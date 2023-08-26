США, Словения и Испания — все играют! Готовимся ко второму игровому дню ЧМ-2023. LIVE
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Может быть, у кого-то получится оформить трипл-дабл?
В этом году чемпионат мира по баскетболу — 2023 принимают сразу три азиатских государства: Филиппины, Япония и Индонезия. Это первый случай в истории баскетбола, когда чемпионат мира проходит в нескольких странах.
Что произошло вчера?
Сегодня, 26 августа, нас ожидают также восемь матчей. Первая игра начнётся в 11:00 мск, заключительная — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию второго игрового дня.
ЧМ-2023 (м) . Группа F. 1-й тур
26 августа 2023, суббота. 11:00 МСК
Кабо-Верде
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа B. 1-й тур
26 августа 2023, суббота. 11:00 МСК
Южный Судан
Не начался
Пуэрто-Рико
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа C. 1-й тур
26 августа 2023, суббота. 11:45 МСК
Иордания
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа G. 1-й тур
26 августа 2023, суббота. 12:45 МСК
Иран
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа F. 1-й тур
26 августа 2023, суббота. 14:30 МСК
Словения
Не начался
Венесуэла
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа B. 1-й тур
26 августа 2023, суббота. 15:00 МСК
Сербия
Не начался
Китай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа C. 1-й тур
26 августа 2023, суббота. 15:40 МСК
США
Не начался
Новая Зеландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа G. 1-й тур
26 августа 2023, суббота. 16:30 МСК
Испания
Не начался
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Комментарии
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