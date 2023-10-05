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Предсезонные матчи НБА, сезон-2023/2024, 5 октября 2023 года: онлайн-трансляция матча «Миннесота» — «Даллас»

Дончич с Кайри против Гобера с Эдвардсом. «Даллас» и «Миннесота» сыграют в Абу-Даби! LIVE
Арина Ершова
«Даллас» и «Миннесота» сыграют в Абу-Даби!
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Освещаем первый предсезонный матч в НБА.

Совсем немного остаётся до старта сезона-2023/2024 в НБА. Но, прежде чем команды начнут борьбу в регулярном чемпионате, у них будет возможность набрать темп в ходе отдельного предсезонного турнира.

Анонс предсезонки:
Дуэт Янниса и Лилларда или дебют Вембаньямы. Чего ждать от предсезонных матчей в НБА?
Дуэт Янниса и Лилларда или дебют Вембаньямы. Чего ждать от предсезонных матчей в НБА?

Сегодня, 5 октября, будет сыгран один матч. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс».

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
05 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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