Революция по-филадельфийски. «76-е» наконец-то стали серьёзной командой с амбициями

«Филадельфия» с 2017 года уверенно является командой уровня плей-офф в рамках Восточной конференции НБА. Однако коллективу из Пенсильвании по-разным причинам всё это время очень не везёт в постсезоне. Однако сейчас многое поменялось, и «76-е» имеют все возможности, чтобы хотя бы замахнуться на финал конференции. «Чемпионат» подготовил материал о том, что произошло с командой по сравнению с прошлым сезоном, и оценил перспективы клуба в плей-офф.

Предисловие

Джеймс Харден (слева) и Док Риверс (справа) Фото: Getty Images

Лучшим результатом «76-х» в XXI веке является выход в финал НБА 2001 года. Тогда новоиспеченный MVP регулярного чемпионата Аллен Айверсон привёл свою команду к решающей стадии сезона, но филадельфийцы уступили тем легендарным «Лейкерс» с Коби Брайантом и Шакилом О’Нилом. С того момента команда из Пенсильвании не проходила дальше второго раунда плей-офф.

Вообще, периоды «Филадельфии» в нынешнем столетии можно разделить на пять частей:

эпоха Айверсона;

постайверсонский период с Андре Игуодалой;

вера в процесс;

Джоэл Эмбиид и Бен Симмонс;

Джеймс Харден и Док Риверс.

Про все эти вехи можно дискутировать практически бесконечно, про каждую можно найти очень много информации, но сконцентрируемся на последней отметке.

В октябре 2020 года на позицию главного тренера в команду приходит Док Риверс, который приводил «Бостон Селтикс» к чемпионству в 2008 году. Спустя месяц к «76-м» присоединяется Дэрил Мори в качестве президента по баскетбольным операциям. На тот момент в ростере из звёзд были Джоэл Эмбиид, Бен Симмонс и Тобиас Харрис. Также со скамейки выходил Тайриз Макси в качестве новичка. В дебютном для Мори и Риверса сезоне «Филадельфия» была максимально близка к тому, чтобы выйти в финал Восточной конференции впервые с 2001 года. Однако «76-е» проиграли «Атланте» в седьмом матче второго раунда плей-офф.

Затем произошла травма Симмонса, из-за которой он разругался с Эмбиидом и всей командой, обвинив каждого причастного в своих бедах. После этого Дэрил Мори набрал старого знакомого Джеймса Хардена, который тоже был не в восторге от компании Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга в «Бруклине», и провернул громкий обмен. На первых порах это не помогло: «Филадельфия» вновь вылетела на стадии второго раунда — на этот раз от «Майами».

Но перед стартом сезона-2022/2023 казалось, что связка Харден-Эмбиид с прогрессирующим Тайризом Макси и руководящим всем этим Риверсом действительно готова пошуметь. В принципе, так и произошло: Эмбиид выдал сезон на уровне MVP, за что и получил эту награду, а Харден привычно набирал больше 20 очков и 10 передач в среднем за матч. «Фила» стала третьей на Востоке, а в первом раунде плей-офф катком прошлась по израненному «Бруклину» уже без ушедших Дюранта и Ирвинга — 4-0.

В злополучном втором раунде «76-х» ждал «Бостон», который за год до этого был в финале НБА. У Хардена получилась неровная серия: он выдал два матча по 40+ очков, но в других встречах не набирал и 20. Эмбиид вообще пропускал первый матч серии, но в последующих играх был более менее стабилен. Однако оба лидера сдулись в решающем седьмом матче в Бостоне: Эмбиид набрал скромные 15+8, а Харден так вообще провалил встречу — 9+7. После этой серии, помимо Эмбиида и Хардена, многие винили в неудаче главного тренера Дока Риверса, который в скором времени был уволен.

Время перемен

Главный тренер «Филадельфии» Ник Нёрс Фото: Paras Griffin/Getty Images

После увольнения Риверса на вакантный пост главного тренера претендовали несколько специалистов, но основными кандидатами являлись три человека: Майк Буденхольцер, Монти Уильямс и Ник Нёрс, который в итоге и возглавил «Филадельфию».

Затем произошла конфронтация Дэрила Мори и Джеймса Хардена, когда последний назвал генерального менеджера команды лжецом из-за того, что тот не предложил ему максимальный контракт.

Джемс Харден бывший игрок «Филадельфии» «Дэрил Мори — лжец. Я никогда не буду работать с ним в одной организации. Повторю: Дэрил Мори — лжец. Я никогда не буду работать с ним в одной организации».

Помимо этого, главный бородач баскетбола поставил жёсткий ультиматум с требованием обменять его именно в «Клипперс» и только туда. Каким бы Мори ни был властелином обменов, он не стал жестить со своим старым другом и отпустил Хардена достаточно спокойно. Туда, куда тот и хотел.

С этого момента начался новый виток «76-х», который выглядит очень перспективно.

Безусловно, Мори сорвал джекпот подписанием Ника Нёрса на пост главного тренера, в некотором роде воспользовавшись нерасторопностью конкурентов. Нёрс был лакомым кусочком в лиге и лучшим вариантом среди свободных специалистов. Он давно заслужил повышение в команду с «большого рынка».

Тут нужно передать отдельный привет Яннису Адетокунбо, который выбрал лояльного тренера без опыта, а не специалиста с требованиями и чемпионскими амбициями. Известно, что руководство «Милуоки» хотело как раз заключить контракт с Нёрсом, но также принимало во внимание позицию грека, который был настроен на работу с Эдрианом Гриффином. Как только об этом узнал Нёрс, он сам же и отказался от работы в «Бакс».

Варианты «Филадельфии» с Буденхольцером и Уильямсом вызывали определённые сомнения. Первый в минувшем плей-офф позорно вылетел с «Милуоки» в первом раунде от восьмой команды, а во время этой серии его брат погиб в автокатастрофе. С Монти было проще, но он ушёл из «Финикса» не на позитиве, в конце разругавшись с Деандре Эйтоном. Таким образом, в первую очередь ментальная составляющая Буденхольцера и Уильямса ставила под вопрос их продуктивность в новой команде. Уход Нёрса из «Торонто» назревал, но он медленно тлел, при этом не породив скандалы и ругань. Ник спокойно ушёл в место, где нужны результаты, а не скучное развитие молодых игроков.

Джоэл Эмбиид Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

От этих многочисленных перестановок выиграли абсолютно все: Джоэл Эмбиид впервые в карьере стал неоспоримой первой звездой своей команды, Нёрс пришёл в организацию с перспективами, а на 23-летнего Тайриза Макси свалилась роль полноценной второй звезды, с которой он максимально справляется и как итог — готовится поехать на свой первый в карьере Матч всех звёзд.

При Нёрсе «76-е» преобразились практически до неузнаваемости, команда как будто выздоровела и посвежела, избавившись от вируса в лице Хардена и Риверса. Безусловно, и тот и другой являются прекрасными мастодонтами своего дела и вызывают уважение, но было очевидно, что они не делали «Филадельфию» лучше. При Нёрсе — всё иначе.

Канадец полностью переделал как нападение, так и защиту. Если в прошлом сезоне всё скатывалось к пик-н-роллам Эмбиида и Хардена или к их изоляциям, то сейчас Нёрс вычленяет сильные стороны каждого игрока, чтобы максимально эффективно использовать их на площадке. Да, Эмбиид остался главной движущей силой команды, и его задействование на площадке в процентном соотношении даже увеличилось по сравнению с прошлым сезоном, но это не значит, что ему просто отдают мяч и расходятся. Наоборот, он больше времени проводит с мячом во благо команды. В арсенале «76-х» остались пик-н-роллы, было бы глупо не использовать их при наличии такого «большого».

Но параллельно с этим Эмбиид стал чаще подниматься на периметр с целью растягивания обороны соперника, её прощупывания. Теперь он активнее стягивает на себя несколько человек и отдает передачу в свободную зону. Часто это получается за счёт активного передвижения Тайриза Макси, помимо этого, «Фила» активно использует «врывания» в «краску» соперника. Также Джоэл может сделать паузу, чтобы лучше оценить ситуацию и принять верное решение. На периметре, где много свободного пространства, есть место для маневра. Эмбиид, опять же стягивая на себя соперников, может сделать фейк-пасс, после чего сам пройти в проход, в котором практически гарантированно наберёт очки.

Также Нёрс улучшил движение мяча команды и увеличил темп. Однако не осталась без внимания и оборона. «76-е» прекрасно комбинируют как зонную защиту, так и личную. Тренер сделал акцент на нацеленность на мяч, как итог — «Филадельфия» лучшая команда по перехватам на данный момент в лиге (9,1 в среднем за матч). Вряд ли совпадение: в прошлом сезоне лучшим клубом по отборам был «Торонто», который возглавлял… Ник Нёрс.

Тайриз Макси Фото: Jacob Kupferman/Getty Images

Нельзя не отметить дикий прорыв Тайриза Макси. Безусловно, он получил шанс отнюдь не по своей воле. Однако он прекрасно воспользовался им и сейчас является непоколебимой второй звездой команды, а в отсутствие Эмбиида — полноценной первой. Нёрс раскрывает его с новых сторон, полностью доверяет и делает лучше. Это такая прокачанная и молодая версия Фреда Ванвлита, которого в схожем стиле Нёрс использовал в «Торонто». Отдельного внимания достойна и скамейка команды. Патрик Беверли, Келли Убре, Пол Рид, Маркус Моррис и другие прекрасно взаимодействуют без звёзд и не теряют качества в баскетболе Нёрса.

Кажется, в «Филадельфии» настроены серьёзно. Такое ощущение, что команду отделяет от успеха, ну или хотя бы от попытки на него, буквально один обмен. Напрашивается приход игрока на позицию третьего-четвёртого номера, который сможет и нападение поддержать, и в защите не просесть. При этом у него не должно быть амбиций на роль выше третьей звезды. По всем параметрам под это описание подходит Паскаль Сиакам, которого слухи всё чаще отправляют куда угодно из «Торонто». Плюс он прекрасно знаком с Ником Нёрсом и его требованиями. Но это лишь предположение, не более. Есть и другие игроки, которые могут достаточно успешно войти в эту команду.

Всё будет зависеть от гениальности Дэрила Мори до дедлайна. Хотя было бы очень интересно посмотреть на взаимодействие Мори и его коллеги из «Рэпторс» Масаи Уджири — они оба являются одними из самых эффективных специалистов по обменам, которые стараются извлечь максимальную выгоду для своей команды. Если филадельфийцам не удастся усилиться перед плей-офф, то это не будет трагедией. Как минимум у них есть Тобиас Харрис, но на самом деле было бы куда лучше, если бы контракты Харриса, Маркуса Морриса, Николя Батюма и Роберта Ковингтона удалось превратить в активы и обменять на игрока под усиление.

Нынешняя версия «Филадельфии» не похожа ни на одну из предыдущих. Команда прошла определённый этап, стерпела все проблемы и сейчас как будто вдохнула в себя новую жизнь. У франшизы есть прекрасный тренер, один из лучших баскетболистов НБА и один из самых прогрессирующих игроков лиги. Внутри «76-х» впервые за долго время сложились здоровая атмосфера и «химия». У команды из Пенсильвании есть абсолютно всё, чтобы сделать следующий шаг и замахнуться на самые высокие достижения.