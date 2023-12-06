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Единая лига ВТБ, 6 декабря 2023 года: онлайн-трансляция матчей «Енисей» — ЦСКА

Ранняя Единая лига ВТБ! ЦСКА в Красноярске сыграет с «Енисеем» — LIVE
Андрей Антсон
«Енисей» — ЦСКА. LIVE!
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Ранний матч игрового дня в Единой лиге ВТБ, который пройдёт в Красноярске. «Енисей» на данный момент занимает в турнирной таблице пятое место с девятью победами и пятью поражениями — это 23 очка. Столько же очков у «Локомотива-Кубань», располагающегося на четвёртой позиции. ЦСКА, в свою очередь, является лидером чемпионата — 13 побед и поражение соответственно.

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Сегодня, 6 декабря, будет сыграно в общей сложности четыре матча. Первая игра начнётся в 15:00 мск, заключительная — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляции встречи «Енисей» — ЦСКА, которая начнётся в 15:00 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . 1-й этап
06 декабря 2023, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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