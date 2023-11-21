8 топ-матчей среды: Бразилия — Аргентина, «Локомотив» — «Белогорье» и баскетбол

Яркие события 22 ноября: начинаем ранней зарубой в Южной Америке, затем НБА, футбол и много волейбола.

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⚽️ 3:30: Бразилия — Аргентина, отбор на ЧМ-2026, Южная Америка, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: забьёт ли Бразилия хотя бы один мяч?

Самая яркая вывеска южноамериканского футбола. Возможно, вы удивитесь, но Бразилия сейчас занимает всего лишь пятое место в отборе. Плюс она не побеждает в течение трёх матчей (одна ничья, два поражения). У действующих чемпионов мира всё гораздо лучше. Они стартовали с четырёх побед с сухим счётом, однако последний матч провалили. 17 ноября Месси и компания «влетели» Уругваю (0:2) и впервые потеряли очки в отборе. Лидерство сохранили, но осадок остался. В последнее время очные матчи Бразилии и Аргентины не радуют результативной игрой. В 10 встречах соперники восемь раз не забивали в общей сложности больше двух мячей. Кстати, Бразилия не огорчает Аргентину уже три матча подряд. Прервётся ли серия на этот раз?

🏀 3:30: «Филадельфия Сиксерс» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 22 ноября 2023, среда. 03:30 МСК Филадельфия Сиксерс Филадельфия Не начался Кливленд Кавальерс Кливленд Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Филадельфия» догнать «Бостон»?

После поражения «Бостона» в матче с «Шарлотт» «Филадельфия», одержав победу в матче с «Кавальерс», сможет сравняться по числу побед с первой командой не только Восточной конференции, но и всей НБА. Тем не менее «Кливленд» после плохого старта набрал форму и имеет серию из трёх побед подряд, поднимаясь в таблице Востока. Кто окажется сильнее в этот раз?

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Юта Джаз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: продолжат ли своё возвышение «Лейкерс»?

Калифорнийская команда выиграла пять из последних своих шести матчей и расположилась на шестом месте в Западной конференции. «Юта», несмотря на отсутствие амбиций, всё равно выступает ниже ожиданий и пока что не выглядит как команда, которая может претендовать даже на плей-ин. Есть ли шансы у «Джаз» испортить хорошее настроение «озёрникам»?

⚽️ 11:00: Англия — Узбекистан, ЧМ-2023 U17, 1/8 финала

Интрига: повторит ли юниорская сборная Узбекистана лучший результат в своей истории?

Сборные Англии и Узбекистана определят очередного четвертьфиналиста юниорского чемпионата мира. Европейцы вышли в плей-офф с первого места в группе. И это при том, что в заключительном туре англичане не справились с бразильцами (1:2). А вот Новую Каледонию и Иран европейцы обыграли — 10:0 и 2:1 соответственно. Что касается сборной Узбекистана, то она вышла в 1/8 финала, заняв третье место в своём квартете. Команда ужасно стартовала — проиграла Мали со счётом 0:3. Но очень быстро пришла в себя. Сначала Узбекистан разгромил Канаду (3:0), а затем отыгрался с 0:2 в матче с Испанией и отобрал очки у сильного соперника. Сборная Англии в пятый раз принимает участие в турнире, а в 2017-м стала его победителем. Для Узбекистана это третий чемпионат мира, в 2011 году команда добралась до четвертьфинала.

🏐 15:00: «Локомотив» — «Белогорье», Суперлига (м), 7-й тур

Интрига: возглавят ли новосибирцы волейбольную Суперлигу?

После шести туров у трёх команд одинаковое количество очков – по 15. Но если «Локомотив» и «Динамо» идут с одним поражением, то «Факел» пока не расстраивал болельщиков, они лишь сыграли три пятисетовика. Так что в Новосибирске для хозяев будет битва не только за три очка, но и за возможную первую строчку. «Белогорье» же попробует потеснить соперников в топ-3.

🏐 18:00: «Протон» — «Ленинградка», Суперлига (ж), 8-й тур

Интрига: заберёт ли «Ленинградка» временную первую строчку Суперлиги?

Вторая и четвёртая команды женского чемпионата встретятся в Саратове. Но у гостей есть шанс на время возглавить Суперлигу, потеснив московское «Динамо», а также порадовать болельщиков после обидного поражения в первом матче 1/2 финала Кубка России с «Динамо-Ак Барс». Петербурженки ушли с 0:2 по сетам на домашней арене, но минимально проиграли на тай-брейке. Первая строчка может заживить и эту рану.

🏐 19:00: «Зенит-Казань» — «Факел», Суперлига (м), 7-й тур

Интрига: продлит ли «Факел» свою беспроигрышную серию в Суперлиге?

Неожиданный лидер Суперлиги – новоуренгойский «Факел». Но парни Романа Емполова только начинают играть с грандами России: впереди «Зенит», «Динамо», «Локомотив», «Зенит СПб» и «Белогорье» – и возможность потерять очки. Но и казанцы неидеальны: два поражения от новосибирцев и белгородцев оставили чемпионов России лишь на шестой строчке.

🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — «Руна», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ 22 ноября 2023, среда. 20:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Руна Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Руна» отстоять пятое место перед набравшим ход «Локо»?

«Локомотив», как и в прошлом сезоне, начал сезон неудачно, но затем стал набирать форму. Коллективом было выиграно пять из последних шести матчей, что позволило команде оказаться уже на шестом месте в таблице Единой лиги, дыша в спину «Руне». Московский клуб, в свою очередь, проиграл две свои последние встречи. Сможет ли кубанский клуб продолжить своё победное шествие?