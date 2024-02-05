Не Карри единым! 60+ очков в матче НБА набирал и более возрастной баскетболист

4 февраля четырёхкратный чемпион НБА Стефен Карри в матче регулярного чемпионата с «Атлантой Хоукс» набрал 60 очков. На минуточку — Шефу через месяц стукнет уже 36 лет. Достижение Карри является одним из исторических, так как мало кто вообще в лиге набирал такое количество очков после 30 лет. Если быть точным, то лишь шестерым баскетболистам, которым было больше 30 лет, покорялся рубеж в 60 очков. Мы собрали топ-5 самых возрастных из них.

Пятое место. Том Чемберс («Финикс Санз» — матч с «Сиэтл Суперсоникс»)

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Первую часть своей карьеры тяжёлый форвард Чемберс провёл в «Сиэтле», за исключением двух сезонов в «Клипперс». Но прайм игрока пришёлся на выступления за «Финикс». Игрок провёл там пять полных сезонов, в одном из них забрасывая в среднем по 27,2 очка в очень сильно нацеленной на защиту НБА. Но что самое примечательное – так это то, что Чемберс в возрасте 30 лет и 276 дней забросил 60 очков в матче с «Сиэтлом» — своей бывшей командой в лиге. Случилось это 24 марта 1990 года. «Финикс» тогда разгромил «Суперсоникс» со счётом 121:95, а Том вписал своё имя в историю НБА.

Четвёртое место. Уилт Чемберлен («Лос-Анджелес Лейкерс» — матч с «Финикс Санз»)

Видео можно посмотреть на канале Foobas Sports в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Легендарный центровой Национальной баскетбольной ассоциации Уилт Чемберлен является обладателем множества уникальных рекордов НБА. При этом всегда выделялся прежде всего своей невероятной результативностью. Например, в сезоне-1961/1962 Голиаф забрасывал по 50,4 очка в среднем за матч. Такие цифры просто не укладываются в голове. Так что, даже будучи игроком за 30 лет, Чемберлен продолжил быть крайне результативным игроком и трижды пробивал порог в 60 очков за встречу. 9 февраля 1969 года, когда Уилту было 32 года и 172 дня, он забросил 66 очков в матче с «Финиксом». Вновь доказав, что даже в не самом молодом возрасте может показывать свои атакующие умения.

Третье место. Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс» — матч с «Хьюстон Рокетс»)

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Многолетний лидер «Портленда» и самый результативный игрок в истории «Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард занимает почётное третье место в нашем топе. Дэйм всегда отличался страстью на паркете и своей результативностью. В возрасте 32 лет и 295 дней Лиллард выдал что-то экстраординарное — 71 очко. 27 февраля 2023 года в матче с «Хьюстоном» знаменитый разыгрывающий блистал с первых минут и до конца, выдав одно из лучших выступлений того сезона в плане результативности (Донован Митчелл тоже забросил 71 очко). Говоря о Лилларде, нельзя не отметить, что буквально месяц назад до своего исторического матча он набрал 60 очков в игре с «Ютой».

Второе место. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз» — матч с «Атлантой Хоукс»)

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Двукратный MVP НБА и один из самых популярных спортсменов в США Стефен Карри буквально несколько дней назад выдал невероятный матч в регулярном чемпионате и стал вторым в списке самых возрастных игроков, которым покорялась планка в 60 заброшенных очков. Игра с «Атлантой» проходила в равной борьбе, поэтому дело перетекло в овертайм, где «воины» по итогу уступили. Карри оставил всего себя на площадке и завершил встречу с 60 очками в активе. На тот момент Шефу было 35 лет и 326 дней. Но Стеф в возрасте 32 лет и 295 дней уже забрасывал 62 очка в матче с «Портлендом» в сезоне-2020/2021. Карри уступает лишь одной легенде в нашем списке.

Первое место. Коби Брайант («Лос-Анджелес Лейкерс» — матч с «Ютой Джаз»)

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Возглавляет наш рейтинг любимец публики из Лос-Анджелеса — Коби Брайант. Легенда «Лейкерс» проводил свой последний сезон-2015/2016 в профессиональной карьере. Заключительную игру в НБА Коби провёл с «Ютой Джаз». Вся команда с первых минут играла на Брайанта, но это не умаляет заслуг самого баскетболиста, который в своей последней игре в карьере набрал 60 очков! При этом игроку было на тот момент 37 лет и 234 дня. Просто историческая ночь для Коби во всех планах и для «Лейкерс» в частности. К сожалению, жизнь такого великого баскетболиста прервалась слишком рано…