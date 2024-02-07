Лига тренеров против лиги звёзд. Почему в Евролиге наставников уважают больше, чем в НБА

Между европейским и американским баскетболом всегда существовало множество различий: от размера площадки до культуры боления, от правил о фолах до финансовой составляющей. Многие из них прописаны на бумаге и, соответственно, могут быть устранены в результате простого пересмотра регламента. Но есть один очень важный нюанс, который делает разницу между Евролигой и НБА фундаментальной — и это отношение к тренерам. Существует популярное мнение, что в Европе специалистов уважают и ценят куда больше, чем в США. И это на самом деле так! А в чём же причина? «Чемпионат» расскажет в этом материале.

Авторитет и деньги

Одно из больших различий между Европой и НБА заключается в том, какую позицию в иерархии команды занимает тренер. Разберём на примере условных «Лейкерс». С Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом — суперзвёздами, зарабатывающими на двоих $ 88 млн в год — работает Дарвин Хэм, который проводит только второй год в качестве главного тренера в НБА и получает по $ 3-5 млн. Как думаете, у кого из них больше авторитета за закрытыми дверями? Вопрос риторический. Приведём другой гипотетический пример. Допустим, тот же Дэвис, который находится на контракте до 2027 года, повздорил с Хэмом. Или ещё лучше — не вписывается в систему, которую специалист хотел бы видеть в следующем сезоне. Что было бы наиболее вероятным исходом: увольнение Хэма или обмен Дэвиса? Ещё один вопрос, ответ на который очевиден.

С 2011-го (после Фила Джексона) ни один из наставников «Лос-Анджелеса» не задержался в своём кресле более чем на три года. И причина всегда была не только в неудовлетворительных результатах. Байрон Скотт не ладил с молодыми игрокам, Люк Уолтон — с руководством. Фрэнка Вогеля уволили потому, что он не смог встроить в команду Расселла Уэстбрука (при этом самого игрока обменяли всего спустя полгода). Теперь настала очередь Хэма. Одна из главных проблем наставника заключается в том, что он теряет — если уже не потерял — контроль над раздевалкой. Конечно, добиться уважения от звёзд, которые играют в баскетбол за десятки миллионов долларов и зачастую имеют проблемы с эго — задача не из простых. Особенно когда руководству было бы куда легче избавиться от тренера, чем от популярного игрока.

Дарвин Хэм, сезон-2023/2024 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Проведение равноценного обмена с участием суперзвезды само по себе является сложным процессом, чего уж говорить обо всех дополнительных мерах, которые командам приходится принимать для комплектования состава. А вот уволенному специалисту можно просто заплатить компенсацию — если она ему вообще полагается. Вот и получается, что в НБА команды строятся вокруг игроков — зачастую звёзд либо восходящих талантов. Франшизы не хотят их терять. Ведь Леброн в лиге один, а тренеров — много. При этом среди специалистов подобной репутацией обладает, пожалуй, только Грег Попович.

В Евролиге ситуация немного иная. Желько Обрадович из «Партизана» куда более известен на европейской и даже мировой арене, чем любой игрок, который теперь выступает под его руководством (даже Фрэнк Камински или Кевин Пантер). Они с Поповичем, кстати, находятся в хороших отношениях и даже подсматривают схемы друг у друга. Но не одним Обрадовичем богата Евролига. Этторе Мессина, Димитрис Итудис, Серджио Скариоло, Пабло Ласо, Эргин Атаман — больших имён в турнире полно. При этом специалисты зачастую подписывают более продолжительные контракты: на три-четыре года против одного-двух у большинства игроков.

Так получается потому, что специалистов судят и подбирают на должность исключительно исходя из их результатов. По этой причине они, кстати, настолько эмоционально реагируют на происходящее на площадке. Тот же Обрадович ведёт себя сдержанно и дружелюбно в обычной жизни, но в разгар матча кричит так, что даже краснеет, и превращается в машину по производству вирусных видеороликов. В целом в Европе тренерам доверяют больше, поэтому и предоставляют больше времени на то, чтобы добиться результата. В НБА, как показывает практика, наставника могут уволить спустя полгода после назначения. Эдриан Гриффин из «Милуоки» — яркий тому пример.

Разница в уровне

Официальный слоган Евролиги гласит: «Каждый матч имеет значение». И это правда. Принцип, по которому устроен турнир, предполагает важность не только каждой игры, но и буквально каждого владения. Неудивительно, что в итоге и спортсмены, и наставники оказываются под куда большим давлением, особенно в ходе регулярного чемпионата.

На это влияет и тот факт, что в Евролиге, помимо очевидных лидеров, присутствует довольно много конкурентоспособных команд. Взять, например, «Виртус» — ещё в прошлом сезоне эта команда была только 14-й, а теперь идёт третьей. Чуть позади «Барселоны», которая на протяжении последних трёх лет ни разу не оказывалась вне «Финала четырёх». Причиной такого прорыва итальянской команды по большей части послужила именно смена главного тренера, в то время как все ключевые игроки присутствовали в заявке и год назад.

Хотя в Евролиге «ключевые игроки» — это понятие растяжимое. Конечно, в турнире выступают большие звёзды, лучшие из лучших — вроде Майка Джеймса. Но обычно разница между одноклубниками не столь разительная, как, например, в той же НБА, где всегда есть один-два ярко выраженных лидера. Это и причина, и следствие того, что ротации в европейском первенстве являются куда более гибкими.

Майк Джеймс, сезон-2023/2024 Фото: Laurent coust/Getty Images

В НБА игрокам скамейки всегда было довольно непросто пробиться в стартовую пятёрку. Они могут получить свой шанс, если кто-то получил травму или выступал неудовлетворительно на протяжении довольно долгого времени. Ну или если в команде что-то очевидно не работает. В Евролиге ситуация иная. В «Фенербахче», например, есть три центровых, чей набор навыков заметно отличается друг от друга: Сертач Шанлы, Георгиос Папаяннис и Джонатан Мотли. При этом они делят место в старте по необходимости и получают по 13, 18 и 20 минут в среднем за игру. И это четвёртая лучшая команда чемпионата.

В турнире, где коллективы проводят всего по 34 матча за розыгрыш, у тренеров нет времени медлить. Тот, кто играет лучше, и выходит в старте — незаменимых нет. К тому же у игроков запаса есть уникальная возможность зарекомендовать себя во внутреннем чемпионате страны.

С учётом национальных первенств европейские команды, кстати, также проводят в районе 80 матчей за сезон. Вот только его продолжительность составляет на два месяца больше. У тренеров в НБА нет времени перестроиться под того или иного соперника, когда команда играет два дня подряд. Именно поэтому реальный баскетбол начинается на стадии плей-офф, когда нужно провести с одним и тем же оппонентом как минимум четыре матча. В Евролиге у тренеров есть эти дополнительные один-два дня, которые позволяют адаптироваться в зависимости от ситуации. Опять же, там важен абсолютно каждый матч.

Персональные отношения

Грег Попович (слева) и Виктор Вембаньяма (справа), сезон-2023/2024 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Отличным примером того, как тренер в НБА может всё-таки добиться уважения среди подопечных, является всё тот же Грег Попович. За океаном многое решают именно персональные отношения между сторонами. Наставник «Сан-Антонио» был чуть ли не отцовской фигурой для многих своих игроков, включая легендарных Тима Данкана и Тони Паркера. Их дружба выходит далеко за пределы баскетбольной площадки, но это ещё не означает, что звёзды никогда не подвергались критике со стороны коуча Попа.

«В этой лиге есть много парней и команд, которых я не смог бы тренировать, потому что слишком прямолинеен. У нас такая философия: если ты плохо сыграл, мы тебе об этом скажем. Если ты хорошо справился, мы тебе скажем. Если Тимми не делает подборы, я буду наседать на него так же, как на 11-го или 12-го парня в команде. Есть много звёзд, которые не могут с этим справиться. Они вообще не хотят, чтобы их критиковали. Но Тиму достаточно комфортно в своей шкуре, чтобы знать, что я скажу ему прямо в глаза, что происходит. Он также знает, что, выиграв или проиграв, в конце концов я всё равно буду любить его», — говорил Попович.

И, действительно, система, существующая в «Сан-Антонио», устроила бы далеко не всех. Как уже было упомянуто, НБА — это лига звёзд, а не тренеров. Поэтому наставникам приходится чуть меньше думать о баскетболе и чуть больше — о том, как найти подход к тому или иному игроку. О том, как создать в своей команде культуру. О том, как удержать контроль над раздевалкой. А вот Евролиге вопросы коммуникации волнуют специалистов куда меньше.

Конечно, даже в современной НБА есть те, кому европейский стиль приходится по душе. Например, Алперен Шенгюн из «Хьюстона», который провёл первые три года своей карьеры в чемпионате Турции. В прошлом году он просил Стивена Сайласа обходиться с ним построже, прикрикивать, если надо. Молодой центровой находит в этом определённую мотивацию, что определённо исходит из его опыта выступлений в Европе.

Но Шенгюн — скорее исключение из правил. Если в НБА тренер повысит голос на подопечного, тот наверняка найдёт, что сказать в ответ. А вот Богдана Богдановича во время выступлений в Сербии наставник [Душко Вуйошевич] буквально придушил за разговоры с арбитром. Конечно, крики и применение силы никогда не гарантируют специалистам успеха, да и вообще это не должно считаться нормой. Тем не менее грозные тренеры из Европы уже неоднократно доказывали, что иногда кнут работает лучше пряника.