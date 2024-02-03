Заявление Эртеля об игре в России наделало много шума. Кто же прав в скандальной ситуации?

Вот уже третий год, как разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель выступает в России. Игрок перешёл в санкт-петербургский клуб в сентябре 2022 года и с тех пор провёл не один яркий матч в составе сине-бело-голубых. Томас сразу полюбился болельщикам команды из Северной столицы, так что какие-то детали, напрямую не связанные с его игрой, потихоньку начали забываться. И потому неудивительно, что сегодня для многих история его переезда в Российскую Федерацию, который мог и вовсе не состояться, уже как-то подзабыта.

А ведь в начале французу пытались вставлять палки в колёса. Причём делали это свои же. После февраля 2022 года Федерация баскетбола Франции вынудила игроков подписать специальное письмо, в котором те обязывались не выступать в клубах России или Беларуси. В противном случае — запрет на игру за национальную команду. Эртель впоследствии признавался, что выбора у него фактически не было, а потому подпись в пресловутом документе всё же оставил.

Хронология перехода Томаса Эртеля в «Зенит» Фото: «Чемпионат»

«Да, я подписал. Значит ли это, что контакты с российскими клубами больше неактуальны? Такого я не говорил. Посмотрим, где я окажусь в следующем сезоне», — отвечал на вопросы журналистов ещё уважаемый в тот момент на родине игрок, не подозревавший, что вот-вот попадёт в опалу. Мог ли Эртель отказаться оставлять подпись? Едва ли. Ведь Томас горел желанием оказаться на Евробаскете, который в 2022 году принимали сразу четыре страны: Германия, Грузия, Чехия и Италия.

«На данный момент я в сборной Франции и сосредоточен только на сборной Франции. Подписал ли я заявление? Да, и вы это прекрасно знаете. Иначе меня бы здесь не было», — говорил игрок. Пожалели ли французы, что взяли Эртеля на чемпионат Европы? Отнюдь. Не будь с ними Томаса, команда могла бы закончить борьбу в турнире довольно рано — когда в напряжённом четвертьфинальном матче с итальянцами подопечные Венсана Колле «горели» 75:77 за несколько секунд до окончания четвёртой четверти, именно Томас забросил такие нужные два очка, переведя встречу в овертайм.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

В дополнительное время окрылённые недавним спасением баскетболисты сборной Франции уже уверенно расправились с соперниками (93:85), отправив их отдыхать, а сами отправились в полуфинал.

Встреча с итальянцами проходила 14 сентября, 18-го Эртель стал серебряным медалистом чемпионата Европы, а всего несколько дней спустя через французскую, а затем и мировую прессу узнал о риске отстранения от матчей за национальную команду. Что же такого совершил игрок? Ничего особенного — просто перешёл в «Зенит».

Какое-то время разыгрывающего пытались убедить «одуматься» и даже подбрасывали заявления чиновников, в которых те уверяли, что он может быть прощён, если покинет санкт-петербургскую команду. А когда не сработало, расставили все точки над «i», сообщив о пожизненном отстранении. «Всё кончено. Мы ещё можем обсуждать тех, кто играл в России раньше, но что касается Томаса, которому мы чётко рассказали о таких перспективах, то нет — он не выполнил своего обязательства. На сегодняшний день я считаю, что его в сборной Франции больше не будет. Всё кончено», — категорично высказался в ноябре глава Французской федерации баскетбола Жан-Пьер Сьюта.

С тех пор утекло много воды. Эртель здорово проявил себя в России. Сборная Франции провалилась на чемпионате мира — 2023. Томаса на турнир она не позвала, за что впоследствии получила увесистую порцию критики. Сам Эртель ситуацию особо не комментировал, а когда-то всё-таки решил взять слово, спровоцировал настоящий резонанс. По сути, игрок обвинил баскетбольную федерацию своей страны во лжи: «Конечно, они знали. И, разумеется, письмо было поддельным. Поэтому нам можно его просто разорвать, все об этом знали».

Реакция зарубежных СМИ Фото: Скриншоты изданий

Заявление Эртеля во Франции стало сродни взрыву. Слова игрока перепечатали все ведущие СМИ страны. Что хотел сказать Эртель? А то, что баскетбольная федерация Пятой республики была в курсе его готовящегося вояжа в Санкт-Петербург, но напоследок решила использовать его для достижения своих интересов.

В ведомстве, естественно, сразу поспешили оправдаться и выпустили своё заявление, в котором обвинили уже самого Эртеля в обмане: «Федеральное ведомство Федерации баскетбола Франции и его президент Жан-Пьер Сьюта не знали о контракте между Томасом Эртелем и российским или белорусским клубом. После Евробаскета игрок сделал выбор, решив подписать контракт с российским клубом и играть в его составе, будучи осведомлённым о фактах. При этом он нарушил подписанное им под присягой письмо».

Кому верить, каждый решает сам. Но если сопоставить все факты, выбор в пользу федерации или игрока будет сделать проще. Как проходил переход Эртеля в «Зенит»? Если вкратце, то очень громко. Новости о готовящемся переезде в Российскую Федерацию большого игрока стали появляться задолго до этого события и постепенно становились всё более конкретными. Кажется, ни во Франции, ни в России уже не оставалось болельщика, который не знал бы о грядущем событии. Но вот французские баскетбольные чиновники, по их же словам, были не в курсе.

Из-за чего вообще разгорелась вся эта заочная полемика? Эртель летом хочет вернуться во Францию. Но не для того, чтобы уйти из «Зенита» и найти новую команду. Томас жаждет выступить на Олимпиаде, которая в 2024 году пройдёт в Париже. После провала на предыдущем крупном турнире, чемпионате мира 2023 года, баскетбольной федерации Франции будет непросто объяснить своим фанатам, почему в команду не вызывается один из её самых сильных игроков. Ещё один провал, уже в родных стенах, наверняка станет для местных чиновников фатальным. Но время на то, чтобы передумать, у них ещё есть.