Рейтинг главных событий ЧМ-2023 по баскетболу. Самые запоминающиеся истории турнира

Чемпионат мира ещё не закончил писать собственную историю — развязка близится, но уже точно можно сказать, что произведение получилось захватывающим. Турнир не подвёл: были сенсации, скандалы, героические выступления, драматические события и конфликты. Согласитесь, без этого всего чемпионат мира был бы не настолько интересен. Впрочем, такое можно сказать почти про любой вид спорта.
Именно истории и личности вызывают наш интерес к спорту. Мы так любим его, ибо, по сути, это является театром, но где очень сложно предсказать развязку и сюжетные повороты. Предлагаем вам выбрать самые главные события ЧМ, основываясь на вашем субъективном восприятии.
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Камбэк латвийцев в матче с Францией и выход в четвертьфинал
А теперь можно поговорить отдельно про латвийцев. Одна из самых сенсационных побед на турнира сопровождалась ещё и камбэком прибалтийской сборной. Она уступала французам 12 очков перед последней четвертью. Даже в НБА это считается приличным отрывом, что уж говорить про международный баскетбол.
А дальше латвийцы доказали, что та победа не была случайностью. Они продолжили уверенно играть и вышли в четвертьфинал, где им совсем чуть-чуть не хватило, чтобы обыграть немцев. Шикарное выступление сборной, ждём дальнейших успехов на Олимпиаде с уже здоровым Порзингисом!
Поражение сборной США в матче с Литвой
Ещё одной сенсацией стал матч в рамках второго этапа, в котором американцы проиграли сборной Литвы со счётом 104:110. Литовцы продемонстрировали невероятную командную игру с чётко выстроенной тренерской системой. Несмотря на последующий вылет команды в четвертьфинале, прибалтийскими болельщиками эта победа воспринимается почти что как медаль.
Матч вызвал бурные обсуждения в американских СМИ. Снова поднялся вопрос о том, правильно ли называть чемпионов НБА лучшей в мире баскетбольной командой. Также все в очередной раз отметили, как повышается уровень интернациональных игроков. Начиная с 2019 года в НБА награду MVP берут неамериканцы. А в любых топах игроков на сегодняшний момент находится большое количество интернациональных баскетболистов.
Невыход сборной Испании в плей-офф ЧМ-2023
Чемпионы мира 2019 года испанцы не то что не смогли повторить свой успех, а даже не приблизились к нему. Решающая встреча прошла в рамках второго этапа с канадцами, где в концовке сильнее оказались представители Северной Америки. В этом можно найти много символизма. Молодые канадцы одолели опытных испанцев.
Испания — одна из самых доминантных сборных в мире в последние десятилетия. Сложилось целое поколение легендарных баскетболистов, которые за плечами имеют много побед на разных уровнях. Но можно уже сказать о том, что поколение Серхио Льюля и Руди Фернандеса близко к уходу с большой сцены. Попытаются ли испанцы провести перестройку к Олимпиаде или доверятся своим ветеранам до самого конца?
Вылет Франции или То, как санкции против России помешали одному из фаворитов турнира
Чемпионат мира начал дарить сенсации уже с первого этапа. Сначала французы разгромно проиграли Канаде, а затем, что стало настоящим шоком, уступили сборной Латвии, которая приехала на турнир без своего лидера Кристапса Порзингиса. Дальнейший перформанс латвийцев показывает, что это не было случайностью, но всё равно Франция провела провальный ЧМ, хотя по составу могла претендовать на победу.
Ветеран сборной Николя Батюм после вылета команды пожаловался на то, что на ментальное состояние игроков повлияло решение французской баскетбольной федерации не допускать в команду спортсменов, играющих в России. Речь в первую очередь идёт о Томасе Эртеле, который подписал контракт с «Зенитом».
Борише Симаничу удалили почку после инцидента в матче с Южным Суданом
Перейдём от сенсаций к неприятному. Форвард сборной Сербии Бориша Симанич получил сильный удар от игрока Южного Судана Нуни Омота. Несчастный случай привёл к трагичным последствиям. Игрока доставили в больницу, Бориша потерял много крови.
Сначала казалось, что состояние спортсмена стабилизировали, но спустя несколько дней врачам пришлось вырезать Симаничу почку. Теперь его карьера под угрозой. Нуни потом рассказал, что не желал, чтобы так произошло. По его словам, всё вышло случайно, а сам Омот ежедневно молится за здоровье игрока.
Рекорд и героизм Джордана Кларксона
ЧМ-2023 не обошёлся и без рекордов. Безоговорочный лидер сборной Филиппин Джордан Кларксон стал первым игроком в истории, кто набирал не менее 20 очков и пяти результативных передач в первых трёх матчах чемпионата мира.
Подобная статистика показывает то, как героически Кларксон пытался тащить Филиппины на домашнем ЧМ. Но драматичные поражения преследовали команду, которая в итоге не смогла пройти даже первый этап. Однако перформанс Кларксона был настолько ярок, что точно останется у нас в памяти. А разве это не самое главное?
Конфликт Денниса Шрёдера с главным тренером сборной Германии
В победном матче со Словенией, несмотря на разгромный счёт, на скамейке сборной Германии пылали страсти. Одним из моментов стал конфликт Шрёдера с главным тренером сборной Гордоном Хербертом.
При счёте 16:11 в пользу словенцев Херберт взял тайм-аут, во время которого Шрёдер активно обсуждал что-то с одним из своих напарников. Это сильно не понравилось Херберту — он ударил Денниса по плечу (предположительно клипбордом) и попытался силой усадить на скамейку с криком: «Давай — садись! Это тайм-аут!» Шрёдер не подчинился тренеру, а начал спорить с ним.
Несмотря на всю ругань, немцы прошли в полуфинал турнира, где будут бороться за медали во главе со Шрёдером.
Встреча тренера итальянцев с легендарным Мэнни Пакьяо
Вся история началась с пресс-конференции, где главный тренер Италии Джанмарко Поццекко в шутку вызвал возможно самого известного филиппинца в истории Мэнни Пакьяо: «Где Мэнни Пакьяо? Почему он не пришёл? Он меня боится?.. Я был большим поклонником Мэнни Пакьяо, когда он дрался с Флойдом Мейвезером. Мне было так грустно. Знаете ли вы кого-нибудь, кто может меня с ним познакомить? Мой номер 335, скажите ему, чтобы он позвонил мне. Мы можем устроить поединок в моём номере».
В итоге история закончилась хорошо, и Джанмарко смог увидеться с Пакьяо. Ну не зря же чемпионат проходит в том числе и на Филиппинах.
Жёсткая реакция главы итальянской федерации баскетбола на поражение в матче с Доминиканой
Продолжая разбирать итальянские страсти, нельзя забыть и про то, что произошло после сенсационного поражения в матче с Доминиканской республикой (82:87).
Легендарный президент итальянской федерации баскетбола Джанни Петруччи выдал огромную речь с критикой команды: «Вчерашние эпизоды не должны больше повторяться, я не хочу их видеть. Мы проиграли не из-за судейских ошибок: это совершенно неправильный менталитет. Я сказал главному тренеру и всему тренерскому штабу: у нас есть репутация, которую нужно защищать».
Возможно, именно подобная мотивация помогла итальянцам в итоге выйти в плей-офф, что для них является хорошим результатом.
Травма Рауля Нето со слезами на глазах
Травмы — тоже большая часть баскетбола, неотъемлемая часть повествования. Наверное, по драматичности самая неприятная травма произошла с разыгрывающим сборной Бразилии Раулем Нето. Получил он её в первом матче турнира, что особенно обидно. Разрыв коленного сухожилия и пропуск всего турнира.
Бразилии всего равно удалось пошуметь, например, благодаря победе в матче с канадцами. Но остаётся лишь гадать, чего бы они смогли достичь вместе со своим опытным лидером.
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