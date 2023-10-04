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Предсезонные матчи в НБА, сезон-2023/2024: когда и где пройдут, расписание, за кем следить, главные события и имена

Дуэт Янниса и Лилларда или дебют Вембаньямы. Чего ждать от предсезонных матчей в НБА?
Арина Ершова
Чего ждать от предсезонных матчей в НБА?
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Где, когда и зачем они проходят? Отвечаем на все вопросы.

Совсем немного остаётся до старта сезона-2023/2024 в НБА. Но прежде чем команды начнут борьбу в регулярном чемпионате, у них будет возможность набрать темп в ходе отдельного предсезонного турнира. «Чемпионат» составил по нему гайд для любителей баскетбола: в этом материале мы расскажем обо всём, что вам нужно знать о предстоящих матчах.

Ключевые даты и события:
В НБА опубликовали актуальное расписание на сезон-2023/2024. Чего нам ожидать?
В НБА опубликовали актуальное расписание на сезон-2023/2024. Чего нам ожидать?

Зачем он нужен?

Как и в любом другом виде спорта, в НБА предсезонный турнир проводится для того, чтобы баскетболисты могли войти в ритм и набрать игровую форму перед началом регулярного чемпионата. Для тренеров это отличная возможность протестировать различные составы и тактики в матчах с фактическими соперниками, а также предоставить минуты молодым или новым игрокам.

Для самой НБА предсезонка — также не пустой звук. Во-первых, все матчи доступны для посещения. Билеты на них гораздо дешевле, но всё же продаются, а это значит, что в лиге что-то да зарабатывают. Во-вторых, несколько встреч проводятся за пределами США с целью популяризации баскетбола — поподробнее об этом расскажем в следующем подпункте.

Где и когда?

Предсезонный турнир стартует завтра, 5 октября, и завершится 20 октября — за четыре дня до начала регулярного чемпионата — 2023/2024. Каждая команда проведёт на турнире как минимум четыре матча.

Первые игры на удивление пройдут не в США и не в Канаде, а в Абу-Даби — НБА и департамент культуры и туризма этого города сотрудничают в рамках многолетнего соглашения. 5 и 7 октября две встречи в ОАЭ проведут «Даллас» и «Миннесота».

10 октября «Маверикс» также сыграют с действующим чемпионом Евролиги — мадридским «Реалом». Эта встреча будет частью так называемых Всемирных игр НБА и станет по-настоящему особенной для Луки Дончича. Он отправится в гости к клубу, в составе которого провёл три года и стал чемпионом, MVP и самым ценным игроком «Финала четырёх» Евролиги.

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Что ещё смотреть?

Среди других необычных локаций числится город Гонолулу, расположенный на Гавайях. Там 8 октября свой матч проведут «Юта» и «Лос-Анджелес Клипперс». Все средства, вырученные командами, отправятся в местный фонд по борьбе с лесными пожарами.

В ходе предсезонки НБА также ненадолго расширит своё присутствие в Канаде. 8 октября «Торонто» отправится играть с «Сакраменто» в Ванкувер, а 12 октября «Детройт» встретится с «Оклахомой». В этом матче должен принять участие восходящая звезда НБА и сборной Канады — Шей Гилджес-Александер.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица

За кем следить?

Кто из звёздных баскетболистов появится на площадке в ходе подготовительного турнира, предсказать невозможно. Решение об их участии находится исключительно в руках тренеров, хотя немногие из них предпочитают задействовать своих ключевых игроков — как-никак риск травмы достаточно велик. Однако в прошлом году в предсезонке играли и Леброн Джеймс, и Стефен Карри, и Никола Йокич, и Яннис Адетокунбо.

Последний недавно объединился с Дэмьеном Лиллардом в «Милуоки» — и дебют этого звёздного дуэта может состояться в самое ближайшее время. 8 октября «Бакс» сыграют с «Чикаго» на домашней арене.

Конец истории:
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Особое внимание также будет уделено «Сан-Антонио» и первому номеру драфта Виктору Вембаньяме. Он провёл всего два матча в ходе Летней лиги и наверняка появится в составе «Спёрс» в октябре. Свой первый предсезонный матч они проведут 9 октября — соперником команды станет «Оклахома».

Что касается отсутствующих игроков, то участие в предсезонном турнире вряд ли примет Дрэймонд Грин из «Голден Стэйт» – он выбыл на три-шесть недель из-за растяжения связок голеностопа.

Джа Морант из «Мемфиса» также не появится на площадке. Он отбывает 25-матчевую дисквалификацию за «поведение, наносящее вред лиге» и будет допущен к играм команды ближе к концу декабря.

«Милуоки» проводят медиадень

«Милуоки» проводят медиадень

Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Главные события

Как уже было упомянуто, предсказать участие тех или иных игроков в предсезонных матчах попросту невозможно. Но это ещё не значит, что на турнире совсем не будет громких вывесок. Вот некоторые из них:

  • «Голден Стэйт Уорриорз» – «Лос-Анджелес Лейкерс»: в ночь на 8 октября, 3:30 мск (ответный матч – 14 октября, 5:00 мск);
  • «Бостон Селтикс» – «Филадельфия Сиксерс»: в ночь на 9 октября, 1:00 мск (12 октября, 2:00 мск);
  • «Реал» Мадрид – «Даллас Маверикс»: 10 октября, 21:45 мск;
  • «Финикс Санз» – «Денвер Наггетс»: 11 октября, 5:00 мск;
  • «Сан-Антонио Спёрс» – «Майами Хит»: в ночь на 14 октября, 2:30 мск;
  • «Оклахома-Сити Тандер» – «Милуоки Бакс»: в ночь на 18 октября, 3:00 мск.
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