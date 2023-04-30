Финалисты определятся в седьмых матчах! Такой конкуренции в нашем чемпионате ещё не было

Лига ВТБ долгое время была довольно предсказуемой. Но это точно не про нынешний сезон. Хотя уже финал прошлого получился максимально ярким и запоминающимся. Тогда всё вроде бы шло по сценарию ЦСКА, который вёл 3-1 в серии с «Зенитом». Но после сюжет резко изменился, а чемпион определялся в решающей седьмой встрече, где было всё: невиданный билетный ажиотаж, травма Алексея Шведа в решающий момент, удаление главного тренера петербуржцев Хави Паскуаля и первый Кубок Белова для «Зенита» в истории.

Вряд ли кто-то мог предположить, что в следующем году уже на стадии полуфиналов снова случится седьмая игра. Причём не одна, а сразу две! Оба финалиста определятся в решающих играх. И это уже сейчас можно назвать главной сенсацией сезона.

Каспер Уэйр в атаке Фото: Единая лига ВТБ

ЦСКА — «Локомотив-Кубань»



Матч №7: 1 мая, 14:00



Место: ДС «Мегаспорт», Москва

Армейцы потерпели всего два поражения по ходу регулярного чемпионата, а их позиции перед плей-офф выглядели максимально убедительно. Широкая ротация, прекрасное взаимодействие тренерского штаба Эмила Райковича с коллективом, чёткое распределение ролей — всё это делало красно-синих главным фаворитом любой серии, которые с полуфинала как раз длились до четырёх побед.

«Локомотив» же, напротив, очень долго искал правильные сочетания. Александру Секуличу не удавалось добиться от команды стабильности, а потому случались поражения. Причём не только от прямых конкурентов. Но по ходу сезона менеджмент удачно подписал Девона Акун-Пёрселла и Криса Хортона, добавив чуть позже к ним опытного Окаро Уайта. С новичками быстро сработались действующие игроки ротации Джейлен Бэрфорд, Андрей Мартюк, Александр Щербенёв и Дмитрий Узинский. Наконец свою роль нашёл и Владислав Емченко, который в первой половине сезона выпал из основной ротации и потерял не только игровое время, но и статус капитана.

Характер «Локо» проявился уже в серии с «Нижним». Краснодарцы проиграли своим соперникам все матчи в регулярном чемпионате, но закрыли серию без поражений. Понятно, что волжане были ослаблены травмами сразу нескольких лидеров, но даже без них парни Лукича выложились полностью, однако ни разу не приблизились к победе.

Правда, однозначным фаворитом серии с ЦСКА, конечно, были армейцы. Они выходили победителями игр с кубанцами во всех играх регулярки и имели преимущество своей площадки. Но уже в первой игре что-то пошло не так. Плотность дебютной встречи и решение исхода в самой концовке можно было легко объяснить: Алексей Швед давно не играл и только вернулся после травмы, матч был посвящён 100-летнему юбилею клуба, и весь антураж попросту не мог не отвлекать игроков. «Локо» провёл по-настоящему выдающуюся игру.

Но уже в матче номер два стало понятно: этот «Локо» будет доставлять много проблем ЦСКА. Парни Александра Секулича не только забрали преимущество домашней площадки, но и окончательно поверили в свои силы. Подобный подъём боевого духа наложился ещё и на крайне неприятное повреждение Николы Милутинова. Центровой ЦСКА подвернул ногу и хоть и принял участие в шестом матче, но точно не готов на 100%.

Удивительно, но краснодарцы играют на выезде лучше, чем дома. В пятом матче они уверенно победили ЦСКА в «Мегаспорте», но после этого потерпели ещё более разгромное поражение в «Баскет-холле». Фаворит в седьмом матче — ЦСКА. Но слишком многое в этой серии зависит от процента реализации. Швед — Уэйр — Мур или Бэрфорд — Акун-Пёрселл — Щербенёв? История показывает, что в седьмых матчах просто нет незначительных событий, а икс-фактором может стать абсолютно любой игрок.

Томас Эртель в атаке Фото: Единая лига ВТБ

УНИКС — «Зенит»



Матч №7: 2 мая, 20:00



Место: «Баскет-холл», Казань

Если в серии ЦСКА и «Локо» команды обменивались гостевыми и домашними победами, то УНИКС и «Зенит» демонстрируют исключительно домашний баскетбол. УНИКС забрал два первых матча, но позволил сопернику сравнять счёт. В матче номер пять казанцы снова были сильнее, но прижатый к стенке чемпион Лиги ВТБ даже без травмированного Сергея Карасёва смог затащить УНИКС в концовку и победить с разницей в два очка.

Сложно объяснить, что происходит с УНИКСом на выезде, но дома парни Велимира Перасовича действуют гораздо свободнее. Димитриевич и Мэйкон — та самая пара защитников, которой вообще не нужны комбинации. Они сами создают себе моменты. Но в «Зените» на это есть аналогичный ответ. Эртель и Фрейзер — разноплановые защитники, которые также заточены на наборе очков. И геройств отдельных личностей вполне может хватить для итогового успеха.

УНИКС ещё до серии выглядел фаворитом именно из-за передней линии, которая становится проблемой для абсолютно каждой команды лиги. Рейнольдс, Лабери, Хантер, Воронцевич — физически мощная, опытная и разносторонняя четвёрка. В первой игре серии эти парни провели почти идеальную первую половину. И это позволило уложить чемпиона на лопатки. Да, казанцы уверенно смотрятся дома, но не стоит недооценивать фактор Хави Паскуаля. В конечном итоге все мы хорошо помним седьмой матч прошлогодней финальной серии.