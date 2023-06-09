Слишком гостеприимно. Беларусь хозяйничала в Москве и обыграла Россию

Отвыкнуть от того, что лето — это время сборных — категорически невозможно. Да и не нужно. Сборная России, как и зимой, собирается в Новогорске и проводит пару контрольных матчей. Конечно, сейчас, когда нет клубной нагрузки, тренерский штаб Зорана Лукича получил больше пространства для манёвра.

«Мне кажется, этот сбор — один из самых важных сборов, так как мы продолжаем создавать и укреплять командную химию с ребятами, которые являются нашим будущим. Химия, действительно, отличная. Что для меня даже неожиданно. Ощущается момент подъема, который сегодня испытывает команда. Между игроками замечательные отношения, и этот позитив мы должны привнести в баскетбол.

Игроки, с которыми я встретился в ноябре 2021 года, и игроки, с которыми я работаю сейчас — это разные люди. Хочется поблагодарить Единую лигу ВТБ за возможность дать нашим спортсменам необходимую игровую практику, которая привела к их отличным результатам. Уверен, это даст плоды и в самой сборной», — признавался Лукич во время работы в Новогорске.

Знающие люди рассказывали, что наставник национальной команды свою молодёжь чуть ли не с первых дней заставил работать почти на максимуме. Парни, никто из которых не имеет большого международного опыта, с азартом приняли условия сербского коуча. Такая подготовка должна были привести к двум встречам с Беларусью.

Сборная России в защите против Беларуси Фото: ПБК МБА

Игра проходила в Баскет Холл Москва — домашней арене ПБК МБА. Да и в заявке на матч оказалось сразу пять игроков из прошлого состава дебютанта лиги ВТБ. Поэтому неудивительно, что встреча началась с набранных очков в быстром прорыве, который завершил Илья Платонов после передачи Андрея Лопатина.

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Оппонентов, кстати, все знали очень хорошо. Национальная белорусская команда фактически была собрана из одного клуба — «Минска». Который выступает в Единой лиге. А главная звезда гостей — Максим Салаш. Забавное совпадение: Салаш в прошлом сезоне выступал за «Нижний Новгород», который тренирует как раз Зоран Лукич. Интриги также добавляла контрактная ситуация между игроком и тренером. Клуб и игрок всё ещё находятся в переговорном процессе и матч против партнёров и наставника как бы возможность ещё раз показать себя во всей красе.

Салаш этой возможностью с удовольствием пользовался, набрав 13 очков за половину. Но даже такая продуктивность не позволила Беларуси лидировать в счёте.

Игроки сборной России куда активнее делились мячом друг с другом и в результате 11 человек отметились набранными очками за половину. С нулём в графе «набранные очки» остался лишь Макар Коновалов, а настоящим открытием и удивлением стал 19-летний центровой МБА Максим Савченко. В прошлом сезоне он получил шанс от Василия Карасёва во время «эпидемии» травм, а в результате начал не только попадать в заявку на игры МБА, но, как показывает история, и национальной сборной.

Первая половина закончилась как-то слишком быстро. Да, наши парни вели 38:30, но внимание настоятельно пыталось выхватить какие-то нюансы. Как, например, новая причёска Тимофея Якушина. Защитник МБА с белой головой. Кажется, удивлены были многие.

В атаке Тимофей Якушин с новой причёской Фото: ПБК МБА

Самсон Руженцев из ЦСКА это лето проводит очень продуктивно и дебют в сборной России как будто является логичным продолжением его путешествий по плей-офф и за полярный круг. В недавнем интервью «Чемпионату» он признался, что теперь не будет участвовать в конкурсах по броскам сверху. И словно подтверждая эти слова, Самсон свои первые очки за сборную набрал дальним попаданием.

По ходу первой половины казалось, что россияне играют с запасом прочности. Да, получалось не всё. Но напор, энергия, азарт и прессинг помогали быть на корпус впереди соперника. Зато после большого перерыва именно гости смогли преобразиться. Их атака чудесным образом повысила КПД, а «виновником» стал всё тот же Салаш, почувствовавший себя как минимум Леброном Джеймсом.

Лидер белорусской сборной не только регулярно заставлял россиян нарушать на себе правила и набирал после очки с линии штрафного, но и с удивительной лёгкостью обыгрывал оппонентов в быстрых переходах. Подобная продуктивность Салаша позволила Беларуси впервые выйти вперёд, а в начале четвёртой четверти преимущество соперников россиян и вовсе стало 8-очковым.

Макар Коновалов в атаке Фото: ПБК МБА

Нападение нашей сборной нуждалось в срочной реанимации, которая явилась в виде курса шоковой терапии в исполнении Филиппа Гафурова. Форварду исполнится 22 года только через две недели, а сейчас ему пришлось стать спасителем национальной команды.

Справедливости ради, стоит отметить работу всей сборной. Сначала Александр Щербенёв перехватил мяч и нашёл Гафурова длинной передачей, а после этот трюк повторился. Самое главное, что каждые два очка форварда ЦСКА сопровождались фолами соперника, что привело в ярость наставника белоруской команды Ростислава Вергуна.

Всё в итоге свелось к классической концовке, где всё должно было решиться одним броском. И он был сделан Евгением Белянковым. Форвард гостей, отыгравший прошлый сезон в «Енисее», выбросил трёхочковый, а мяч сначала попал в переднюю дужку, попрыгал по ней и провалился внутрь.

Итоговый счёт — 80:83. Самым результативным игроком матча предсказуемо стал Максим Салаш, записавший на свой счёт дабл-дабл: 30 очков + 10 подборов. Сборная России терпит поражение, но уже в воскресенье 11 июня будет брать реванш. Пока непонятно в каком составе, потому что в обойме Зорана Лукича есть фактически ещё одна сборная и замены точно будут произведены.