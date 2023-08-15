Раньше точно было лучше? Драки в истории НБА, которые наверняка запомнились

Баскетбол по своей сути является контактным спортом, а потому неизбежно приводит к регулярным стычкам и столкновениям. Большинство подобных инцидентов заканчивается лишь трэш-током, злыми взглядами друг на друга и техническими фолами. Но за многолетнюю историю лиги неоднократно возникали ситуации, когда случались массовые, серьёзные драки между баскетболистами, а порой даже с участием тренеров или даже болельщиков на трибунах.

Массовые побоища остаются в памяти людей надолго, повторы инцидентов собирают миллионы просмотров в социальных сетях, а фанаты горячо спорят, кто прав, а кто виноват. Люди могут забыть про игру, про её результат, просмотры драки могут быть в разы больше, чем моменты из непосредственной игры.

Но, несмотря на повышенное внимание, НБА с годами лишь ужесточает правила и дисциплинарные наказания, пытаясь избавить лигу от драк насовсем, что очень не нравится болельщикам. Главная баскетбольная лига мира, в отличие от НХЛ, не стала делать схватки полноценной частью своего продукта, а хочет иметь противоположный имидж. Фанаты негодуют, с ностальгией вспоминая жёсткость прошлых десятилетий и жалуясь на то, что игроки теперь получают технические замечания даже за празднования или за злые взгляды в сторону соперников.

Но что же привело руководство лиги к подобному позиционированию? «Чемпионат» предлагает рассмотреть пять крупнейших драк в истории лиги, чтобы не только насладиться схватками любимых баскетболистов прошлого, но и понять, почему НБА не хочет повторения подобных инцидентов.

Пятёрка самых «грязных» игроков в современной НБА:

5-е место. Схватка Джо Джо Инглиша и Дерека Харпера на глазах комиссионера лиги Дэвида Стерна

Противостояние «Чикаго Буллз» и «Нью-Йорк Никс» является одним из самых ожесточённых за все 1990-е годы. Инцидент произошёл во время третьей игры второго раунда плей-офф 1994 года. Майкл Джордан пропустил сезон после того, как в первый раз закончил карьеру и отправился играть в бейсбол, но «Чикаго» и без собственного лидера продемонстрировал отличную игру, наглядно показав, что три подряд чемпионства не были заслугой одного гениального игрока.

Схватка Дерека Харпера и Джо Джо Инглиша вспыхнула и разгорелась моментально, будто главный герой фильма бросил зажжённую спичку на политый бензином пол. Баскетболисты показывали приёмы из реслинга, а партнёры по команде стремительно ринулись то ли разнимать игроков, то ли помочь в бою. Действо перешло на трибуны, а легендарный комиссионер лиги Дэвид Стерн встревоженно наблюдал за дракой, находясь в нескольких метрах от инцидента.

Игроки и команды получили заслуженные штрафы, а Инглиш, которого окрестили главным зачинщиком, получил дисквалификацию на одну игру. Да-да, лишь на одну игру. В минувшем плей-офф защитник «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррей получил такое же наказание за то, что после игры подошёл к судье и грудью слегка толкнул его в плечо, будучи недовольным решениями рефери.

Видео можно посмотреть на канале TheBarracudaaa в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

4-е место. Док Риверс и Кевин Джонсон спровоцировали массовую драку с участием и запасных, и тренеров

«Нью-Йорк Никс» 1990-х годов во второй раз попадает в наш список. 23 марта 1993 года, матч «Никс» с «Финикс Санз». Разыгрывающий «Нью-Йорка» Док Риверс жёстко столкнулся с защитником «Финикса» Кевином Джонсоном, после чего ринулся выяснять отношения с игроком. Драка моментально вызвала побоище между тренерами команд (привет, Пэт Райли!) и запасными игроками.

Среди игроков со скамейки особенно выделился Грег Энтони. Он даже не был переодет на игру, но особенно прочувствовал необходимость отомстить за Риверса. Этот инцидент спровоцировал изменение в правилах лиги: отныне любой незаявленный на встречу игрок будет оштрафован, если покинет скамейку запасных, даже если он хочет остановить драку.

Джонсон и Риверс были дисквалифицированы на две игры каждый, а штрафы получил в общей сложности 21 человек.

Видео можно посмотреть на канале Ryan Van Dusen в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

3-е место. Драка бывших партнёров по «Шарлотт» Ларри Джонсона и Алонзо Моурнинга с участием Джеффа ван Ганди

В третий раз подряд в нашем списке появляется случай из 1990-х годов, а также в третий раз подряд инцидент связан с «Нью-Йоркс Никс». Драка случилась во время матча «Никс» с «Майами Хит» в 1998 году.

Ларри Джонсон и Алонзо Моурнинг вместе выступали за «Шарлотт Хорнетс» в начале десятилетия, а теперь оказались по разные стороны баррикад. В четвёртой четверти матча два бигмена сцепились в борьбе за пространство на подборе, мяч отскочил в другую сторону, а игроки начали драться. Моурнинг и Джонсон так и не смогли показать высокие навыки в боксе (только не показывайте эту драку фанатам НХЛ, засмеют).

Самое забавное в данном инциденте — попытка тренера «Нью-Йорка» Джеффа ван Ганди остановить Моурнинга. Сначала он пытался остановить его со спины, а затем поскользнулся и упал, но не переставал пытаться остановить драку, вцепившись лёжа в ногу игрока. Этот случай утвердил в общественном сознании эксцентричный образ будущего комментатора ESPN, а у многих тот бой вызывает улыбку.

Видео можно посмотреть на канале Wow Seriously в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

2-е место. Побоище «Нью-Йорк Никс» с «Денвер Наггетс» с участием Джей Ар Смита, Нейта Робинсона и Кармело Энтони

На самом деле, я обманул и настоящее название этой статьи: «Крупнейшие схватки в истории «Нью-Йорк Никс». Команда из «Большого яблока» в очередной раз доказала статус самой горячей команды в истории лиги.

Перемещаемся в 2006 год. В самой концовке матча Марди Коллинз грубо сфолил на молодом Джей Ар Смите, что и стало отправной точкой массовой стычки по всей площадке. Разыгрывающий «Нью-Йорка» Нейт Робинсон показал, почему спустя 14 лет после инцидента пошёл по боксёрскому пути. Возникает лишь вопрос, где Робинсон показал наилучшие навыки боксирования — в том инциденте или в бою против Джейка Пола?

Кармело Энтони был дисквалифицирован на 15 игр, а Робинсон и Смит — на 10 каждый. Разительное отличие степени наказаний с 1990-ми годами говорит о том, что политика лиги по отношению к дракам уже заметно изменилась.

Видео можно посмотреть на канале Bryce Landon в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Но что же стало отправной точкой в резком изменении отношения лиги к дракам?

1-е место. Malice at the Palace, или Величайшая потасовка в истории НБА

Любой фанат НБА знал, какой инцидент будет на первом месте. К чему нам быть излишне непредсказуемыми? Этот момент стал поворотной точкой в истории отношения лиги к дракам. Про побоище сняты документальные фильмы, а историки спорта до сих пор рассуждают, как бы повернулись карьеры множества игроков, если бы этого случая не произошло.

19 ноября 2004 года. Детройт, арена «Пэлас оф Оберн-Хиллс». Заканчивающийся матч регулярного сезона между двумя претендентами на титул: «Индианой Пэйсерс» и «Детройт Пистонс». Центровой «Детройта» Бен Уоллес, недовольный результатом матча, вступил в стычку с форвардом «Индианы» Роном Артестом. Конфликт вышел за пределы площадки, Стивен Джексон и Джермейн О'Нил выясняли отношения с фанатами.

Уже на спаде всех эмоций, когда казалось, что схватка подходит к концу, на трибунах оказался настоящий трикстер, а именно фанат «Пистонс», спровоцировавший событие, которое изменит лигу навсегда. Бросок стакана пива, разъярённый Рон Артест и, возможно, одна из самых стыдных страничек в истории НБА.

Уголовные разбирательства на годы вперёд, дисквалификация Артеста до конца сезона, а Реджи Миллер так и остался без чемпионства в своей карьере.

Видео можно посмотреть на канале Midwest Sports Network в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC

Резюмируем

Эпоха жёсткого баскетбола уже давно канула в Лету, звёзды баскетбола являются хорошими друзьями и ходят друг к другу на свадьбы. Толчки, удары и броски сменились на улыбки, объятия и шутки. Старые фанаты брюзжат, что раньше было лучше, а «зумеры» пересматривают видео лучших обводок и трёхочковых.

Командный спорт — всегда отражение человеческой жизни на площадке. XXI век стал эпохой, где меняется образ мужчины, где агрессия осуждается больше, чем когда бы то ни было в истории человечества. Одни люди смотрят видео Джордана Питерсона и рассуждают о закате мужественности, а другие выясняют тонкости и пределы токсичной маскулинности и учатся не быть «абьюзерами». Вместе с этим изменилась и лига, вводя всё более тяжёлые наказания за любые неконвенциональные проявления эмоций.

Образ Аллена Айверсона Фото: Johnny Nunez/WireImage

НБА через запреты рэперских костюмов Аллена Айверсона, запреты на трэш-ток и издевательские празднования, жёсткие наказания любых стычек хочет построить образ нового афроамериканского мужчины, борясь с расовыми стереотипами. Если раньше темнокожий баскетболист ассоциировался с силой, жёсткостью, с человеком, который нацелен на конфликт, который не побоится отстоять свои слова, то афроамериканец нового типа, по мнению лиги, должен быть тактичным, элегантным мультимиллионером, разбирающимся в дорогом вине, открывающим собственные кофейни и ведущим подкасты.