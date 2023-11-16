Что творит Узбекистан на ЧМ U17! Камбэк с мощной Испанией подарил команде сказку

В Индонезии с 10 ноября по 2 декабря проходит чемпионат мира по футболу U17. На турнире стартовал 3-й тур, который уже подарил первую большую сенсацию.

Сборная Узбекистана приехала на ЧМ U17 в третий раз в истории. И вышла из тяжёлой группы с Испанией, Мали и Канадой! Да, узбекистанская команда вышла в плей-офф с третьего места, но это не преуменьшает её заслуг.

Тем более что в 3-м туре Узбекистан сыграл вничью с Испанией. Уже к 19-й минуте испанцы забили дважды. Сначала отличился 15-летний форвард «Вильярреала» Игор Ойоно, а затем ворота Мухамадюсуфа Собирова поразил 17-летний полузащитник мадридского «Реала» Роберто Мартин. Узбекистан отыграл один мяч ещё в конце первого тайма. Бехруз Шукуруллаев с близкого расстояния поразил пустые ворота Испании. А на 54-й минуте Амирбек Саидов точным ударом завершил быструю атаку узбекистанской сборной. Кстати, форвард с тремя мячами лидирует в списке бомбардиров ЧМ. Узбекистан в итоге отыграл два мяча и завершил встречу с Испанией вничью.

Ранее команда Джамолиддина Рахматуллаева уступила Мали (0:3), но обыграла Канаду (3:0). Четыре очка позволили Узбекистану выйти в плей-офф. Всего с третьего места выходят четыре лучшие команды из шести групп. Хотя в четырёх квартетах ещё не сыграны третьи матчи, узбекистанцы обеспечили себе место в 1/8 финала. В группе А занявшая третье место Панама набрала три очка, а в группе Е ни очка не заработали Южная Корея и Буркина-Фасо.

Сборная Узбекистана U17 Фото: Masashi Hara/Getty Images

Узбекистан не впервые вышел в плей-офф ЧМ U17. На первенстве планеты 2011 года команда забиралась в четвертьфинал: в группе узбекистанцы обогнали США, Новую Зеландию и Чехию, а в 1/8 финала обыграли Австралию. Их остановил только Уругвай. На чемпионате мира 2013 года Узбекистан снова оказался в плей-офф: в группе с Марокко, Хорватией и Панамой заняли второе место, а в 1/8 финала уступили Гондурасу.

Что ещё интересного происходит на турнире?

Самая любопытная новость с ЧМ U17 поступила по итогам встречи Бразилии с Новой Каледонией. Бразильцы одержали победу со счётом 9:0. А самое интересное — южноамериканцы нанесли 77 ударов по воротам Новой Каледонии, в створ — 23. На двоих сборные нанесли 86 ударов. В 1-м туре ЧМ-2023 Новая Каледония проиграла Англии со счётом 0:10. При этом англичане нанесли по воротам соперника 38 ударов, из которых 11 пришлись в створ. В общем, новокаледонцам не очень везёт на турнире.

Бразилия U17 — Новая Каледония U17 — 9:0 Фото: Alex Caparros/Getty Images

А ещё одна громкая новость появилась перед стартом ЧМ U17. Четыре игрока сборной Польши были исключены из состава за употребление алкоголя: они самовольно покинули расположение команды и напились в баре. Нашли их нетрезвыми только под утро. В итоге Оскара Томчика, Филипа Вольского (оба — «Лех»), Яна Ломбендзкого («Лодзь») и Филипа Розгу («Краковия») убрали по решению тренерского штаба. Польша пострадала из-за нехватки кадров. В первых двух турах команда проиграла Японии (0:1) и Сенегалу (1:4), сохранив лишь призрачные шансы на плей-офф.