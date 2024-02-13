Вембаньяма встал в один ряд с легендами НБА! 1-й номер драфта установил уникальный рекорд

Французский уникум Виктор Вембаньяма проводит свой первый сезон в Национальной баскетбольной ассоциации. Вемби выступает за «Сан-Антонио Спёрс» под руководством легендарного Грега Поповича. Дела у «шпор» в регулярном чемпионате идут не лучшим образом — последнее, 15-е место в Западной конференции. Однако, несмотря на это, Вембаньяма прогрессирует семимильными шагами, а в матче с «Торонто Рэпторс» выдал нечто невообразимое, что ранее удавалось лишь легендам НБА! Как же отличился Виктор на этот раз? Много интересных фактов ждут вас впереди.

20-летний баскетболист с первых матчей в лиге удивлял всех своими габаритами, подвижностью, умением делать на площадке практически всё и невероятным размахом рук, словно он может под кольцом дотянуться до игрока на штрафной линии. Вембаньяма уже побил немало различных рекордов — как для игроков, проводящих первый сезон в лиге, так и совершенно исторических, которые покорялись лишь единицам в НБА. Вот и на сей раз Вемби удивил весь мир! В игре с «Торонто» француз записал на свой счёт 27 очков, 14 подборов, 10 блок-шотов и 5 результативных передач. Виктор собрал второй трипл-дабл в карьере, при этом ему не хватило пяти передач до квадрупл-дабла.

Но самое примечательное то, что Вембаньяма повторил достижение великих баскетболистов НБА: Хакима Оладжьювона, Карима Абдул-Джаббара, Ральфа Сэмпсона и Дэвида Робинсона, которым покорялась статистическая линейка из как минимум 25 очков, 10 подборов, 10 блок-шотов и 5 результативных передач. Робинсон, к слову, становился двукратным чемпионом НБА в составе «шпор». Вембаньяма стал всего лишь пятым игроком в истории НБА, кому покорялись такие цифры. Нельзя не отметить, что Хакиму четыре раза удавалось набить такую статистику!

Вембаньяма — просто феноменален. В первый год в лиге он показывает настолько впечатляющие цифры, не переставая расти в игровом плане. Просто нет слов… Центровой провёл 47 матчей в нынешнем регулярном сезоне и в среднем у него 20,3 очка, 10,0 подбора, 3,1 результативной передачи и 3,0 блок-шота. Просто немыслимые цифры для парня, который проводит на паркете по 28,4 минуты в среднем. Влияние Вемби на «Спёрс» уже сейчас является колоссальным. Баскетболист отрабатывает на обеих половинах площадки. При этом старается впитывать всё как губка, чтобы наконец-то вывести «Сан-Антонио» в плей-офф, где клуб не был с сезона-2018/2019.

При удобной возможности обязательно оцените игру Вембаньямы, так как француз обладает невероятным потенциалом, отличной трудовой этикой, а под руководством Поповича, который умеет держать игроков в ежовых рукавицах, должен вырасти в одного из лучших баскетболистов современности. Пока Виктор чередует неудачные и удачные выступления в регулярном чемпионате, но что вы хотите от новичка, который проводит первый сезон в лиге? При этом если центровой выстреливает, то делает это невероятно громко.

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