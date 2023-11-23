Обделённые признанием. Лучшие игроки НБА, которых до сих пор не включили в Зал славы

Есть вероятность, что их очередь не придёт никогда. И это несправедливо!

Включение в Зал славы имени Нейсмита — главная почесть, которой баскетболисты могут удостоиться после завершения карьеры. Каждый год в него включают пять бывших спортсменов, которые не были активны на протяжении как минимум четырёх полных сезонов. В список уже вошли более 200 человек, но по сравнению с общим числом звёзд, когда-либо ступавших на паркет, это довольно мало.

Однако далеко не каждому удаётся оставить наследие в мире баскетбола и оказаться в одном ряду с величайшими. В этом материале мы вспомним главных представителей НБА, которые до сих пор ждут своего часа. Стоит отметить, что речь пойдёт именно об игроках прошлых лет — тех, кто давным-давно получил своё право войти в Зал славы, но пока так и не сделал этого.

Амаре Стадемайр

Достижения: 6-кратный участник Матча всех звёзд (2005, 2007—2011), участник первой (2007) и второй (2005, 2008, 2010, 2011) символических пятёрок НБА, новичок года (2003), бронзовый призёр Олимпийских игр (2004).

Стив Нэш и Амаре Стадемайр, 2010 год Фото: Christian Petersen/Getty Images

Неубедительная игра на своей половине площадки и пребывание в тени более звёздных одноклубников оставили Амаре Стадемайра вне списка претендентов на индивидуальные награды в НБА. Однако один лишь его заход в «Санз» делает «большого» достойным претендентом на попадание в баскетбольный Зал славы.

Внушительные габариты и невероятный атлетизм делали Стадемайра элитным финишёром. Он был быстрым, обладал взрывным первым шагом, доминировал в краске, а со временем также улучшил свой джампер и начал эффективно бросать со средней. Он просто уничтожил праймового Тима Данкана в финале Западной конференции в 2005-м, в среднем набирая по 37 очков и 10 подборов против «Спёрс».

Амаре никогда не славился своими плеймейкерскими способностями, но идеально подходил на роль второй атакующей опции рядом с талантливым, создающим броски для своих напарников разыгрывающим. Именно поэтому их связка со Стивом Нэшем так безупречно работала в «Финиксе». Никто и никогда не исполнял пик-н-роллы так, как эти двое.

Стадемайр попробовал себя в роли первой звезды в «Никс», но оставался ею ровно до того момента, как в команду пришёл Кармело Энтони. Увы, тогда Амаре уже начал испытывать проблемы с коленями, из-за которых не мог так долго оставаться на своём пике и был вынужден довольно рано уехать из НБА — в возрасте 33 лет.

Шон Мэрион

Достижения: чемпион НБА (2011), четырёхкратный участник Матча всех звёзд (2003, 2005—2007), участник третьей символической пятёрки НБА (2005, 2006), участник второй символической пятёрки новичков (2000), бронзовый призёр Олимпийских игр (2004).

Шон Мэрион в составе «Далласа», 2011 год Фото: Ronald Martinez/Getty Images

А вот и ещё один игрок, который был неотъемлемой частью «Санз» Майка Д'Антони, игравших по стратегии «семи секунд или меньше». Существует мнение, что Шон Мэрион был недооценён на протяжении всей своей карьеры, ведь конкуренция на позиции форварда оставила его без включения хотя бы в одну символическую защитную пятёрку.

При этом Матрица был ключевым элементом обороны того «Финикса». Каждый вечер он выходил на площадку и останавливал лучшего игрока в составе соперника, причём на любой позиции, в то время как остановить самого Мэриона было под силу лишь немногим. Крепкое и атлетичное телосложение в сочетании с высоким баскетбольным IQ делали его неудержимой силой в защите. С 2003 по 2007 год Шон делал как минимум 150 перехватов и 100 блоков в четырёх сезонах подряд, став первым в истории в НБА, кому это удалось.

Мэрион также мог набирать очки (несмотря на нестандартную бросковую форму), раздавать неплохие передачи, собирать подборы — он был по-настоящему универсальным игроком на обоих концах площадки. Плюс расцвет его карьеры продолжался дольше, чем у того же Стадемайра: Матрица был стартовым форвардом «Далласа», где завоевал перстень в 2011-м, вплоть до своих 35 лет. Так что, несмотря на отсутствие обширного перечня достижений, Мэрион может сделать реальную заявку на включение в Зал славы.

Шон Кемп

Достижения: 6-кратный участник Матча всех звёзд (1993—1998), трёхкратный участник второй символической пятёрки НБА (1994—1996), чемпион мира (1994).

Шон Кемп в составе «Сиэтла», 1997 год Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Шон Кемп был не просто одним из самых зрелищных баскетболистов своей эпохи. Он был вторым лучшим игроком (после Гэри Пэйтона) в составе тех самых «Суперсоникс» образца 90-х, которые шесть лет подряд выигрывали не менее 55 матчей за сезон и добрались до финала НБА в 1996-м.

Кемп обладал феноменальным атлетизмом и был качественным боллхендлером, подбирающим и защитником, что зачастую упускали из виду в силу его способности набирать очки. Шон отлично играл в транзишене, обладал стабильным броском со средней, а высокий вертикальный прыжок позволял ему ставить какие-то совершенно невообразимые данки.

К сожалению, вне площадки Кемп был довольно спорной фигурой. Он пристрастился к алкоголю и наркотикам, из-за чего имел проблемы с законом и был отстранён от НБА за нарушение соответствующей политики — причём через год после того, как был вынужден пройти лечение в реабилитационном центре. К тому же спортсмен имеет как минимум семерых детей от шести разных женщин. В этом году он также был арестован за стрельбу из автомобиля, пускай в дальнейшем и был признан невиновным.

Возможно, по этой причине Кемп не котируется среди претендентов на попадание в Зал славы. Хотя исключительно с игровой точки зрения он мог бы и заслужить там место.

Анферни Хардуэй

Достижения: 4-кратный участник Матча всех звёзд (1995—1998), участник первой (1995, 1996) и третьей (1997) символических пятёрок НБА, участник первой символической пятёрки новичков (1994), победитель Олимпийских игр (1996).

Анферни Хардуэй в составе «Орландо», 1999 год Фото: Getty Images

Пенни Хардуэй был хорош настолько, что уже по итогам своего второго сезона в НБА был включён в первую символическую пятёрку. Он был заметно выше, чем большинство разыгрывающих в лиге, но при этом играл исключительно традиционного первого номера.

Хардуэй обладал отличным видением площадки и креативностью, что позволяло ему в стиле Мэджика Джонсона организовывать моменты для своих напарников. Его самоотверженность и стремление включить одноклубников в игру принесли большой успех «Орландо», где Пенни несколько лет делил паркет с легендарным Шакилом О’Нилом. Вместе они вывели «Мэджик» в финал НБА в 1995-м.

Так уж получилось, что на старте сезона-1997/1998 он получил серьёзную травму колена и перенёс операцию, после которой так никогда и не вернулся на прежний уровень. Он уже не был таким взрывным и атлетичным, как в начале своей карьеры, да и проблемы с коленом продолжали преследовать игрока.

Анферни кое-как доиграл до 36 лет, и в итоге его карьера получилась куда менее грандиозной, чем могла бы быть. Когда Хардуэй только-только пришёл в НБА, он имел реальный потенциал стать одним из величайших баскетболистов в истории. А теперь о его включении в Зал славы не хотят даже думать, хотя возможность такая существует с 2014 года.

Чонси Биллапс

Достижения: чемпион НБА (2004), MVP финальной серии (2004), 5-кратный участник Матча всех звёзд (2006—2010), участник второй (2006) и третьей (2007, 2009) символических пятёрок НБА, участник второй символической защитной пятёрки НБА (2005, 2006), обладатель приза за спортивное поведение (2009), награды лучшему одноклубнику в НБА (2013), номер 1 выведен из обращения в «Детройт Пистонс», чемпион мира (2010).

Чонси Биллапс в составе «Детройта», 2008 год Фото: Jim Rogash/Getty Images

«Как он может не быть в Зале славы? Где бы он ни был, он везде побеждал. Он выиграл трофей НБА. Стал MVP финальной серии. Он пять раз был на Матче звёзд. Выиграл Кубок мира ФИБА. Теперь он главный тренер. Он сделал всё. Почему нет?» — сказал когда-то Дэмьен Лиллард, говоря о Чонси Биллапсе. И был прав.

Биллапс был настоящей легендой «Пистонс» — не зря его номер там выведен из обращения. С ним команда шесть раз подряд выходила в финал Восточной конференции и дважды — в финал НБА. Более того, «Детройт» не выиграл не то что серии, а даже одного матча в плей-офф после ухода Чонси в 2008 году.

Несмотря на относительно скромную статистику, Мистер Биг Шот был одним из лучших разыгрывающих своего времени. Цифры не отражают того, насколько он преображал своих напарников. Биллапс умело организовывал игру в нападении и творил чудеса в клатче, хорошо бросал из-за дуги и с линии штрафных, качественно оборонялся и в целом был достойным лидером своей команды, пускай никогда и не становился главным её скорером. Может, именно поэтому он до сих пор остаётся в тени.

Главный тренер «Портленда» имеет право быть включённым в Зал славы ещё с 2018 года, но пока его вклад в историю НБА так и не был оценен по заслугам. Сам он недавно заявил:

«Для меня бы это много значило. Это покажет мне, что люди, которые голосуют за претендентов на включение в Зал славы, действительно понимают в баскетболе и осознают их влияние. Я никогда не был человеком статистики. Я человек влияния. Насколько влиятельным ты можешь быть? Я постоянно говорю своим ребятам: «Что толку от всех этих замечательных статистических данных, если они не помогают тебе побеждать?»