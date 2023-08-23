США будет очень сложно на ЧМ. Команды, способные испортить жизнь фавориту

До чемпионата мира по баскетболу остаются считаные дни. Болельщики уже прошли всю предсезонку и готовы поддерживать свои национальные команды, а краткосрочность турнира только повышает градус интриги. Чемпионат мира (или Кубок мира, как его сейчас называет

Международная федерация баскетбола) — уравнение с множеством неизвестных. Путь, способный прерваться порой из-за одного неточного броска или совершённой потери.

«Чемпионат» уже подробно разбирал группы турнира, стартовые пятёрки и фаворитов. Но давайте сейчас постараемся ответить, наверное, на главный вопрос: кто сможет остановить сборную США?

Американцы по традиции укомплектованы игроками НБА. Каждый из 12 парней Стива Керра — важная опция (а порой и вовсе полноценная звезда) в своей команде. Почти наверняка в любой другой сборной вокруг каждого игрока сборной США строились бы все командные взаимодействия. Или почти все. Но это если рассуждать гипотетически.

Хотя подождите. Лучший новичок прошлого сезона НБА Паоло Банкеро вроде бы собирался стать той самой важной частью сборной Италии и помогать именно этой сборной. Но неожиданно для многих (в том числе и для итальянской федерации баскетбола) оказался нынешним летом в заявке США. Пока непонятно, как именно скажется этот небольшой скандальчик на игроке и его сборной. Но, согласитесь, если пути Италии и США вдруг пересекутся — будет любопытно посмотреть на это противостояние.

Главная проблема сборной США — нет, не разница в правилах и трактовках между НБА и ФИБА. Хотя, конечно, это тоже очень существенно, и об этом обязательно стоит поговорить. Но первостепенно стоит затронуть проблему мотивации. Молодые баскетболисты с огромными контрактами привыкли к тому, что весь мир в клубном чемпионате вертится только вокруг них. Здесь же на всех 12 человек игрового времени точно не хватит. Тем более что этого самого времени будет аж на восемь минут меньше, чем в НБА. Способны ли все игроки звёздно-полосатой дружины на самопожертвование? Узнаем совсем скоро.

Собственно, управление командой на чемпионате мира возьмёт многоопытный тренер-дебютант (что?) Стив Керр. Действительно, тренер «Уорриорз» многое повидал на своём баскетбольном пути. Он выигрывал чемпионаты, получал приз лучшему тренеру сезона, умудрялся эффективно делить мяч между Стефом Карри, Кевином Дюрантом и Клэем Томпсоном, но именно как тренер национальной команды он едет впервые. А это, знаете ли, две большие разницы. Не верите? Спросите у многоопытного Грега Поповича.

Так кто же в итоге может остановить сборную США?

Канада

Сборная Канады в товарищеском матче с Доминиканой Фото: Fermin Rodriguez/Getty Images

Канадцы собрали мощнейший состав, но по пути потеряли Эндрю Уиггинса и Джамала Маррея. Двух полноценных звёзд НБА точно будет не хватать североамериканцам, которые давно уже подбираются по силе к своим южным соседям. Канадцы уже несколько последних турниров всем своим видом показывают, что пусть хоккей с большим отрывом спорт номер один в стране, но в баскетбол там тоже играть умеют.

Составу канадцев может позавидовать любая сборная, а главной звездой с большой вероятностью станет лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, набиравший в прошлом сезоне НБА более 30 очков за матч в среднем. Но самое главное, что у канадцев собраны очень качественные ролевики. Келли Олиник, Дуайт Пауэлл, Дилон Брукс, Филип Скрабб не будут претендовать на большое количество бросков, но могут выполнять черновую работу на пять с плюсом.

Австралия

Джош Грин в атаке Фото: Takashi Aoyama/Getty Images

Сборная Австралии традиционно символизирует собой настоящий суровый баскетбол. Нет сомнений, что никто из 12 игроков не будет избегать физического контакта. Здесь есть опыт, талант, молодость — всё то, что необходимо по дистанции двухнедельного турнира. Прямо сейчас сборная Австралии занимает третье место (после США и Испании) в рейтинге силы, составляемой Международной федерацией баскетбола. Но опять же — один конкретный матч может решить многое. Достаточно вспомнить, как неуступчивой сборной Греции удалось выбить молодых Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда с ЧМ-2006.

Франция

Сборная Франции — один из главных фаворитов ЧМ Фото: Takashi Aoyama/Getty Images

Один из главных фаворитов турнира. Вряд ли автоматическое попадание на домашнюю Олимпиаду должно снижать уровень их мотивации. В команде Венсана Колле появились ветераны де Коло и Батюм, а отсутствие Виктора Вембаньямы как будто даже на руку всему коллективу, с которого сняли необходимость вписывать новоиспечённого первого номера драфта.

Французы обладают размером. Одно только присутствие Руди Гобера в трёхсекундной зоне способно создать массу проблем. Тем более что по правилам ФИБА здоровенный и длиннорукий Гобер может проводить в «краске» сколько угодно времени в защите.

Германия

Сборная Германии в товарищеском матче с Канадой Фото: Mathias Renner/Getty Images

Сборная, которая растёт от турнира к турниру. Талантливое поколение во главе с Деннисом Шрёдером способно на большую сенсацию и жаждет крупных побед. Показательным получился недавний матч немцев с США, в котором по ходу второй половины соперники американцев имели «+16», но благодаря чудесному спасению имени Энтони Эдвардса сборная США не только успешно бросилась в погоню, но и победила в основное время. Собственно, этот матч оставил много вопросов. Главный из которых заключается в следующем: так какая из сборных США настоящая? Та, что уступала почти 20 очков немцам или которая с лёгкостью их отыграла?