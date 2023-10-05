Освещаем первый предсезонный матч в НБА.

Дончич с Кайри против Гобера с Эдвардсом. «Даллас» и «Миннесота» сыграют в Абу-Даби! LIVE

Совсем немного остаётся до старта сезона-2023/2024 в НБА. Но, прежде чем команды начнут борьбу в регулярном чемпионате, у них будет возможность набрать темп в ходе отдельного предсезонного турнира.

Сегодня, 5 октября, будет сыгран один матч. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс».

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