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Лучшие победные броски в карьере лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри: «Даллас», «Финикс», «Хьюстон», «Оклахома»

Карри — злой гений концовок! Лучшие победные броски в карьере лидера «Голден Стэйт»
Никита Бирюков
Лучшие победные броски Карри в НБА
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Наш топ гейм-виннеров от Стефа в НБА.

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации продолжает дарить нам незабываемые эмоции каждый день. Вот прошёл матч «Голден Стэйт Уорриорз» с «Финикс Санз», где Кевин Дюрант встречался со своими бывшими напарниками по команде, с которыми он дважды брал чемпионство. Но те времена уже позади, и каждый из клубов двигается в своём направлении. Лишь Стефен Карри не изменяет себе! Лидер «воинов» продолжает на своих плечах тащить клуб в плей-офф после провального начала сезона и забросил очередной в карьере победный бросок. Вспоминаем лучшие гейм-виннеры от Карри – много умопомрачительных бросков в лучших традициях Стефа.

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Пятое место. Матч с «Даллас Маверикс»

Открываем наш топ матчем с «Далласом», который проходил в далёком 2014 году. Некоторые ещё не открыли для себя весь мир НБА, а Карри уже тогда зажигал в лиге. Да так, что практически в одиночку закрывал матчи. 2 апреля 2014 года Стеф забросил один из своих 10 победных бросков за карьеру. Команды не смогли в основное время определить сильнейшего, и дело перетекло в овертайм. На табло равный счёт – 120:120, и за дело взялся Карри. Сперва разыгрывающий пытался пройти в «краску», но державший его Хосе Кальдерон и страхующий Дирк Новицки не позволили ему это сделать. Тогда Стефен нашёл себе немного пространства для броска и с сопротивлением испанца забил решающий бросок. Услада для глаз!

НБА - регулярный чемпионат
02 апреля 2014, среда. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
120 : 122
ОТ
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Даллас Маверикс: Новицки - 33, Эллис - 27, Райт - 14, Картер - 12, Харрис - 10, Мэрион - 8, Кальдерон - 8, Блэр - 6, Далемберт - 2, Ларкин, Джеймс, Краудер, Эллингтон
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 27, Карри - 23, О'Нил - 20, Кроуфорд - 19, Игуодала - 16, Грин - 9, Спейтс - 8, Ли, Богут, Блэйк, Барнс

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Четвёртое место. Матч с «Даллас Маверикс»

Ещё один матч с «Далласом» в нашем списке. Причём оба из них прошли в регулярном чемпионате сезона-2013/2014. На этот раз дело было 12 декабря 2013 года. Карри с первых минут встречи выделялся на паркете, но его усилий оказалось недостаточно, чтобы оформить солидное преимущество по ходу встречи. В решающие минуты матча команды шли вровень, и за 10 секунд до финальной сирены счёт на табло был 93:93, тогда Стефу вновь пришлось брать игру в свои руки. Лидер «Голден Стэйт» приближался к кольцу с мячом в руках, затем «ложным замахом» поднял вверх Шона Мэриона. Через секунду оранжевый оказался в корзине после свободного броска без сопротивления.

НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2013, четверг. 07:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Окончен
95 : 93
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 33, Барнс - 17, Ли - 15, Томпсон - 11, Грин - 9, Богут - 6, Дуглас - 3, Спейтс - 1, О'Нил, Недович, Бэйзмор, Армстронг
Даллас Маверикс: Эллис - 21, Новицки - 21, Кальдерон - 18, Мэрион - 12, Картер - 9, Краудер - 6, Блэр - 4, Ларкин - 2, Далемберт, Джеймс, Эллингтон, Мекель

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Третье место. Матч с «Финикс Санз»

Сегодняшний матч с «Финиксом» занимает третье место в нашем списке. Для «Голден Стэйт» этот матч был важен по многим причинам. Во-первых, команда три встречи кряду проиграла «Санз» в нынешнем сезоне. Поэтому хотела поквитаться с Дюрантом и компанией за столько поражений. Во-вторых, как раз таки противостояние Карри с Дюрантом, которое своей вывеской уже притягивает внимание всех любителей НБА. И Стеф зажёг! 30 очков, шесть результативных передач и девять подборов. Но что самое главное – победный бросок под сирену. «Голден Стэйт» победил со счётом 113:112, а Стефен принёс «воинам» четвёртую победу кряду в регулярном чемпионате.

НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
113 : 112
Финикс Санз
Финикс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Куминга - 21, Грин - 15, Уиггинс - 12, Пэйтон II - 11, Подзиемски - 10, Киньонес - 6, Томпсон - 5, Луни - 3, Муди, Сантос, Шарич, Джексон-Дэвис
Финикс Санз: Букер - 32, Дюрант - 24, Бил - 15, Аллен - 10, Окоги - 8, Гордон - 7, Нуркич - 6, Ойбанкс - 4, Бол - 3, О'Нил - 3, Маледон, Родди, Литтл

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Второе место. Матч с «Хьюстон Рокетс»

Почётное серебро достаётся Карри в сезоне-2021/2022. «Голден Стэйт» на домашнем паркете принимал «Хьюстон». В то время «Рокетс» не представляли из себя сильного оппонента. Стефен на протяжении всего матча не мог найти свой бросок. Ужасная для лидера «воинов» реализация говорит сама за себя – 6 из 21 с игры (28,5%). Но Карри был бы не Карри, если бы не включался в самый ответственный момент. Равный счёт – 103:103, пять секунд до конца матча, кому же достанется решающий бросок? Даже не обсуждается! Стеф получает мяч из-за боковой линии, затем пытается пройти под кольцо, но в моменте отскакивает от соперника и бросает с отклонением. Дальше – поздравления от партнёров и море положительных эмоций.

НБА - регулярный чемпионат
22 января 2022, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
105 : 103
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 22, Пул - 20, Уиггинс - 17, Портер - 13, Пэйтон II - 8, Ли - 8, Луни - 8, Куминга - 7, Бьелица - 2, Кьоцца, Муди, Игуодала, Томпсон, Уэзерспун, Грин, Уайзмен, Тоскано-Андерсон
Хьюстон Рокетс: Вуд - 19, Портер - 17, Мартин - 14, Мэтьюз - 12, Тэйт - 10, Гордон - 10, Кристофер - 8, Брукс - 5, Шенгюн - 5, Грин - 3, Уолл, Нваба, Огастин, Никс, Гаруба, Куин, Тайс

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Первое место. Матч с «Оклахома-Сити Тандер»

Безоговорочный лидер нашего топа – бросок в сезоне-2015/2016 в матче с «Оклахомой». Карри с логотипа забросил просто немыслимый трёхочковый, который принёс «Голден Стэйт» победу со счётом 121:118. Причём произошло это в овертайме – в самый ответственный момент. Помимо этого, Стеф на протяжении всего матча выделялся своими «трёшками», забросив в итоге целых 12! Примечательно, что это вторая встреча в подборке, в которой Стефен «огорошил» Дюранта. Карри завершил игру с 46 очками, шестью результативными передачами и великолепным настроением после того, как реализовал настолько шикарный бросок. Наслаждайтесь!

НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2016, воскресенье. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
118 : 121
ОТ
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Оклахома-Сити Тандер: Дюрант - 37, Уэстбрук - 26, Ибака - 15, Кантер - 11, Адамс - 10, Роберсон - 10, Уэйтерс - 7, Синглер - 2, Морроу, Коллисон, Фой, Пэйн, Макгэри
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 46, Томпсон - 32, Игуодала - 12, Спейтс - 8, Ливингстон - 7, Барнс - 6, Богут - 4, Барбоза - 4, Грин - 2, Раш, Варежао, Макаду, Кларк

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешней регулярке «Голден Стэйт» уже преодолел уйму трудностей: дисквалификацию Дрэймонда Грина, проблемы с продлением контракта Клэя Томпсона, недовольство Жонатана Куминги своим игровым временем и смерть Деяна Милоевича, который был помощником главного тренера клуба Стива Керра. Все эти факторы закалили «воинов». Команда не стала обменивать кого-либо из главных действующих лиц перед дедлайном обменов в НБА, а поверила в своих лидеров. Кажется, это было правильным решением – подопечные Керра победили в четырёх матчах кряду и в целом проиграли лишь одну встречу из последних семи сыгранных. Карри вновь сияет и показывает шикарные перформансы. «Голден Стэйт» – продолжай!

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