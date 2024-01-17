Сын советской легенды в топ-8 гонки за MVP. Рассказываем, как дела у Сабониса в НБА

Домантас Сабонис проводит уже свой восьмой сезон в НБА. Тем не менее, в отличие от некоторых других европейцев, он оказался в лиге в довольно раннем возрасте, таким образом, несмотря на приличный послужной список, литовцу ещё всего лишь 27 лет. По меркам НБА, это возраст, в котором игроки только начинают вступать в свой прайм, что и происходит с Домантасом после перехода в «Сакраменто Кингз».

Сабонис добился участия на Матче всех звёзд ещё во время своего четвёртого сезона, когда он выступал за «Индиану Пэйсерс». Именно в то время он резко открыл в себе плеймейкерские способности. В сезоне-2018/2019 он набирал 5,0 ассиста в среднем, хотя в прошлом он набирал только 2,9 результативной передачи. Таким образом, он обрёл новую роль на паркете, став так называемым пойнт-форвардом или даже пойнт-центровым.

Такая роль стала всё чаще встречаться в командах НБА и зачастую принадлежит игрокам с европейским прошлым. Конечно же, нельзя не упомянуть Николу Йокича, который является главным популяризатором этой роли и смог раскрыть её до максимума. В нынешнем сезоне многие начали говорить об Алперене Шенгюне как об игроке, который идёт по стопам Йокича, но нельзя забывать и о Сабонисе, который уже второй год подряд набирает более семи ассистов в среднем за игру.

Домантас Сабонис Фото: Nic Antaya/Getty Images

Литовец смог дойти до таких показателей после того, как посреди сезона-2021/2022 был обменян в свою нынешнюю команду «Сакраменто Кингз». Если оглянуться назад, эта сделка представляется нам как редкий пример того, когда обе стороны можно назвать выгодоприобретателями. «Сакраменто» никак не мог придумать, как эффективно совместить двух талантливых защитников — ДеАарона Фокса и Тайриза Халибёртона, а «Индиане» требовался игрок, вокруг которого можно произвести не очень радикальную перезагрузку.

Благодаря этому обмену «Кингз» смогли наконец выйти в плей-офф спустя 16 лет, а «Пэйсерс» активно строят прогрессивный проект вокруг Тайриза Халибёртона, который стал системообразующим игроком при Рике Карлайле. Но в этом материале мы всё же сосредоточимся на Сабонисе.

Ещё во время выступлений за «Индиану» Домантас смог наработать себе некоторый опыт плей-офф. Выступал он тогда нестабильно, но яркие моменты порой показывал, особенно во время той самой серии с «Кливлендом» Леброна Джеймса. Именно из-за отсутствия особых успехов в плей-офф Сабонис до сих пор не имеет статус полноценный звезды НБА, но в «Сакраменто» у него появился шанс поднять свой авторитет в глазах публики и экспертов.

Дрэймонд Грин, Домантас Сабонис и Стефен Карри. Фото: Ezra Shaw/Getty Images

И что же произошло? «Кингз» в первом же раунде столкнулись с действующими чемпионами «Голден Стэйт Уорриорз». Эта серия продолжалась все семь игр и стала одним из лучших противостояний первого раунда за последние годы. Но на этом празднике баскетбола Сабонис выглядел не то что лишним, но точно не тем, кто имеет большое влияние на происходящее. А если сказать точнее, он оказал сильное влияние на ход серии тем, что подопечные Стива Керра крайне эффективно справились с литовцем. Кевон Луни доминировал над Домантасом под кольцом, а игроки периметра не спешили прикрывать его на трёхочковой дуге, постоянно предоставляя ему возможности для дальних бросков.

Домантас намеренно отказывался от трёхочковых, чем разозлил множество фанатов команды. В среднем он набирал свои 16,4 очка и 11 подборов, но был, скорее, слабым звеном в построении команды. В итоге Сабонис заработал себе славу игрока, который может себя проявлять эффективно только в регулярном сезоне, но не в плей-офф. Игрока обвиняли в отсутствии агрессии и в том, что он не может тащить за собой команду в сложных ситуациях. Вместо Сабониса второй опцией команды во время противостояния стал Малик Монк.

Игроки по-разному могут отнестись к подобному давлению извне. Мы не можем делать однозначные выводы, но перформанс Сабониса в этом сезоне заставляет верить в то, что он использовал минувший плей-офф как дополнительную мотивацию. Он стал играть ещё лучше, в среднем набирая 20,1 очка, 12,7 подбора и 7,8 ассиста. По всем показателям он идёт на лучшие цифры в своей карьере. Но основной прогресс баскетболиста произошёл в плане дальних бросков. Сабонис реализует их теперь с точностью в 40,9%. Он не стал бросать их чаще, но он не даёт оппонентам совсем уж забывать про себя на дуге, что случилось тогда, в серии с «Уорриорз».

Домантас Сабонис Фото: Lachlan Cunningham/Getty Images

Сабонис никогда не будет яркой звездой, которая набирает бесчисленное количество очков за матч. Главная ценность литовца состоит в том, какое влияние на качество игры команды он оказывает. Именно влияние определяет реальный уровень игрока, а не его цифры. Известный портал Basketball Reference создал математическую модель, которая в течение регулярного сезона отображает главных фаворитов на MVP. Домантас в данный момент находится на восьмом месте топа. Ниже изображена десятка игроков из рейтинга с указанным процентом вероятности выигрыша главной индивидуальной награды по итогам сезона.

Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — 31,5% Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 31,3% Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») — 15,2% Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 10,7% Лука Дончич («Даллас Маверикс») — 4,1% Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс») — 2,2% Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — 2,2% Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз») — 1,5% Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс») — 0,7% Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс») — 0,7%

Как мы видим, его партнёра ДеАарона Фокса даже нет в рейтинге, хотя он и является более важной звездой в «Сакраменто». Вообще данная модель рассчитана на основе всех предыдущих голосований, где была составлена корреляция между статистическими показателями игроков и тем, сколько голосов за MVP они в итоге получают. Удивительной позиция Сабониса является также потому, что «Кингз» не то чтобы проводят суперуспешный сезон, занимая лишь седьмое место на Западе. Эта конференция в нынешнем сезоне отличается аномально высокой степенью конкуренции, а значит, команды довольно плотно располагаются в таблице и всё может поменяться довольно быстро.

Сабонис, без сомнений, поедет уже на свой четвёртый Матч всех звёзд. Тем не менее его заслуги не будут воспринимать всерьёз до тех пор, пока ему не удастся добиться успеха в плей-офф. Речь идёт даже не о чемпионстве, а о попадании в финал конференции, что будет огромным успехом для всё ещё строящегося калифорнийского проекта. Если принимать в расчёт то, что американская публика дольше привыкает к европейским игрокам, нет ничего удивительного в том, что Домантас не является игроком, которого много и часто обсуждают. Таким был и Йокич, несмотря на то что демонстрировал потрясающую игру год за годом подряд. Тем не менее серб смог добиться уважения со стороны публики и заработал себе статус лучшего игрока на планете.

Сможет ли Сабонис повторить путь Йокича? Не совсем. Потенциал Домантаса куда скромнее, чем у сербского центрового. Тем не менее литовцу предстоит ещё пять-семь сезонов на пиковом уровне, где у него будет время для того, чтобы добиться всего, чего он захочет. Если у него получится и он сможет приблизиться к наследию своего легендарного отца, он станет тем, о ком будут думать без привязки к Арвидасу.