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Россия — Иран, 9 августа 2023 года: онлайн-трансляция товарищеского матча по баскетболу

За второй победой идём? Сборная России проведёт очередной товарищеский матч с Ираном. LIVE
Артемий Берстенев
Россия проведёт очередной матч с Ираном
Аудио-версия:
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Продолжение баскетбольного праздника в Перми.

Сегодня, 9 августа, состоится второй баскетбольный товарищеский матч с участием сборных России и Ирана. Встреча пройдёт в Перми в ДС «Молот». Это повторная встреча команд — в первой игре сильнее оказалась команда Зорана Лукича — 72:59.

Как прошёл первый матч:
«Ветеранам очень сложно». Иран не был готов к молодому напору сборной России
«Ветеранам очень сложно». Иран не был готов к молодому напору сборной России

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча. Начало встречи запланировано на 17:00 мск. В данном материале будут публиковаться интересные факты, актуальные новости в укороченном формате, фото/видео лучших моментов игрового дня, а также примечательные высказывания участников мероприятия.

Кириленко — «Чемпионату»:
«Этой командой мы были бы на ЧМ». Кириленко – о баскетбольной сборной и матчах с Ираном
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«Этой командой мы были бы на ЧМ». Кириленко – о баскетбольной сборной и матчах с Ираном
Live Артемий Берстенев

Бигмен сборной России и «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк высказался, почему игроки «Локо» в составе сборной становятся лучшими бомбардирами.

Нет-нет-нет! Даже не знаю, честно, что ответить. Не знаю, почему так получается. Да и не обращал внимания на такую статистику. Просто так складываются игры. Спасибо тренеру за доверие — что мы забиваем, что на нас строится игра. Моментами, конечно, не всегда. Но мы пользуемся предоставленными шансами.
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