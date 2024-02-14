С ним лучше не шутить. Шакила О'Нила задерживала полиция за драку в общежитии

Прошлой ночью состоялось знаменательное событие. «Орландо Мэджик» вывел из обращения номер Шакила О'Нила. Несмотря на то что легендарному бигмену не удалось привести франшизу к чемпионству, его вклад в историю клуба оказался значительным. Это событие послужило нам прекрасным поводом рассказать об истории, которая произошла с Шаком во время его игры за колледж.

Шакил О'Нил играл за университет Луизианы с 1989 по 1992 год. В университете он действительно стал звездой, а его номер 33 был выведен из обращения. Он показывал настолько хороший уровень, что мог даже попасть в «Дрим-тим» 1992 года. Но вместо него взяли Кристиана Леттнера. Сегодня мы воспринимаем это как значительное упущение. Насколько же было легендарно увидеть О'Нила в том составе.

Исторически университет Луизианы славился своей командой по американскому футболу. Но во времена Шакила баскетбольная команда затмила футбольную. Поэтому О'Нил справедливо возмущался, что Луизиану Стэйт все еще называли футбольной школой.

Шакил О'Нил Фото: Manny Millan/Getty Images

Как в типичных американских фильмах о старшей школе, ситуация в университете Луизианы складывалась так, что противостояние футболистов и баскетболистов происходило не только в спортивном плане. Атлеты ухаживали за одними и теми же девушками, в результате чего происходили скандалы и любовные драмы. Посреди такой истории оказался и Шак.

Ему приглянулась девушка по имени Тиффани Бруссард. По слухам, она состояла в отношениях с игроком футбольной команды Энтони Маршаллом. В любых учебных заведениях слухи распространяются со скоростью света, поэтому Маршалл довольно скоро узнал, что Шак общается с его пассией. Это привело молодого атлета в ярость. Не забываем, что ситуацию усугубляет ещё и конфликт футболистов с баскетболистами. Именно Шак тогда провозгласил баскетбол лучшим, что есть в их кампусе.

Энтони пригласил О'Нила для серьёзного разговора в свою комнату общежития. Маршалл позвал своих друзей, поскольку явно опасался общения один на один с Шаком, рост которого уходил уже тогда за 210 см. Тем не менее Шакил не выдержал и в пылу беседы ударил футболиста, несмотря на окружавших его друзей. Осознав происходящее, центровой выбежал из комнаты Маршалла, побежал к себе и запер дверь.

Ситуация обострилась, когда пятеро футболистов начали стучать к Шакилу изо всех сил. Им удалось ворваться, и затеялась драка, пятеро на одного. О'Нил мужественно сопротивлялся, и шум от инцидента разносился по всему корпусу. Остановить таких парней было очень сложно, поэтому пришлось вызывать полицию. Шак следующим образом описывал происходящее в собственной книге.

«Когда нас арестовали, повсюду были телевизионные камеры, был большой переполох. Нас заставили по итогу пожать руки с Энтони. Все тогда не обращали внимания на противостояние футбола и баскетбола в нашем кампусе, но этот инцидент показал, что всё было реально и серьёзно», — писал О'Нил.

Какие бы скандалы ни происходили с Шакилом, он считается легендой университета Луизианы. Он введён в местный Зал славы, в честь него была воздвигнута статуя у кампуса.

Шакил О'Нил на футбольном матче LSU Фото: Chris Graythen/Getty Images

В другом случае Шак также продемонстрировал свой несгибаемый характер. Его партнёр по команде Стэнли Робертс не был лишён талантов, но был очень недисциплинирован. Регулярное пропускание тренировок Робертсом вызывало у О'Нила раздражение. Ирония заключается в том, что, несмотря на своё раздражение в тот момент, О'Нил позже сам стал пропускать тренировки, уже будучи в НБА. Тогда им двигали сильное рвение и соревновательность.

Робертс так сильно взбесил Шака своим поведением, что их перепалка перешла в опасную стадию. Разгневанный О'Нил огляделся вокруг в поисках чего-то, что могло бы послужить импровизированным оружием, схватил мусорный бак и побежал за Стэнли с намерением исполнить что-то из хардкорного реслинга. К счастью, инцидент быстро утих, а Робертс иронично заметил, что именно по этой причине он не посещает тренировки на постоянной основе.

Соревновательность и спортивная злость помогли Шакилу стать тем, кем он стал. Его часто называют самым доминирующим игроком своего времени, которого кому-либо приходилось видеть. Залогом успеха стали не только уникальные физические данные центрового, но и его ментальные качества, которые были всем очевидны ещё в колледже.