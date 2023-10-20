Наши за рубежом! 6 российских баскетболистов, выступающих в Европе

Несмотря на изоляцию Единой лиги от континентальных турниров, подавляющее большинство российских баскетболистов выступают на родине. Совсем не потому, что нет никакого спроса на отечественных игроков в Европе, а потому, что наш чемпионат до сих пор остаётся довольно сильным, конкурентным и с хорошими зарплатами. Также фактор проживания дома, нахождения вместе с семьёй является очень важным.

Тем не менее в Европе выступают некоторые наши баскетболисты. О чём сегодня и хотим поговорить. Об одних вы наверняка могли слышать, но в нашем списке точно будут в том числе и те, о которых вы не знали.

Иван Харченков — «Бавария»

Иван Харченков Фото: fcbayern.com

Иван — сын прославленного советского игрока Александра Харченко, являющегося обладателем золота ЧМ-1974 в составе сборной СССР. Также Харченко-старший сумел засветиться и на тренерском поприще, будучи наставником студенческой сборной России, которая выигрывала Универсиаду.

Сын же обладает двойным гражданством, но в спортивном плане выбрал именно немецкую сторону и уже активно выступает за сборную на юношеском уровне. Сейчас Харченкову 17 лет, однако он уже неоднократно отмечался появлениями в национальном чемпионате Германии. Иван дебютировал на взрослом уровне в ноябре 2022 года в возрасте 16 лет и 1 месяца, став самым молодым игроком, кто набирал очки в турнире за всю историю.

В минувшем сезоне он принял участие в трёх играх, а в нынешнем — ещё в одной. До сих пор большинство игр он проводит за молодёжную команду «Баварии». Но тренеры доверяют своему проспекту, и стоит надеяться, что мы будем видеть Ивана чаще. Кто знает, может, не за горами дебют и в Евролиге.

Егор Кулешов — «Хапоэль» Беэр-Шева

А теперь поговорим об игроке, которого наверняка знает большинство любителей отечественного баскетбола. Кулешов родился в Волгограде в 1994 году, где прожил первые шесть лет. Далее он рос уже в Израиле, а в 2011 году переехал в Америку, где провёл семь лет, играя на школьном и студенческом уровнях.

Оказавшись незадрафтованным игроком, он уехал играть в Израиль в 2018 году, где и выступает до сих с перерывом в сезоне-2020/2021, когда играл за казанский УНИКС. В минувшее межсезонье Кулешов имел предложения от российских клубов, однако решил остаться в Израиле. Прошлый сезон для игрока оказался крайне удачным. По итогам сезона он был признан одним из 10 лучших игроков турнира.

В апреле 2023 года Егор получил награду «Лучший израильский игрок месяца». «Хапоэль» вместе с Кулешовым дошёл до четвертьфинала розыгрыша национального чемпионата, где уступил будущему обладателю титула «Маккаби». В нынешнем сезоне Егор пока ещё не смог дебютировать в израильском чемпионате по известным причинам.

Гедиминас Румша — «Атлетас»

Несмотря на литовское имя, Гедиминас имеет российское гражданство и на юношеском уровне играл в российском баскетболе. Сезон-2020/2021 он провёл за «Химки-2», а затем два года успешно выступал за МБА-2. Игроку уже 20 лет, и он захотел себя попробовать на профессиональном уровне, поэтому нынешним летом уехал в литовский «Атлетас», выступающий во втором по значимости дивизионе страны.

В литовском клубе Румша провёл четыре игры и пока получает не так много времени: 9,0 минуты на паркете в среднем, за которые он набирает 2,75 очка. Сезон команда начала неплохо: две победы и два поражения. У клуба есть опыт выступлений в высшем дивизионе Литвы, поэтому Румша может или с «Атлетасом» добраться до серьёзного турнира, или своей игрой привлечь организации статусом повыше. В любом случае у Гедиминаса всё ещё впереди.

Джоэл Боломбой — «Црвена Звезда»

Джоэл Боломбой Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Бесспорно, самым известным игроком в списке является Боломбой. Из-за ситуации на Украине уроженец Донецка решил уехать в «Олимпиакос», разорвав контракт в одностороннем порядке. После этого ЦСКА подал на него заявление в Спортивный арбитражный суд. В разбирательствах победу одержал Джоэл, а армейцев обязали выплатить все судебные издержки и оставшуюся зарплату по контракту. Вдаваться в подробности конфликта здесь совсем не хочется, но совсем без упоминания этой ситуации обойтись нельзя.

Вместе с «Олимпиакосом» центровой дошёл до финала минувшей Евролиги. В драматичном финале Боломбой отыграл лишь девять минут, а греки уступили мадридскому «Реалу» на последних секундах.

Нынешним летом Джоэл перешёл в «Црвену Звезду», где продолжает исполнять роль запасного бигмена, играя около 15 минут в среднем.

Дамир Чигликов — «Здравие» Лесковац

А теперь снова поговорим про воспитанника системы МБА, решившего уехать за рубеж минувшим летом. В МБА-2 Чигликов был стабильным игроком ротации, получая в среднем по 16 минут на площадке. Достигнув возраста 19 лет, Дамир уехал в сербский клуб «Здравие», выступающий в высшем дивизионе Сербии. Да, в этом турнире не участвуют «Партизан» и «Црвена Звезда», поскольку выступают в Адриатической лиге, но уровень балканского баскетбола в любом случае нельзя недооценивать.

Чигликов пока что адаптируется в команде и принял участие пока что лишь в двух матчах, получая буквально по 5,0 минуты в среднем. В любом случае переезд в Сербию — отличный вариант для развития собственных навыков. Балканская школа — одна из самых статусных не только в Европе, но и в мире.

Александр Шашков — «Цедевита Олимпия»

Александр Шашков Фото: cedevita.olimpija.com

Шашков — истинный космополит. Уроженец Екатеринбурга обладает двумя гражданствами — России и Германии, а в юношеские годы успел поиграть и в Словении, и на Украине, и в России. С 2019 по 2021 год Александр выступал за ЦСКА-2, а потом перешёл в «Нижний Новгород», где в итоге и дебютировал в Единой лиге ВТБ.

Однако закрепиться в ротации нижегородского клуба не удалось, и Шашков уехал обратно в Словению, где сначала выступал за «Илирию». Своей отличной игрой (14 очков в среднем за игру) баскетболист заслужил перехода в «Цедевиту Олимпию», которая выступает в Еврокубке, где Шашков уже успел дебютировать. Да, он сыграл чуть более минуты в одном матче, но достижение всё равно серьёзное. За два года Александр вырос с молодёжного уровня до дебюта во втором по значимости европейском турнире.

В национальном чемпионате Александр также выступает совсем изредка. Тем не менее игроку всё ещё 23 года.