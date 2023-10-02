Обмен Лилларда и признание Шакилом О'Нилом своего статуса. Все события недели в баскетболе

На минувшей неделе официально стартовал регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ — первые матчи были сыграны на выходных. Также рассказываем, что важного произошло за последнюю неделю в баскетбольном мире.

Каспер Уэйр прокомментировал уход Милутинова и Шведа из ЦСКА

Алексей Швед Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Защитник ЦСКА Каспер Уэйр дал комментарий по поводу ухода Николы Милутинова и Алексея Шведа из столичной команды.

«Безусловно, это очень сильные игроки, они были настоящими лидерами команды. Уход таких игроков, как Швед и Милутинов, не может не сказаться на игре любой команды. Жаль, что они ушли, я буду по ним скучать, но тем не менее у нас собралась команда, у нас отличные игроки. Уверен, чем больше мы проведём матчей, тем лучше мы будем играть», — приводит слова Уэйра ТАСС.

Напомним, Швед и Милутинов покинули ЦСКА в это межсезонье. В прошлом сезоне армейцы заняли третье место в Единой лиге ВТБ, уступив в полуфинале «Локомотиву-Кубань». На завершившемся вчера Суперкубке Единой лиги ВТБ ЦСКА занял лишь шестое место.

Стали известны детали обмена Дэмьена Лилларда в «Милуоки»

Дэмьен Лиллард Фото: Getty Images

Известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере» рассказал о подробностях обмена с участием звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда. Лиллард переезжает в «Милуоки Бакс» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды.

Разыгрывающий «Бакс» Джру Холидэй (впоследствии стал игроком «Бостон Селтикс), центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара перешли в «Портленд». Также команда, расставшаяся с Лиллардом, получила незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Милуоки» и незащищённые права обмена с «Бакс» в 2028 и 2030 годах.

В «Финикс» перешли центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл, и защитники Грейсон Аллен и Кеон Джонсон.

Владимир Гомельский назвал команду Единой лиги ВТБ с самым сильным составом

Владимир Гомельский Фото: РИА Новости

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта. У него поинтересовались, какой клуб Единой лиги ВТБ сейчас обладает самым сильным составом игроков.

«Самый сильный состав у «Зенита», — написал Гомельский.

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» дошёл до полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, где в семи матчах уступил казанскому УНИКСу. В матче за третье место команда проиграла столичному ЦСКА. Перед стартом нового сезона клуб из Санкт-Петербурга добыл победу в Суперкубке Единой лиги ВТБ, став двукратным обладателем этого трофея. В финальном матче «Зенит» победил краснодарский «Локомотив-Кубань» (85:83). В матче за третье место «Фенербахче» обыграл «Пари Нижний Новгород» — 82:80.

Инсайдер: Лиллард потерял дар речи, когда узнал о переходе в «Милуоки»

Дэмьен Лиллард Фото: Getty Images

Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс рассказал о том, как звёздный разыгрывающий Дэмьен Лиллард в моменте отреагировал на новости об обмене в «Милуоки Бакс».

«Я разговаривал с Дэмьеном по телефону, когда ему сообщили, что он отправится в «Милуоки». Он просто потерял дар речи и тут же начал говорить мне, что ему надо всё обдумать. Он повторил это несколько раз.

Потом он говорил о своих детях, думал, что же они будут делать. Через некоторое время он начал думать о баскетболе — и сразу стал думать позитивно, говорил, что это будет лучшая команда, в которой он играл. А потом прочитал сообщение от Янниса, в котором говорилось: «Давай возьмём это грёбаное чемпионство», — рассказал Крис Хэйнс на подкасте UNCUT.

Шакил О'Нил согласился с четвёртым местом в списке величайших игроков «Лейкерс»

Шакил О'Нил Фото: Getty Images

51-летний бывший американский баскетболист, четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил отреагировал на попадание в топ-5 величайших игроков «Лос-Анджелес Лейкерс».

Американец занял четвёртое место, пропустив вперёд Коби Брайанта, Мэджика Джонсона и Карима Абдул-Джаббара. Топ-5 замкнул Джерри Уэст.

«Спасибо, я принимаю это», — написал О'Нил.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.