«С трибун меня отправляли домой борщ варить». Монолог легенды российского судейства

Судейство в любом виде спорта — особенное дело. Тем более в игровом. Арбитрам там, как и спортсменам, нужно сначала пройти долгий путь, чтобы получить признание. Там тоже есть свои звёзды, но в силу обстоятельств они не стремятся к известности, каждый раз говоря, что хороший судья должен быть незаметным.

Но с Еленой Черновой всё по-другому. На женщин-арбитров всегда обращают больше внимания. И если сейчас работой женщины-судьи на матче мужских команд вряд ли кого-то удивить, то в 90-е, когда Чернова только начинала, это было что-то абсолютно невероятное, и она ярко ворвалась в баскетбольный мир.

Елена Чернова Фото: FIBA

Несколько дней назад в Москве играли сборные России и Беларуси. И этот почти товарищеский матч стал последним в большой карьере арбитра Елены Черновой. После матча российская сборная сделала с ней общее фото, подарила тот самый мяч, которым играли. Конечно, это был немного грустный момент. Уходит эпоха!

Елена Чернова — первая российская женщина-арбитр ФИБА. Она дважды работала на Олимпийских играх: в Пекине в 2008-м и Лондоне в 2012-м. В её послужном списке три женских чемпионата мира, пять чемпионатов Европы, два чемпионата Океании, чемпионат Азии, финалы женского Еврокубка – 2011 и 2021, два матча звёзд женской Евролиги (2006, 2009). Два раза Чернова работала на финалах крупнейших женских турниров: на чемпионате мира – 2010 и Олимпиаде-2012. Она первый российский арбитр ФИБА 3х3.

Кстати, в Лондоне в 2012-м она также отработала на матче мужского турнира. Сборная США разнесла сборную Нигерии, а Кармело Энтони настрелял 37 очков, забив 10 трёхочковых.

Матч США — Нигерия на Олимпиаде в Лондоне Фото: olympics.com

Помимо работы в поле, Елена Чернова много лет работает диктором на домашних матчах ЦСКА. И с этой работой она не прощается. Уже после нашего разговора на вопрос о работе на матчах армейцев она сказала: «Моё сердце и душа как принадлежали, так и принадлежат только одному клубу — ПБК ЦСКА. Так же, как и мой голос!»

Приводим монолог легендарного арбитра:

«Это свершившийся факт. Обратной дороги уже нет.

Прекрасно понимала и осознавала, что 19 апреля первый матч финальной серии с участием УГМК и курского «Динамо» – это мой последний официальный матч, и, естественно, на эту игру было не так легко выходить и работать. Судейство – это своего рода наркотик. Судейство — это хроническая болезнь и притом на всю жизнь. Судья высокой квалификации прекрасно понимает эти эмоции. Это так же, как и профессиональный спортсмен, у которого за плечами много соревнований, много событий, много эмоций, и всегда очень тяжело говорить «до свидания».

Ну а недавний матч сборных России и Беларуси — это уже завершение международной стороны карьеры. Хочу выразить признательность Российской федерации баскетбола, поскольку от них поступило предложение отсудить этот матч женский сборных в Москве и таким образом поставить красивую точку.

Для того чтобы стать судьёй, нужно очень любить этот вид спорта. Любить, обожать и жить в нём, быть предельно преданным. Я и сама немного играла во времена СССР. Тогда не так много было команд, и сложно было играть, не покидая Москвы. Международных линий тогда ещё совсем не было, и возможность выезда за рубеж отсутствовала. Поиграв немного в высшей лиге, я направила свои силы и эмоции в других направлениях. В конечном итоге я — кандидат наук, доцент. В своё время написала и подготовила много методических работ. Во время написания диссертации отработала тренером с командой Московского педагогического государственного университета, и три раза с командой мы стали чемпионами Москвы.

Дайана Таурази и Елена Чернова Фото: Юлия Федосеева

Игроком немного побыла, познакомилась с тренерской работой, начала работать в судейско-секретарских бригадах и диктором. Позже начала трудовую длительность в международном отделе РФБ. А судейство в поле тогда было каким-то совершенно новым витком, связанным с баскетболом. Мне долго предлагали, и я долго отказывалась. Да и тогда из женщин-арбитров в стране была только Анна Порохневская из Питера. Вообще, женское судейство было чем-то из ряда вон выходящим. Но после длительных уговоров я всё же решилась. Начинала, как и все сейчас, с детских соревнований. Затем шаг за шагом, шаг за шагом…

Предубеждений, особенно на нашей постсоветской территории, было много. Наш менталитет не привык видеть на паркете арбитра-даму. Конечно, у многих были реакции на это. С трибун кричали, отправляя меня домой на кухню борщ варить и заниматься иными домашними делами. Передо мной не было никаких ориентиров в тот момент. Поскольку я, наверное, была ледоколом, который прокладывал дорогу уже всем остальным, после идущим за моей спиной. Но всё менялось благодаря моей любви и преданности баскетболу, колоссальному труду и терпению и где-то верно построенному имиджу в том числе.

Мне всегда казалось и кажется, что в работе нужно быть и оставаться самим собой. Быть в гармонии. Постоянно заниматься самовоспитанием, самоподготовкой, самоанализом, самокритикой. А на паркете все усилия должны быть направлены в одно русло – делать только то, что максимально полезно и нужно для игры. Нужно любить баскетбол и судейство в себе, но не себя в баскетболе!

В 2007 году на чемпионате Европы в Италии ФИБА (Международная федерация баскетбола. — прим. ред.) впервые собрала на одном турнире шесть арбитров-женщин. До этого на международной арене была одна француженка Шанталь Жюльен, немного появлялась Каролина Андерсон из Финляндии. И вот с 2007 года, когда собрали сразу шесть женщин на одном турнире, можно сказать, что началась эпоха женского судейства в баскетболе в Европе.

Баскетбольные арбитры-женщины на Олимпиаде в Лондоне Фото: Личный архив Елены Черновой

В своё время мне удалось поработать на играх в мужской лиге ПБЛ и Единой лиге ВТБ. У меня даже как-то был матч мужского Еврокубка в Венгрии. Мужские матчи в моей карьере были. Ну а один из самых ярких – это, конечно, матч США — Нигерия на Олимпиаде-2012. И это всё есть в моей копилке. Но для этого приходилось всегда и везде именно доказывать, что женщины имеют право быть и работать на паркете.

Олимпиада — особенное соревнование. Её нельзя сравнить ни с чемпионатом мира, ни с чемпионатом Европы. Энергетика зрителей, команд, многочисленных волонтёров, арены, гостей — это всё совершенно другая субстанция, живущая своей очень своеобразной, но мощной жизнью. Находясь внутри Игр, действительно сначала очень сложно поверить в это, что ты здесь, на Олимпиаде. Оказаться там, а тем более работать – это мечта миллионов. В этом плане мне очень повезло. Я дважды была и работала на Олимпийских играх.

Вообще, назначение на Олимпиаду — это нечто особенное! В момент замирает сердце, ты несколько раз перечитываешь список, не веря глазам. И после от радости тебе хочется кричать об этом всему миру. Что же касается назначения на конкретную игру — арбитры получают его непосредственно поздно вечером менее чем за сутки до игры. И не буду скрывать, что получить назначение на матч мужского олимпийского турнира — это была радость со слезами на глазах. Хорошо, с маленькими слезинками.

Да, наверное, матчи сборной США особенные для многих. Играют признанные звёзды мирового баскетбола. Но когда мы выходим судить, то обычно не видим звёзд и забываем об этом. Главная задача арбитров, чтобы всё происходило чётко, честно и в духе правил. И здесь неважно, звёздный тренер или звёздный игрок, мы просто выходим и делаем своё дело. Опять же живя девизом — всё максимально полезное для игры!

Помнится, как-то раз на Олимпиаде в Лондоне я разминалась в подтрибунном помещении перед очередной игрой, а мимо проходили игроки мужской сборной США, они поздоровались и крикнули: «Привет, рэф! Хорошей игры!». Было приятно.

О матче сборной США с Нигерией многие помнят. Это действительно классный подарок, который мне сделали, дав такое назначение. Но более значимым моментом я считаю именно финальную игру женского турнира на Олимпиаде в Лондоне. Это тоже исторический момент. До этого никто из арбитров России и СССР не получал назначение на финал Олимпиады. Для арбитра получить назначение на финал – это своего рода награждение золотой медалью, это значит – тебя заметили, оценили и доверили!

Что касается «боления» за кого-либо, за какую-то команду. Если арбитр становится судьёй международной категории ФИБА, то все принадлежности к национальным федерациям и странам заканчиваются. Мы должны строго соблюдать нейтралитет. Конечно, порой в душе хочется поболеть за родную команду, но на людях какие-либо эмоции выдавать мы не можем.

Хотя помню прекрасно один момент. Это был мой первый чемпионат мира в Бразилии 2006 года. Тогда наши девчонки в полуфинале красиво обыграли сборную США, и после финальной сирены я всё же позволила себе радостную улыбку.

Никогда не видела смысла нахождения идеального для арбитра игрока на паркете. Чем вообще интересно судейство? Это достаточно сложный многогранный управленческий процесс, главная задача которого, чтобы игра проходила строго согласно букве правил. Нет запрограммированного механизма действия. Каждый раз арбитром в определённый момент с определённым игроком или тренером должны быть использованы те или иные средства и методы. И нет универсального оружия. Каждый раз это должны быть конкретные способ и метод, работающие для конкретного игрока в конкретный момент, Вообще, жизнь – это хождение по проволоке, а всё остальное – ожидание! Это касается и баскетбольного матча. Поэтому пусть игроки остаются самобытными, украшая тем самым баскетбольный матч, а арбитры в каждой игре оттачивают своё мастерство, находя нужные пути к «баскетбольному сердцу» игрока!