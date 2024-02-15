Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Скандал в НБА, драка в НБА, Айзея Стюарт, Дрю Ойбанкс, Дрэймонд Грин, «Детройт», «Финикс»

Это НБА или MMA? Игрок «Детройта» распустил руки и оказался в полиции
Никита Бирюков
Игрок «Детройта» ударил по лицу соперника в НБА
Аудио-версия:
Комментарии
Пример бессрочной дисквалификации Грина никого ничему не научил?

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации каждый день дарит новые инфоповоды любителям игры с оранжевым мячом. В одном из матчей игрового дня встречались «Финикс Санз» и «Детройт Пистонс». Но уже перед стартовым свистком случилось нечто вопиющее. Что же произошло в подтрибунном помещении? Мы всё вам расскажем.

НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
116 : 100
Детройт Пистонс
Детройт
Финикс Санз: Дюрант - 25, Ли - 16, Гордон - 13, Нуркич - 10, Аллен - 9, Бол - 9, О'Нил - 9, Букер - 7, Ойбанкс - 6, Маледон - 5, Родди - 5, Окоги - 2, Литтл, Азубуике
Детройт Пистонс: Фонтеккио - 18, Томпсон - 14, Каннингем - 13, Милтон - 13, Фурнье - 10, Дюрен - 7, Браун - 5, Эвбуомван - 5, Сассер - 4, Уайзмен - 3, Флинн - 3, Мускала - 3, Айви - 2

«Финикс» проводил последний матч регулярного чемпионата перед паузой на время звёздного уикенда НБА с «Детройтом». Ничего не предвещало беды, но баскетболист «Пистонс» Айзея Стюарт думал иначе. Перед началом встречи, когда игроки уже готовились к выходу на паркет, игрок поссорился с центровым «Санз» Дрю Ойбанксом. Затем простые разговоры уже перетекли в конфликт, у Стюарта сдали нервы, и он ударил Ойбанкса.

При этом Стюарт вообще не должен был принимать участия в матче из-за повреждения. Но всё равно нашёл повод повздорить с соперником и вляпаться в скандал. Этот инцидент не остался без внимания со стороны НБА, баскетбольного клуба и правоохранительных органов Финикса. Полиция города арестовала баскетболиста «Детройта» за нападение на Ойбанкса. Стюарту было выдано предписание, и его отпустили. Расследование при этом продолжается.

Ещё один вопиющий случай в студенческом баскетболе:
«Шокирован тем, что произошло». Студент-баскетболист в США подло ударил соперника по лицу
Видео
«Шокирован тем, что произошло». Студент-баскетболист в США подло ударил соперника по лицу

Помимо того, что полиция проведёт свое расследование происходящего, так и НБА не останется в стороне и будет серьёзно изучить видеозаписи случившегося. Пресс-служба «Финикса» после настолько вопиющего случая не могла молчать. «Нападение на Дрю Ойбанкса не было спровоцированным, и подобные акты насилия неприемлемы. Мы безоговорочно поддерживаем Дрю и продолжим работать с местными правоохранительными органами и НБА», — говорится в заявлении «Финикса».

22-летний Стюарт ранее уже мелькал в информационном поле своими выходками на паркете. Самый известный из них был, когда Айзея получил рассечение лица живой легенды НБА Леброна Джеймса, и затем с окровавленным лицом несколько раз пытался пробиться к Королю через толпу сотрудников и игроков, чтобы сделать что-то явно нехорошее. В общем, Стюарт — очень вспыльчивый баскетболист, который ранее уже участвовал в конфликтных ситуациях.

Айзея Стюарт после конфликта с Леброном предпринял попытки создать торговую марку для рагу из говядины под названием «Beef Stew». В свою очередь, «beef» в сленге ещё используется как «конфликт», тем самым дословно торговую марку можно перевести как «конфликтный Стюарт».

Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА нужно брать дело в свои руки. Потому что ситуации с драками и побоями в рамках регулярного чемпионата в нынешнем сезоне – уже обыденное событие. Пример с бессрочной дисквалификацией Дрэймонда Грина за удар по лицу Юсуфа Нуркича, видимо, никого ничему не научил. Так как происходят такие стычки в подтрибунных помещениях даже тогда, когда матч ещё не стартовал. Возможно, Стюарта вывел из себя Ойбанкс, но всё равно это не повод первым делом размахивать руками. Надеемся, лига разберётся в ситуации и вынесет справедливые наказания виновным в данном инциденте.

Дрэймонд Грин вновь в центре скандала:
«Вопрос времени, когда он кого-то ударит». Неисправимый Грин снова в центре скандала в НБА
«Вопрос времени, когда он кого-то ударит». Неисправимый Грин снова в центре скандала в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android