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Главные соперники сборной США на чемпионате мира — Германия, Франция, Австралия

США будет очень сложно на ЧМ. Команды, способные испортить жизнь фавориту
Марат Арасланов
Главные соперники сборной США на баскетбольном ЧМ
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Тренер-дебютант и молодая команда — не лучшие ингредиенты для победы американцев.

До чемпионата мира по баскетболу остаются считаные дни. Болельщики уже прошли всю предсезонку и готовы поддерживать свои национальные команды, а краткосрочность турнира только повышает градус интриги. Чемпионат мира (или Кубок мира, как его сейчас называет
Международная федерация баскетбола) — уравнение с множеством неизвестных. Путь, способный прерваться порой из-за одного неточного броска или совершённой потери.

«Чемпионат» уже подробно разбирал группы турнира, стартовые пятёрки и фаворитов. Но давайте сейчас постараемся ответить, наверное, на главный вопрос: кто сможет остановить сборную США?

Американцы по традиции укомплектованы игроками НБА. Каждый из 12 парней Стива Керра — важная опция (а порой и вовсе полноценная звезда) в своей команде. Почти наверняка в любой другой сборной вокруг каждого игрока сборной США строились бы все командные взаимодействия. Или почти все. Но это если рассуждать гипотетически.

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Хотя подождите. Лучший новичок прошлого сезона НБА Паоло Банкеро вроде бы собирался стать той самой важной частью сборной Италии и помогать именно этой сборной. Но неожиданно для многих (в том числе и для итальянской федерации баскетбола) оказался нынешним летом в заявке США. Пока непонятно, как именно скажется этот небольшой скандальчик на игроке и его сборной. Но, согласитесь, если пути Италии и США вдруг пересекутся — будет любопытно посмотреть на это противостояние.

Главная проблема сборной США — нет, не разница в правилах и трактовках между НБА и ФИБА. Хотя, конечно, это тоже очень существенно, и об этом обязательно стоит поговорить. Но первостепенно стоит затронуть проблему мотивации. Молодые баскетболисты с огромными контрактами привыкли к тому, что весь мир в клубном чемпионате вертится только вокруг них. Здесь же на всех 12 человек игрового времени точно не хватит. Тем более что этого самого времени будет аж на восемь минут меньше, чем в НБА. Способны ли все игроки звёздно-полосатой дружины на самопожертвование? Узнаем совсем скоро.

Собственно, управление командой на чемпионате мира возьмёт многоопытный тренер-дебютант (что?) Стив Керр. Действительно, тренер «Уорриорз» многое повидал на своём баскетбольном пути. Он выигрывал чемпионаты, получал приз лучшему тренеру сезона, умудрялся эффективно делить мяч между Стефом Карри, Кевином Дюрантом и Клэем Томпсоном, но именно как тренер национальной команды он едет впервые. А это, знаете ли, две большие разницы. Не верите? Спросите у многоопытного Грега Поповича.

Так кто же в итоге может остановить сборную США?

Канада

Сборная Канады в товарищеском матче с Доминиканой

Сборная Канады в товарищеском матче с Доминиканой

Фото: Fermin Rodriguez/Getty Images

Канадцы собрали мощнейший состав, но по пути потеряли Эндрю Уиггинса и Джамала Маррея. Двух полноценных звёзд НБА точно будет не хватать североамериканцам, которые давно уже подбираются по силе к своим южным соседям. Канадцы уже несколько последних турниров всем своим видом показывают, что пусть хоккей с большим отрывом спорт номер один в стране, но в баскетбол там тоже играть умеют.

Составу канадцев может позавидовать любая сборная, а главной звездой с большой вероятностью станет лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, набиравший в прошлом сезоне НБА более 30 очков за матч в среднем. Но самое главное, что у канадцев собраны очень качественные ролевики. Келли Олиник, Дуайт Пауэлл, Дилон Брукс, Филип Скрабб не будут претендовать на большое количество бросков, но могут выполнять черновую работу на пять с плюсом.

Австралия

Джош Грин в атаке

Джош Грин в атаке

Фото: Takashi Aoyama/Getty Images

Сборная Австралии традиционно символизирует собой настоящий суровый баскетбол. Нет сомнений, что никто из 12 игроков не будет избегать физического контакта. Здесь есть опыт, талант, молодость — всё то, что необходимо по дистанции двухнедельного турнира. Прямо сейчас сборная Австралии занимает третье место (после США и Испании) в рейтинге силы, составляемой Международной федерацией баскетбола. Но опять же — один конкретный матч может решить многое. Достаточно вспомнить, как неуступчивой сборной Греции удалось выбить молодых Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда с ЧМ-2006.

Франция

Сборная Франции — один из главных фаворитов ЧМ

Сборная Франции — один из главных фаворитов ЧМ

Фото: Takashi Aoyama/Getty Images

Один из главных фаворитов турнира. Вряд ли автоматическое попадание на домашнюю Олимпиаду должно снижать уровень их мотивации. В команде Венсана Колле появились ветераны де Коло и Батюм, а отсутствие Виктора Вембаньямы как будто даже на руку всему коллективу, с которого сняли необходимость вписывать новоиспечённого первого номера драфта.

Французы обладают размером. Одно только присутствие Руди Гобера в трёхсекундной зоне способно создать массу проблем. Тем более что по правилам ФИБА здоровенный и длиннорукий Гобер может проводить в «краске» сколько угодно времени в защите.

Германия

Сборная Германии в товарищеском матче с Канадой

Сборная Германии в товарищеском матче с Канадой

Фото: Mathias Renner/Getty Images

Сборная, которая растёт от турнира к турниру. Талантливое поколение во главе с Деннисом Шрёдером способно на большую сенсацию и жаждет крупных побед. Показательным получился недавний матч немцев с США, в котором по ходу второй половины соперники американцев имели «+16», но благодаря чудесному спасению имени Энтони Эдвардса сборная США не только успешно бросилась в погоню, но и победила в основное время. Собственно, этот матч оставил много вопросов. Главный из которых заключается в следующем: так какая из сборных США настоящая? Та, что уступала почти 20 очков немцам или которая с лёгкостью их отыграла?

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