которая (как и финальная) пройдёт до четырёх побед. «Локо» же ждёт соперника. УНИКС и «Зенит» также дошли до решающей встречи, которая состоится 2 мая в казанском «Баскет-холле». В любом случае начнут серию кубанцы на выезде, поскольку по итогам регулярки находились ниже всех участников полуфинала. Но, как показала серия с ЦСКА, железнодорожники на выезде играют гораздо лучше, чем дома.