Рекорд Леброна, обмен Дюранта или пистолеты Моранта? Выбираем событие сезона в НБА

Прошлый сезон НБА завершился совсем недавно, но это уже история. Всё внимание уже приковано к следующему, который даст всем поклонникам баскетбола возможность увидеть в деле новичков, выбранных на драфте, и посмотреть на звёзд в новых клубах.
Но что было в прошлом сезоне? Кажется, что последнее должно запоминаться лучше и оставлять более яркий след. Но с этим вряд ли согласится Леброн Джеймс, который наконец стал номером один в списке самых результативных игроков за всю историю НБА, сделав весь сезон по-настоящему историческим.
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Рекорд Леброна Джеймса
Рекорд по количеству очков за карьеру в НБА принадлежал Кариму Абдул-Джаббару, и казалось, что побить его будет нереально. Собственно, его так и называли — «вечный рекорд». Проходили десятилетия, в лигу приходили суперталантливые игроки, но быть продуктивными на длительной дистанции не получалось.
Леброн быстро понял, что собственное здоровье — путь к величию. Он тщательно вкладывался в своё тело, а взамен получил возможность обогнать Джаббара. И этой возможностью воспользовался! У Короля есть сотни миллионов долларов, всевозможные титулы, а теперь ещё и звание самого результативного игрока НБА в истории.
Чемпионство «Денвера»
«Денвер Наггетс» наконец-то завоевал свой первый трофей в лиге! Команда прошла большой путь, а главные звёзды окрепли и доросли до титула. Конечно, когда речь заходит о «Денвере», то первым делом стоит сказать об уникальности главной звезды — Николы Йокича. Он ходит на баскетбол как на работу. Любит коней и семью гораздо больше баскетбола. Но на паркете он умеет абсолютно всё. Центровой, который выводит мяч быстрее защитников, отдаёт передачи через голову, забивает трёхочковые — всё это MVP финальной серии и лицо всей франшизы.
По пути к титулу «Наггетс» уверенно разобрались со всеми соперниками, включая грозных «Лейкерс» с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом. Калифорнийский клуб хоть и отчаянно боролся, но не смог выиграть ни единого матча.
«Майами» в финале
Несколько сезонов назад «Майами» играл в финале, но проиграл Леброну и его «Лейкерс». После этого клуб из Флориды не был грозной силой, несмотря на то что сохранил звёзд и заполучил Кайла Лоури.
В сезоне-2022/2023 «Хит» заняли восьмое место на Востоке, но последовательно прошли «Бакс», «Никс» и «Селтикс», дойдя до финала. В какой-то момент поверилось, что Джимми Батлер и его магия способны бороться за титул, но «Денвер» оказался слишком силён.
Преображение «Лейкерс»
«Лейкерс» считали чуть ли не главным претендентом на титул перед стартом сезона. И как же сильно команда из Лос-Анджелеса подвела всех экспертов и болельщиков. Поражения следовали друг за другом, Энтони Дэвис снова получал травмы и не играл, Расселл Уэстбрук не мог попасть в кольцо даже в простых ситуациях, а соперники просто отходили от него.
Но всё изменилось, когда в команду пришли новички. Менеджмент «Лейкерс» потрудился на славу перед дедлайном. В результате партнёрами Леброна Джеймса стали Руи Хатимура, Джарред Вандербилт и Д’Анджело Расселл. Почти мгновенно калифорнийцы, над которыми все смеялись по ходу чемпионата, превратились в грозную силу, которую дополнил наконец выздоровевший Дэвис. «Лейкерс» влетели в плей-офф, где растоптали «Мемфис» и «Уорриорз», остановившись лишь на будущем чемпионе.
Эмбиид — MVP
Джоэл Эмбиид очень хотел получить звание самого ценного игрока регулярного чемпионата. И он наконец-то его получил. В голосовании журналистов США и Канады центрового «Филадельфии» поставили на первое место. Конкурентами Джоэла были Яннис Адетокунбо из «Милуоки» и Никола Йокич из «Денвера».
Эмбиид стал первым игроком, получившим награду MVP, с 1982 года, который закончил регулярку как минимум с 30 очками при проценте реализации бросков с игры 50+ и 10 подборами. Ранее это удавалось члену Зала славы, трёхкратному MVP и однократному чемпиону Ассоциации Мозесу Мэлоуну.
Выходки Кайри Ирвинга и обмен в «Даллас»
Кайри Ирвинг — самый загадочный баскетболист НБА. Никто не знает, что происходит в голове у одного из самых талантливых игроков лиги. Когда-то он вместе с Леброном бил в финале «Уорриорз», отыгрываясь с 1-3. Но сейчас Ирвинг больше похож на человека, который не сможет побить даже тараканов в своей голове. Заявления о плоской Земле, непризнание прививок, требование обмена из «Бруклина» и продвижение антисемитского фильма — и это за неполные два сезона.
Но в середине прошлого чемпионата Кайри всё-таки добился своего. Пусть и отчасти. Его обменяли из «Бруклина», и Нью-Йорк он сменил на Даллас. Да, не получилось в «Лейкерс», но зато общественность увидела, что их дуэт с Лукой Дончичем — это совсем не то, что может помочь выиграть титул.
Обмен Кевина Дюранта в «Финикс»
Кевин Дюрант долго восстанавливался. «Бруклин» верил в процесс и в то, что звезда вернётся на свой уровень. Именно поэтому Дюранту выписали многолетний и многомиллионный контракт, добавив к нему ещё и Кайри Ирвинга с Джеймсом Харденом. В какой-то момент «Нетс» превратились чуть ли не в главную угрозу всей лиги, а их чемпионство (многим так казалось) было лишь делом времени.
Но Дюрант (как и Ирвинг) решил, что история с «Бруклином» закончена. Ещё до начала сезона он попросил обмена, но летом руководство «сетей» запросило слишком много и не нашло достойных предложений. Зато уже в середине сезона Дюрант отправился в «Финикс», где объединился с Крисом Полом, Девином Букером и Деандре Эйтоном. Теперь уже «Санс» называли претендентом номер один на титул. Но магия Дюранта в плей-офф не сработала, и дальше прошёл «Денвер».
Драка Джордана Пула и Дэймонда Грина
В нынешний сезон «Уорриорз» заходил в статусе действующего чемпиона. Клуб сохранил всех лидеров, а ещё очень удачно выбрал на драфте Джордана Пула, который стал звездой, получая зарплату молодого игрока. Именно активность Пула во многом помогла Стефу Карри получить очередной перстень и первый приз самому ценному игроку финала прошлым летом. Но уже через несколько месяцев на тренировке случилась настоящая драка. В результате Пул получил в лицо от Дрэймонда Грина, а французский баскетболист Эван Фурнье написал про это следующее: «После такого удара невозможно снова стать партнёрами по команде».
И Фурнье был прав в итоге. Пул и Грин всё-таки отыграли сезон, но после вылета от «Лейкерс» намекали на то, что эта драка имела отклики и повлияла на итоговый результат».
Обмен Расселла Уэстбрука
«Я не могу представить, каково ему. Но как товарищи по команде и как организация мы поддерживаем его и следим за тем, чтобы он не погряз во всём этом. Вот где всё может пойти не так. Мы хотим быть уверены, что он постоянно находится в хорошем пространстве. Сегодня он улыбался, и мы хотим, чтобы он знал, что мы на его стороне, несмотря ни на что. Что бы ему ни понадобилось на площадке и вне её, мы здесь», – признавался Энтони Дэвис по ходу сезона.
Расселл Уэстбрук ещё пару сезонов назад был доминирующим защитником, устанавливающим рекорд по количеству трипл-даблов, а сейчас от былого величия остался лишь гигантский контракт в почти $ 50 млн. Расс не забивал лёгкие мячи, совершал потери и стал настоящей обузой для «Лейкерс». Поэтому после обмена в «Клипперс», кажется, обе стороны (клуб и игрок) облегчённо выдохнули. Тем более что игроку даже не пришлось менять арену, поскольку теперь он выступает за «Клипперс».
Джа Морант вне закона
Джа Морант — один из самых талантливых игроков современной НБА. Он быстро стал звездой, а его хайлайты разлетались по соцсетям с космической скоростью. Игра Моранта помогла «Мемфису» стать топовой командой не только на Западе, но и во всей НБА. И всё было бы хорошо, если бы молодой защитник не достал пистолет в ночном клубе после матча.
«Откуда? Зачем? Почему?» — вопросов было явно больше, чем внятных ответов на них. В итоге Моранта отстранили от игр, он лишился миллионов долларов рекламных денег, а ещё пообещал, что эта выходка будет последней. Но, как это обычно бывает, всё повторилось слишком быстро. Баскетболист зачем-то снова ворвался в прямой эфир своего приятеля и достал пистолет. Удивительно, но окружение игрока не придумало ничего лучше, как сказать, что это была (внимание) игрушка!
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