В Евролиге захотели вернуть российские клубы — объясняем, почему это неминуемо

Вот уже почти два года как российские команды не выступают в главном европейском турнире клубного баскетбола — Евролиге. После того как участие ЦСКА, УНИКСа и «Зенита» в соревнованиях сначала было приостановлено (на паузу поставили и «Локомотив-Кубань», но он выступал в Еврокубке), стало очевидно, едва ли они сразу вернутся в турнир. Пока и не вернулись. Но только пока.

Говоря об отстранении российских команд, правильным будет сразу обратить внимание, что позиция официальных лиц была довольно мягкой. Весной 2022 года Жорди Бертомеу, тогда президент Евролиги, неоднократно заявлял, что решение баскетбольного турнира по клубам из России было, в общем-то, политическим, подчёркивая, что возвращения спортивных коллективов стоит ожидать по мере нормализации ситуации.

Изначальное же решение Евролиги от 25 февраля 2022-го, которое, кстати, до сих пор присутствует на её официальном сайте, сейчас может показаться и вовсе каким-то фантастическим. Ведь сводилось оно к тому, чтобы оставить все российские клубы в турнире. По итогам собрания представителей команд Евролиги тогда было решено составить план по временному переносу домашних матчей клубов из РФ на нейтральные площадки за пределами России. Гостевые же встречи с участием российских команд предлагалось проводить в соответствии с расписанием.

Да, впоследствии решение было изменено. Но согласитесь, позиция европейских баскетбольных чиновников на самом деле трезвая и просто не могла быть другой. Тут, естественно, нужно сделать оговорку на те рамки, в которых функционерам приходится работать. Ведь было бы странно, если б в условиях исключения российских команд из футбольных, гандбольных, волейбольных и так далее турниров в Евролиге клубы из России продолжали бы играть. Давление на лигу в таком случае оказалось бы просто колоссальным, и от первоначального решения со скандалом пришлось бы отказаться.

Но нежелание Евролиги расставаться с российскими командами вполне объяснимо. Всё-таки такую же прибыль, какую турнир получал за счёт РФ, мало кто может предложить. С подобной позицией, выступал, в частности, известный комментатор Владимир Гомельский. И, по его словам, всё также сводилось исключительно к политической повестке:

«Евролига ни за что не отстранила бы российские клубы, которые приносят ей прибыль, если бы не это политическое давление. Оно было оказано на лигу — это факт. Пока это давление будет оказываться, ситуация не изменится».

Но время шло, как стало приходить и понимание, что дело не только в деньгах. К примеру, такой авторитетный испанский тренер, как Хавьер Паскуаль, в интервью (что важно – не российским, а зарубежным СМИ) прямо заявил, что без российских команд уровень конкуренции в Евролиге снизился.

За скорейшее возвращение россиян выступал и бывший главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, подчёркивая, что каждый должен иметь право на то, чтобы соревноваться друг с другом.

А совсем недавно в интервью «Чемпионату» о возвращении российских клубов в Евролигу высказался исполнительный директор Совета тренеров турнира Горан Шашич.

«Нужно ли говорить вообще о перспективах того, что может дать «Газпром» Евролиге? Они спонсировали Лигу чемпионов. Хочу ли я, чтобы вернулись российские клубы? В первую очередь, как серб, да. Во вторую очередь, как тот, кто работал в Евролиге девять лет, как исполнительный директор тренерского совета я бы приветствовал это и хотел бы, чтобы это произошло как можно раньше».

Справедливость, состязательная составляющая, спортивные принципы – значение всех этих компонентов трудно переоценить. Но всё-таки нелишним будет вновь затронуть денежный вопрос. Всё-таки Евролига – турнир коммерческий, и кровно заработанные там считать никогда не перестанут. Показательным в этом отношении будет пример с испанским клубом «Гран Канария», отказавшимся от выступления в Евролиге из-за невозможности потянуть финансовые обязательства, которые налагаются на её участников. И ничего удивительного здесь нет. Ведь при отсутствии топ-команд из Российской Федерации финансовая нагрузка ложится на бюджеты клубов, играющих в турнире.

Кажется, буквально все (за исключением тех, кто всегда против) единогласны в необходимости возвращения в Евролигу команд северного соседа. Игра без сильных соперников теряет в зрелищности, а развитие турнира в силу сокращения поступления финансовых средств идёт с гораздо меньшими темпами. Конечно, сейчас, когда и добраться до России из-за ситуации с авиарейсами, в общем-то, довольно проблематично, приходится лишь констатировать, что момент для возвращения в еврокубки пока не настал. Но как только имеющиеся сейчас барьеры будут преодолены, [величайший] камбэк не заставит себя долго ждать. После стольких слов со словами поддержки от различных авторитетных фигур из мира баскетбола сомневаться в этом не приходится.