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Спортивные матчи на сегодня, 8 мая — лайв-трансляции, расписание матчей, результаты

7 важных матчей понедельника — в хоккее, баскетболе, футболе и волейболе
«Чемпионат»
7 важных матчей понедельника
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Расписание на 8 мая: УНИКС и «Локо-Кубань» бьются в финале, Дзюба рвётся в топ-10 бомбардиров, а «Брайтон» прёт в еврокубки.

Все события 8 мая в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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🏒 1:30: «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс», НХЛ — плей-офф, 1/2 финала — Восток, третий матч

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
08 мая 2023, понедельник. 01:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлит ли Бобровский победную серию?

Фактически без права на ошибку уже начинает играть и «Торонто». После первого выхода во второй раунд плей-офф за 19 лет «кленовые листья» пока не одержали там ни одной победы. Во втором домашнем матче «Мэйпл Лифс» вели с преимуществом в две шайбы, но упустили контроль над игрой и потерпели очень тяжёлое поражение.

Главным камнем преткновения для «Торонто» является игра российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского. Начинавший плей-офф в роли второго вратаря команды россиянин сумел вытеснить из состава Алекса Лайона и теперь демонстрирует прекрасные кондиции. С Бобровским в воротах «пантеры» одержали пять побед подряд и оказались в двух шагах от выхода в финал конференции.

«Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс»

«Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс»

Фото: Chris Young/AP Photo/ТАСС

🏀 3:00: «Финикс Санз» — «Денвер Наггетс», плей-офф НБА, 1/2 финала — Запад, четвёртый матч

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
08 мая 2023, понедельник. 03:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: дуэт Дюрант — Букер продолжит удивлять и поможет «Финиксу» сравнять счёт в серии?

«Финикс Санз», скорее всего, останется без опытного разыгрывающего Криса Пола, который пополнил лазарет из-за травмы паха. Впрочем, это не помешало подопечным Монти Уильямса одержать победу в третьем матче и сократить отставание от «Денвер Наггетс» — 1-2. Преимущество домашней площадки на стороне аризонцев — пора собраться и возродить интригу в серии.

«Финикс Санз» — «Денвер Наггетс»

«Финикс Санз» — «Денвер Наггетс»

Фото: Christian Petersen/Getty Images

🏒 4:30: «Сиэтл Кракен» — «Даллас Старз», НХЛ — плей-офф, 1/2 финала — Запад, третий матч

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
08 мая 2023, понедельник. 04:30 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: способен ли дерзкий новичок плей-офф на новое чудо?

Уже на второй год пребывания в НХЛ новичок североамериканской лиги «Сиэтл Кракен» впервые в своей истории пробился в розыгрыш Кубка Стэнли, где в первом раунде с ходу выбил из борьбы последнего чемпиона «Колорадо Эвеланш». На достигнутом команда Дэйва Хэкстола останавливаться не намерена, и теперь она рубится с «Даллас Старз».

После двух матчей на выезде серия переехала в Сиэтл при равенстве в счёте – 1-1. «Кракены» обладают более ровным подбором исполнителей, тогда как «звёзды» обладают в своём составе мировыми мастерами первой величины и одним из лучших вратарей сезона НХЛ Джейком Эттингером. Кто же вырвется вперёд в полуфинале Западной конференции и насколько хватит запала у дерзкого новичка плей-офф?

«Сиэтл Кракен» — «Даллас Старз»

«Сиэтл Кракен» — «Даллас Старз»

Фото: Tony Gutierrez/AP Photo/ТАСС

🏀 15:00: УНИКС — «Локомотив-Кубань», Единая лига — финал, второй матч

Единая лига ВТБ. Финал
08 мая 2023, понедельник. 15:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Локомотив-Кубань» на кураже взять вторую победу подряд на выезде?

Матч номер два в финальной серии Единой лиги ВТБ. Казанцы в прошлой игре потерпели первое поражение в плей-офф нынешнего сезона на домашней площадке и постараются реабилитироваться. «Локо» же совершенно точно не захочет останавливаться на достигнутом в стартовой встрече успехе. Какие действия предпримет Александр Секулич, чтобы серия переехала в Краснодар на комфортных для «Локо» условиях и что смогут предложить подопечные Велимира Перасовича? Это главные вопросы.

УНИКС — «Локомотив-Кубань»

УНИКС — «Локомотив-Кубань»

Фото: Ксения Богданова, Единая лига ВТБ

⚽️ 17:00: «Локомотив» — «Сочи», РПЛ, 26-й тур

МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
08 мая 2023, понедельник. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Локомотив» продолжит подъём по таблице и обгонит «Сочи»?

«Локо» — один из лучших клубов РПЛ весной 2023 года. За восемь туров марта-мая красно-зелёные набрали 19 очков (столько же у «Зенита» и ЦСКА). «Локомотив» оторвался от зоны стыковых матчей и теперь уже думает о шансах на завершение сезона в топ-8. Впереди – матч с соседом по таблице – «Сочи». Южане забуксовали весной, что привело к уходу из клуба Курбана Бердыева. Теперь «Сочи» тренирует легенда «Локо» — Дмитрий Хохлов. Сможет ли экс-полузащитник москвичей не пропустить их вперёд себя в турнирной таблице?

«Локомотив» — «Сочи»

«Локомотив» — «Сочи»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏐 18:00: «Локомотив» — «Динамо Москва», Суперлига – финал, третий матч

Пари Суперлига - плей-офф (ж). Финал. 3-й матч
08 мая 2023, понедельник. 18:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Динамо» спешит променять бронзу прошлого сезона на золото в этом?

Нынешним чемпионам как в мужской, так и в женской лигах очень непросто подтверждать успех в этом сезоне: москвички уверенно забрали домашнюю серию, подарив соперницам лишь партию, — 2-0. Волейболисткам из Калининграда не хватило цепкости и настойчивости в концовках: в четвёртом сете второго матча они вели +5, но не реализовали. Москвички начали всё тащить в защите, заработала доигровка, а связующая гостей Ирина Филиштинская, напротив, не могла нащупать атаку — никто из девчонок не добивал до пола. Не справилась и защита «Локо»: так и непонятно, как закрыть праймовую Ирину Капустину в атаке? Но, возможно, узнаем в третьем матче серии уже в Калининграде.

«Локомотив» — «Динамо Москва»

«Локомотив» — «Динамо Москва»

Фото: vldinamo.ru

⚽️ 19:30: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Эвертон», АПЛ, 35-й тур

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
08 мая 2023, понедельник. 19:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Эвертон» покинет зону вылета или «Брайтон» сделает ещё один шаг к Лиге Европы?

Один из самых легендарных клубов Англии второй сезон подряд отчаянно борется за выживание. В прошлом году «ириски» под руководством Фрэнка Лэмпарда смогли избежать вылета. В этом сезоне за четыре тура до финиша команда снова находится в опасной зоне. «Эвертону» жизненно важно набирать как можно больше очков в каждой игре. Впереди у ливерпульцев выезд к одной из главных сенсаций сезона – «Брайтону». Команда Роберто Де Дзерби уверенно шагает к месту в Лиге Европы. Три очка в предстоящей игре выведут команду на шестую строчку. А по потерянным очкам команда вовсе пятая. Важный матч в борьбе за амбиции для каждого из клубов.

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Эвертон»

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Эвертон»

Фото: Jan Kruger/Getty Images

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