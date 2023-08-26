У Быка Бенни изменится исполнитель. История и яркие моменты легендарного маскота

Рассвет и закат культового бычка, или Кто отвечал за развлечения в «Чикаго».

Человек, исполнявший роль маскота «Чикаго Буллз» Быка Бенни, решил закончить карьеру, организация начала поиски замены к новому сезону. Подавший в отставку энтертейнер скрывался за завесой тайны из-за новой политики «Буллз», которые не хотят разрушать образ самого известного быка в мире. Имя нового исполнителя также будет держаться в секрете, а нам лишь остаётся надеяться на то, что в будущем выйдет захватывающий документальный фильм, где нам расскажут обо всех тонкостях и секретах символа чикагской команды.

Создание и поиск образа Быка Бенни

История, возможно, самого популярного талисмана в американском спорте — а именно такой титул получил Бенни в 2013 году от Forbes — берёт начало в 1969 году. После основания «Буллз» в 1966 году генеральный менеджер команды пытался завлечь болельщиков на трибуны, соревнуясь с бейсбольной и футбольной командами. После неудачных попыток делать интерактивные мероприятия такие как «свидания вслепую» и рестлерские поединки, менеджер решил создать Быка Бенни. Поначалу бык даже не получал зарплату, а игрокам не нравилось, что к ним пристаёт костюмированный человек, но маскот начал потихоньку приживаться.

Уже в 1972 году Бенни начал получать официальную зарплату. Сменивший первооткрывателя Лэнди Пэттона Джим Карагер отличался особенной эмоциональностью. Сменивший его затем Харви Джонсон продолжил линию поведения предшественника: он ярко реагировал на спорные судейские решения, даже доходя до нецензурных жестов, за что был выгнан с арены в 1974 году. «Чикаго» не хотел отпугивать семейную аудиторию от посещения трибун, потому сменил Карагера на Говарда Киршнера, который вёл себя спокойно. Именно спокойный образ сложился у Бенни на первом этапе своего существования.

Эпоха Джордана

Спустя 11 лет в роли маскота «Чикаго» 40-летний Киршнер покинул команду. На замену ему пришёл Ден Лемонье, ставший впоследствии первым легендарным исполнителем Быка Бенни.

Приход Лемонье практически совпал с драфтом 1984 года, где «Буллз» выбрали Майкла Джордана. Началась новая эра, частью которой стал и наш любимый бычок. Вместе с бешеным ростом популярности и статуса команды произошло и резкое повышение узнаваемости маскота.

Видео можно посмотреть на канале ChakerrOG в YouTube.

Шесть чемпионств, статус одной из самой популярных команд в США, рок-н-ролл. В такой атмосфере руководители команды решались добавлять Бенни партнёров, таких как Лил Бенни, Мини Бенни и даже исполнявший данки злобный бык Da Bull.

Da Bull полюбился болельщикам своими гимнастическими способностями, но актёр-исполнитель попал в неприятную историю с запрещёнными веществами в 2004 году, после чего злой бычок канул в Лету.

Эпоха Барри Андерсона. Пик популярности

Ещё с начала карьеры синхронизировавшийся с Майклом Джорданом Ден Лемонье завершил выступления в роли Бенни в 2004 году. Заменил его Барри Андерсон, который смог привести талисман «Буллз» к пику популярности. Имея Барри в качестве Бенни, «Чикаго» не нужно было искать замену Da Bull или вводить кого-либо ещё из бычков, Андерсон включал в себя все нужные качества: артистизм, юмор, невероятные акробатические способности и эффектные данки. С развитием интернета бычок стал популярен по всему миру, собирая миллионы просмотров на видео с лучшими перформансами.

Данк в исполнении маскота Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

Если в эпоху Лемонье можно было сказать, что статус маскота рос вместе с командой, переживавшей лучшие времена в своей истории, то Барри Андерсон, в независимости от выступлений «Буллз», приковывал к себе внимание всех болельщиков.

В 2015 году исполнитель получил травму крестообразных связок, после чего был вынужден закончить карьеру в 2016 году.

Современность. Закат популярности

Барри сменил герой нашей статьи, уход которого дал нам повод поговорить об истории культового маскота. Он стал первым анонимным исполнителем роли не только для того, чтобы не разрушать образ быка, а в том числе и в целях безопасности, что раньше не волновало команду. А это удивительно.

У нашего быка даже есть канал на YouTube, где выкладываются самые смешные и эффектные моменты Бенни. Вместо миллионов просмотров материалы теперь набирают в десятки, а то и в сотни раз меньше. Юмор и прошлые фишки смотрятся уже скорее нелепо, с учётом того, как стремительно меняется юмор и повышается уровень иронии и деконструкции образов прошлого.

Видео можно посмотреть на канале Benny The Bull в YouTube.

Закат популярности Бенни соответствует общему тренду, маскоты становятся менее интересны подростковой и взрослой аудитории, которая вспоминает о существовании талисманов команд только после очередной драки с Робином Лопесом. Бенни и прочие представители животного мира из других организаций впечатляют в основном детей, что приводит нас к развилке путей развития образа Быка. Кем хочет стать Бенни?

Оставаться развлечением для детей, чтобы родителям хотелось приходить на матчи всей семьёй? Или же попробовать пересобрать собственный образ, чтобы стать снова интересным для всей аудитории? А может быть, эпоха маскотов в принципе идёт к концу?

Ответы мы узнаем не скоро. Но точно можно сказать, что у нового исполнителя Бенни будет шанс повернуть время вспять, за чем и предлагаю понаблюдать во время игр «Чикаго Буллз» в следующем сезоне.