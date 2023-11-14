Харден разрушил «Клипперс»? Разбираемся в провальном отрезке «Лос-Анджелеса»

После нашумевшего перехода Джеймса Хардена в «Лос-Анджелес Клипперс» было немало людей, которые сомневались в том, что скандальный защитник подойдёт команде. Мы и сами писали о том, что команде предстоит решить немалое количество проблем, чтобы это всё заработало. Но первые четыре матча Бороды в калифорнийском коллективе прошли хуже, чем кто-либо мог бы предполагать. Четыре поражения подряд. Если первые три матча ещё можно было оправдать серьёзными соперниками, то поражение с «Мемфис Гриззлиз», которые являлись чуть ли не худшей командой НБА на первом этапе сезона, оправдать уже никак не получится.

Что же происходит с командой, которая очень неплохо смотрелась до прихода Хардена? Есть ли возможность исправить положение?

Начнём с цифр. Харден за «парусников» провёл 125 минут в общей сложности. За это время соперники переиграли «Клипперс» на 67 очков. Это худший показатель среди всех игроков команды. Особенно показательна в этом отношении была игра с «Гриззлиз», где без Джеймса команда набирала в среднем 1,32 очка за владение и пропускала 0,72 очка, тогда как с ним цифры были следующие: 0,82 в атаке и 1,32 в защите. Стартовая пятёрка команды, состоящая из Расселла Уэстбрука, Джеймса Хардена, Пола Джорджа, Кавая Леонарда и Ивицы Зубаца, имеет рейтинг нападения 87,5, а защитный — 107.

Тайрон Лю Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

После матча с «Гриззлиз» Тайрон Лю выдал два очень важных заявления, которые описывают ситуацию.

«Нельзя во время обороны ходить пешком. Что касается Хардена — я считаю, что пока что он слишком вежлив», — заявил Лю на пресс-конференции.

Во-первых, он выразил недовольство защитным перформансом команды. Он не называл имён, но, естественно, это критика в сторону Хардена в том числе. «Клипперс» годами славились хорошей защитой, особенно на периметре. Потом они пригласили Расселла Уэстбрука, что потребовало адаптации в защитных построениях, но они с этим справились, что было видно в начале этого сезона. Теперь же они решили поставить и Хардена, и Уэстбрука одновременно в старт, что совсем разрушило оборонительную систему.

Во-вторых, наставник заявил, что Харден не показывает той агрессии, той инициативы, что от него ожидается. По этому заявлению можно сделать вывод, что Лю желал сделать из Хардена системообразующего игрока, чего Джеймс очень хочет. О своём пребывании в «Филадельфии» игрок рассказывал, что чувствовал, будто его держат в ежовых рукавицах. «Не надо меня заталкивать в систему, я и сам являюсь системой».

По цифрам действительно можно наблюдать некоторую пассивность Джеймса — 13,5 очка в среднем за команду из Лос-Анджелеса. Но и в плане плеймейкинга Харден проявляет себя довольно блёкло — 4,3 ассиста.

Многие эксперты хотели, чтобы в «Клипперс» Джеймс стал бы больше разыгрывающим, а не скорером. Тем, кем он был в те редких матчах «Нетс», когда с ним играли Ирвинг и Дюрант одновременно. Тайрон на словах заявляет, что хочет ещё большего от него и верит в то, что он может продолжать показывать суперзвёздный уровень. В итоге Харден не выполняет ни ту, ни другую роль.

Кавай Леонард и Пол Джордж Фото: Winslow Townson/Getty Images

Не в своей тарелке выглядят и Кавай Леонард, и Пол Джордж. У них благородные интенции подстроиться под новоприбывшего игрока, к которому испытывают большое уважение. Но альтруизм должен иметь рамки, а пока что выходит так, что ни Джордж, ни Кавай не показывают свою игру от слова совсем. Из матча в матч происходят ситуации, где они получают мяч в привычных для себя бросковых позициях, откуда они не задумываясь исполнили бы попытку набрать очки, а теперь отказываются от этого, пытаются разыграть до верного, но ничего не выходит. Опять же, как только Харден садится на скамейку, звёзды снова выглядят собой. Тот самый рывок в четвёртой четверти с «Мемфисом» произошёл без Хардена. Затем он вышел под самый конец игры, исполнил важный трёхочковый, но концовка была всё равно проиграна.

Надо что-то менять со стартовым составом? В нашем материале мы полагали, что Уэстбрука отправят обратно на скамейку. Тем не менее можно понять тренера, который не хочет выражать неуважение тому игроку, который самоотверженно тащил команду в серии с «Финиксом» в отсутствие Кавая и Джорджа. Тогда напрашиваются изменения в том, как происходит ротация, и уже видна работа в этом направлении. Хардена и Уэстбрука в течение матча по максимуму разводят, Джордж чаще играет с Расселлом, поскольку они имеют связь ещё со времён «Тандер», а Харден чаще играет с Каваем. Но правильная ротация не решит проблему сочетания всей этой звёздной четвёрки друг с другом. Ведь закрывать матчи им придётся, находясь всем вместе, а пока что кажется, что им будет очень сложно найти способ эффективно играть в таком сочетании.

Стив Баллмер Фото: Allen Berezovsky/Getty Images

Как и было отмечено, этот год является во многом решающим для франшизы «Клипперс». Новая арена в следующем году, у звёзд последний год по контракту. Если этот год станет провальным, то со всей командой могут случиться такие сильные пертурбации, что на новой арене будет играть уже разобранная команда. Для самого Хардена этот год критически важный.

Если он станет козлом отпущения неуспеха «Клипперс», то он не только не сможет получить большой многолетний контракт летом, о котором мечтает, но и вообще может оказаться в ситуации, когда ему будет сложно найти команду, которая будет в нём заинтересована. Харден стареет куда быстрее и раньше, чем другие звёзды его поколения, но по ментальности ему всё ещё хочется быть той самой Бородой со времён «Хьюстона».

Получится ли у лос-анджелесской команды перевернуть ситуацию? Именно этот сюжет, от которого зависят карьеры многих игроков, а также судьба франшизы делают каждый матч «Клипперс» обязательным к просмотру.