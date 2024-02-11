Карри — злой гений концовок! Лучшие победные броски в карьере лидера «Голден Стэйт»

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации продолжает дарить нам незабываемые эмоции каждый день. Вот прошёл матч «Голден Стэйт Уорриорз» с «Финикс Санз», где Кевин Дюрант встречался со своими бывшими напарниками по команде, с которыми он дважды брал чемпионство. Но те времена уже позади, и каждый из клубов двигается в своём направлении. Лишь Стефен Карри не изменяет себе! Лидер «воинов» продолжает на своих плечах тащить клуб в плей-офф после провального начала сезона и забросил очередной в карьере победный бросок. Вспоминаем лучшие гейм-виннеры от Карри – много умопомрачительных бросков в лучших традициях Стефа.

Пятое место. Матч с «Даллас Маверикс»

Открываем наш топ матчем с «Далласом», который проходил в далёком 2014 году. Некоторые ещё не открыли для себя весь мир НБА, а Карри уже тогда зажигал в лиге. Да так, что практически в одиночку закрывал матчи. 2 апреля 2014 года Стеф забросил один из своих 10 победных бросков за карьеру. Команды не смогли в основное время определить сильнейшего, и дело перетекло в овертайм. На табло равный счёт – 120:120, и за дело взялся Карри. Сперва разыгрывающий пытался пройти в «краску», но державший его Хосе Кальдерон и страхующий Дирк Новицки не позволили ему это сделать. Тогда Стефен нашёл себе немного пространства для броска и с сопротивлением испанца забил решающий бросок. Услада для глаз!

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Четвёртое место. Матч с «Даллас Маверикс»

Ещё один матч с «Далласом» в нашем списке. Причём оба из них прошли в регулярном чемпионате сезона-2013/2014. На этот раз дело было 12 декабря 2013 года. Карри с первых минут встречи выделялся на паркете, но его усилий оказалось недостаточно, чтобы оформить солидное преимущество по ходу встречи. В решающие минуты матча команды шли вровень, и за 10 секунд до финальной сирены счёт на табло был 93:93, тогда Стефу вновь пришлось брать игру в свои руки. Лидер «Голден Стэйт» приближался к кольцу с мячом в руках, затем «ложным замахом» поднял вверх Шона Мэриона. Через секунду оранжевый оказался в корзине после свободного броска без сопротивления.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Третье место. Матч с «Финикс Санз»

Сегодняшний матч с «Финиксом» занимает третье место в нашем списке. Для «Голден Стэйт» этот матч был важен по многим причинам. Во-первых, команда три встречи кряду проиграла «Санз» в нынешнем сезоне. Поэтому хотела поквитаться с Дюрантом и компанией за столько поражений. Во-вторых, как раз таки противостояние Карри с Дюрантом, которое своей вывеской уже притягивает внимание всех любителей НБА. И Стеф зажёг! 30 очков, шесть результативных передач и девять подборов. Но что самое главное – победный бросок под сирену. «Голден Стэйт» победил со счётом 113:112, а Стефен принёс «воинам» четвёртую победу кряду в регулярном чемпионате.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Второе место. Матч с «Хьюстон Рокетс»

Почётное серебро достаётся Карри в сезоне-2021/2022. «Голден Стэйт» на домашнем паркете принимал «Хьюстон». В то время «Рокетс» не представляли из себя сильного оппонента. Стефен на протяжении всего матча не мог найти свой бросок. Ужасная для лидера «воинов» реализация говорит сама за себя – 6 из 21 с игры (28,5%). Но Карри был бы не Карри, если бы не включался в самый ответственный момент. Равный счёт – 103:103, пять секунд до конца матча, кому же достанется решающий бросок? Даже не обсуждается! Стеф получает мяч из-за боковой линии, затем пытается пройти под кольцо, но в моменте отскакивает от соперника и бросает с отклонением. Дальше – поздравления от партнёров и море положительных эмоций.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Первое место. Матч с «Оклахома-Сити Тандер»

Безоговорочный лидер нашего топа – бросок в сезоне-2015/2016 в матче с «Оклахомой». Карри с логотипа забросил просто немыслимый трёхочковый, который принёс «Голден Стэйт» победу со счётом 121:118. Причём произошло это в овертайме – в самый ответственный момент. Помимо этого, Стеф на протяжении всего матча выделялся своими «трёшками», забросив в итоге целых 12! Примечательно, что это вторая встреча в подборке, в которой Стефен «огорошил» Дюранта. Карри завершил игру с 46 очками, шестью результативными передачами и великолепным настроением после того, как реализовал настолько шикарный бросок. Наслаждайтесь!

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешней регулярке «Голден Стэйт» уже преодолел уйму трудностей: дисквалификацию Дрэймонда Грина, проблемы с продлением контракта Клэя Томпсона, недовольство Жонатана Куминги своим игровым временем и смерть Деяна Милоевича, который был помощником главного тренера клуба Стива Керра. Все эти факторы закалили «воинов». Команда не стала обменивать кого-либо из главных действующих лиц перед дедлайном обменов в НБА, а поверила в своих лидеров. Кажется, это было правильным решением – подопечные Керра победили в четырёх матчах кряду и в целом проиграли лишь одну встречу из последних семи сыгранных. Карри вновь сияет и показывает шикарные перформансы. «Голден Стэйт» – продолжай!