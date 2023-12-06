Ранняя Единая лига ВТБ! ЦСКА в Красноярске сыграет с «Енисеем» — LIVE

Армейцы ранее сыграли в Астане. В каком состоянии будут подопечные Эмила Райковича?

Ранний матч игрового дня в Единой лиге ВТБ, который пройдёт в Красноярске. «Енисей» на данный момент занимает в турнирной таблице пятое место с девятью победами и пятью поражениями — это 23 очка. Столько же очков у «Локомотива-Кубань», располагающегося на четвёртой позиции. ЦСКА, в свою очередь, является лидером чемпионата — 13 побед и поражение соответственно.

Сегодня, 6 декабря, будет сыграно в общей сложности четыре матча. Первая игра начнётся в 15:00 мск, заключительная — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляции встречи «Енисей» — ЦСКА, которая начнётся в 15:00 мск.

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