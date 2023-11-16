Харден — худшая суперзвезда в клатче? Удручающая статистика Бороды в последние годы

Несмотря на то, как баскетбол становится всё более командным и тренерским, в концовках все наработки и комбинации отбрасываются в сторону, и судьбы матчей начинают решать суперзвёзды. Мяч становится тяжелее, все устали, давление трибун, сложно сохранить концентрацию. Именно в такие моменты раскрываются те самые ментальные качества, которые отделяют суперзвёзд от всех остальных. Во всяком случае, так думают многие болельщики.

Игрок может быть сколько угодно прекрасен, но если ты плох в навыке забросить решающий бросок, то люди готовы забыть всё остальное. Особенно часто за перформанс в «кранч-тайме» (ситуация, при которой разница очков не превышает пяти за пять минут до конца встречи) критикуют Леброна Джеймса, называя именно это качество тем, что и не позволяет ему сравниться или перегнать Джордана. Кто-то критикует его не самую впечатляющую способность исполнять броски через руки, кто-то критикует его за то, что он недостаточно прорывается в «краску», ибо боится бросать штрафные броски, а кто-то говорит, что Джеймс слишком часто пасует, а не берёт на себя.

Некоторые называют это особым геном. То, что у тебя с рождения, то, что нельзя развить. Ты либо хорош в таких моментах, либо нет. На самом деле если посмотреть на цифры, то бóльшая часть звёзд, которых критикуют за отсутствие этого гена, на самом деле вполне себе хороши. Но есть один игрок, цифры которого уже не первый год подряд удручают. Это Джеймс Харден.

Новоприбывший баскетболист «Клипперс» за пять матчей так и не смог оформить ни одной победы с новой командой. Ближе всего к выигрышу калифорнийская команда подобралась в матче с «Гриззлиз», где «парусники» смогли вернуться в матч (именно в тот отрезок, когда Джеймс был на скамейке), но в самой концовке не смогли переиграть одну из худших команд лиги первой части сезона. Чуть ли не в самом решающем владении, где «Лос-Анджелесу» практически обязательно нужно было набирать очки, Кавай Леонард отдал передачу на Хардена, стоящего в углу площадки, тот исполнил дальнюю попытку, которая сравняла бы счёт, и… мимо. Мимо корзины даже.

Этот момент стал хорошим поводом покопаться в перформансе Джеймса в клатче в последние годы. И статистика оказалась не впечатляющей.

Джеймс Харден в 2017 году Фото: Rob Carr/Getty Images

Давайте возьмём за отметку сезон-2016/2017. Один из лучших индивидуальных сезонов Хардена, где он боролся за MVP с Расселлом Уэстбруком. Многие посчитали неправильным, что статуэтка досталась в итоге Уэстбруку, который хоть и демонстрировал исторические цифры, но не добился большого командного успеха. У Хардена было и то, и другое. Но публику обошёл фактор выступления этих суперзвёзд в клатче. Джеймс занял второе место с конца по эффективности бросков в концовках игр среди тех, кто исполнил 50 попыток или более: 35,5% с игры и 27,3% с дальней дистанции. В свою очередь, Расселл, который имел много моментов в своей карьере, где разочаровывал в концовках, в том сезоне был хорош в этом компоненте. Он закончил сезон лидером по общему количеству очков в «кранч-тайме» с неплохой, особенно для себя, эффективностью — 44,6% с игры и 33% трёхочковых.

Статистика удивляет, учитывая, что Джеймс считается и является на несколько порядков более классным шутером, чем Расселл. Но хорошо, один сезон не показатель. Давайте обратимся к цифрам на отрезке в шесть лет: с 2017 по 2023 год. И тут мы видим тот же паттерн.

Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Процент точности бросков в «клатче» с 2017 года

Как мы видим, Харден уступает многим суперзвёздам своего поколения, хотя он считается куда более талантливым скорером, чем большинство игроков из списка выше. Неудивительно — первое место занимает Кайри Ирвинг, который, несмотря на все его поступки и заявления, конвенционально считается отличным игроком клатча.

Процент точности трёхочковых бросков в клатче с 2017 года

Из статистики видно, как сильно падает процент точности дальних бросков в клатче абсолютно у всех. Даже лучший бросающий всех времён показывает процент в клатче, который считается ниже среднего, если брать общий процент. Тем не менее Карри тут на первом месте. А вот Харден, между прочим, занимающий третье место в истории по количеству «трёшек» в истории, исполняет дальние броски чуть лучше Расселла Уэстбрука, считающегося посредственным игроком в данном элементе.

Джеймс Харден. Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Теперь Харден выступает в команде, где целых три его партнёра по команде будут претендовать на то, чтобы исполнять решающие броски. Большое количество опытных звёзд по идее должно помочь в том, чтобы создать наибольшую угрозу для защиты соперника в концовках, поскольку оппоненты будут сильно рисковать, если захотят сдвоиться на ком-либо. С другой стороны, это может привнести разлад и неразбериху.

По первым играм выводы делать пока рано, но будет очень интересно видеть, кто же будет главным клоузером команды в самые ответственные моменты. И, учитывая статистику Джеймса в последние годы, было бы здорово, если бы он эту роль не требовал, а помогал бы своим элитным плеймейкингом.