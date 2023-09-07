Рейтинг главных событий ЧМ-2023 по баскетболу. Самые запоминающиеся истории турнира

А ведь были примечательные моменты: от скандала с французской сборной до удаления почки у форварда сборной Сербии.

Чемпионат мира ещё не закончил писать собственную историю — развязка близится, но уже точно можно сказать, что произведение получилось захватывающим. Турнир не подвёл: были сенсации, скандалы, героические выступления, драматические события и конфликты. Согласитесь, без этого всего чемпионат мира был бы не настолько интересен. Впрочем, такое можно сказать почти про любой вид спорта.

Именно истории и личности вызывают наш интерес к спорту. Мы так любим его, ибо, по сути, это является театром, но где очень сложно предсказать развязку и сюжетные повороты. Предлагаем вам выбрать самые главные события ЧМ, основываясь на вашем субъективном восприятии.

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