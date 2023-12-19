Бронни уже ждут в НБА. Команды верят, что через него смогут заполучить Леброна

Сын Леброна Джеймса, 19-летний Бронни, является самым популярным баскетболистом в студенческой лиге США. Несмотря на то что он отыграл всего 31 минуту, к нему приковано колоссальное внимание — в том числе и из НБА. И это неудивительно. Ведь уже в следующем году Джеймс-младший сможет выставить свою кандидатуру на драфт. Является ли он востребованным проспектом? Относительно. Угадайте почему.

Ещё в феврале этого года ESPN вынес Бронни на 10-е место в рейтинге возможных участников драфта 2024 года. Подобное решение там обосновали скачком в развитии, который Джеймс-младший сделал в школе Сьерра-Каньон. В своей команде он был одним из лучших защитников на периметре, а также заметно прибавил как плеймейкер. Эксперты отмечали, что он стал более взрывным, а также превратился в настоящую угрозу на своей половине площадки, особенно при игре без мяча — всё благодаря его «выдающемуся чувству игры».

Однако теперь авторитетный портал NBA Draft Room ставит Бронни только на 44-е место в моке драфта–2024. Главной причиной, по которой он сбавил позиции, конечно же, являются проблемы со здоровьем, причём довольно серьёзные. В июле Джеймс пережил остановку сердца в ходе тренировки в университете Южной Калифорнии, из-за чего был вынужден перенести операцию. На протяжении некоторого времени продолжение его баскетбольной карьеры находилось под вопросом, но Бронни восстановился довольно быстро — три недели назад он был допущен к тренировкам, а на днях провёл дебютный и первый выездной матчи в NCAA, оба закончились поражениями.

Статистика Бронни Джеймса в NCAA Фото: «Чемпионат»

Пока Джеймс-младший играет с ограничением по минутам, а его общая статистика выглядит довольно скромно. В своей второй игре Бронни провёл на площадке всего 14 минут, реализовав одну из четырёх попыток с игры и набрав пять очков с двумя подборами. Он также вынудил соперника на потерю и сделал одну сам. Джеймс чуть не лишился мяча сразу, как только вошёл в игру под свист трибун, а ближе к концу матча ещё и не сумел реализовать данк.

Не самый выдающийся перформанс, но оценивать талант 19-летнего защитника на его основании было бы довольно несправедливо. Может, когда ограничение по минутам будет снято, он ещё преобразится и найдёт своё место в нападении рядом с Айзеей Кольером, у которого есть шанс уйти первым на предстоящем драфте–2024. И это должно произойти рано или поздно, если вместе с ним там хочет оказаться и Бронни.

Видео можно посмотреть на канале Shaquille Bryant в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Говорить о выставлении кандидатуры и так называемом «уан-эн-дан» пока рано, но такой сценарий всё-таки не является невозможным. Ведь выйти на одну площадку со своим знаменитым отцом — довольно уникальная и ограниченная по времени возможность. К тому же уже летом следующего года Леброну предстоит сделать выбор: активировать опцию игрока и остаться в «Лос-Анджелесе» или выйти на рынок свободных агентов.

И чтобы поспособствовать принятию «правильного», то есть выгодного для команды решения, там могут попытаться заполучить Бронни. Правда, пока с этим есть некоторые сложности. Фактически 18-й пик «Лейкерс» на драфте–2024 принадлежит «Новому Орлеану» — он был включён в обмен Энтони Дэвиса в 2019 году. При этом «Пеликанс» всё же могут отказаться от выбора «Лос-Анджелеса» в первом раунде 2024-го и взамен воспользоваться им в 2025-м.

Но, что интересно, ближе к концу первой стадии драфта как минимум у двух команд будет по два пика: это «Индиана» и «Нью-Йорк». Существует мнение, что одна из этих (или любая другая) франшиз может попытаться забрать Джеймса-младшего у «Лейкерс» — но только ради того, чтобы обеспечить себе хотя бы ничтожный шанс на подписание Леброна.

Бронни Джеймс в матче NCAA, сезон-2023/2024 Фото: Michael Chang/Getty Images

«Последний год я проведу с сыном. Где бы ни был Бронни, там буду и я. Я сделаю всё, чтобы поиграть с сыном один год. И к тому моменту дело будет уже не в деньгах», — сказал Джеймс два года назад.

Уже сейчас можно сказать, что это вряд ли будет одна из лотерейных команд, особенно из первой десятки. Там попросту не станут рисковать возможностью выбрать вместо него будущего франчайзера, может, даже таланта поколения. Ведь Бронни — далеко не самый востребованный проспект исключительно с игровой точки зрения, а Леброн в ближайшие пару лет наверняка закончит с баскетболом. Как-никак ему совсем скоро исполнится 39 лет. Однако его приобретение всё же может принести новой команде неплохую выручку с продажи билетов и маек с его фамилией.

Попытаться провернуть настоящую сенсацию с возвращением Леброна может «Кливленд», который в следующем году будет выбирать под 15-м номером — то есть сразу после 14 лотерейных команд. И связь Джеймса с родной командой — не единственный аргумент, который подкрепляет эту теорию. Отец Эвана Мобли, восходящей звезды «Кавальерс», работает с Бронни в «Троянс», где является ассистентом главного тренера. Помимо этого, за Донована Митчелла «Кливленд» отдал «Юте» все свои пики и свапы в первом раунде вплоть до 2029-го за исключением одного — на драфте–2024. Неужели там заранее знали и готовились к возможному приходу Бронни?

Не стоит забывать, что собственный пик в первом раунде не отдала и другая бывшая команда Леброна — «Майами Хит». При этом некоторые инсайдеры всё же верят, что в «Лейкерс» найдут способ объединить семью Джеймсов именно в Лос-Анджелесе.

Но им ещё предстоит принять решение относительно будущего Бронни. Может, он задержится в NCAA подольше, чтобы его отец не потерял $ 51 млн, отказавшись от опции игрока, а уже летом 2025-го в качестве 40-летнего свободного агента присоединился к нужной ему команде. Так или иначе, хочется верить, что проблемы со здоровьем не встанут на пути к мечте — это актуально для них обоих.