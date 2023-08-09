Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

За второй победой идём? Сборная России проведёт очередной товарищеский матч с Ираном. LIVE

Сегодня, 9 августа, состоится второй баскетбольный товарищеский матч с участием сборных России и Ирана. Встреча пройдёт в Перми в ДС «Молот». Это повторная встреча команд — в первой игре сильнее оказалась команда Зорана Лукича — 72:59.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча. Начало встречи запланировано на 17:00 мск. В данном материале будут публиковаться интересные факты, актуальные новости в укороченном формате, фото/видео лучших моментов игрового дня, а также примечательные высказывания участников мероприятия.