Рекорд Леброна, обмен Дюранта или пистолеты Моранта? Выбираем событие сезона в НБА

Прошлый сезон НБА завершился совсем недавно, но это уже история. Всё внимание уже приковано к следующему, который даст всем поклонникам баскетбола возможность увидеть в деле новичков, выбранных на драфте, и посмотреть на звёзд в новых клубах.

Но что было в прошлом сезоне? Кажется, что последнее должно запоминаться лучше и оставлять более яркий след. Но с этим вряд ли согласится Леброн Джеймс, который наконец стал номером один в списке самых результативных игроков за всю историю НБА, сделав весь сезон по-настоящему историческим.

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