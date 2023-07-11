Ларри Нэнс-младший: не понимаю постоянных попыток замарать имя Зайона, это жалко

Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Ларри Нэнс-младший вступился за своего партнёра по команде, звёздного форварда Зайона Уильямсона. Ранее аналитик Fox Sports Рик Бучер упрекнул Зайона в том, что он недостаточно много работает над развитием своих навыков.

«Я не понимаю постоянных попыток замарать имя Зайона. Я весь сезон занимаюсь в тренажёрном зале бок о бок с этим парнем и могу сказать, что он постоянно работает над своими прыжковыми и бросковыми навыками.

Этим чувакам нужно прекратить публиковать фальшивые истории просто ради просмотров. Выглядит просто жалко», — написал Нэнс-младший на своей странице в социальной сети.

Уильямсон был задрафтован «Нью-Орлеаном» под первым номером в 2019 году. В среднем за свою карьеру он набирает 25,8 очка, совершает семь подборов и 3,6 результативной передачи за игру.